Chris Brown: Η περιοδεία με τον Usher τον κρατά μακριά από το δικαστήριο

Ο Chris Brown ζητά να μην παραστεί στο δικαστήριο λόγω της περιοδείας του με τον Usher, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα.

Με μια ματιά Ο Chris Brown βρίσκεται σε νομική διαμάχη με πρώην οικιακή βοηθό για 13 εκατομμύρια δολάρια.

Ο τραγουδιστής επικαλείται την περιοδεία του με τον Usher για να μην παραστεί σε εξέταση οικονομικών στοιχείων.

Η πρώην βοηθός επιδιώκει να εισπράξει το ποσό που της επιδικάστηκε, ζητώντας πρόσβαση στα οικονομικά του Brown.

Δικαστής έχει ήδη επιτρέψει τη δέσμευση μέρους των εσόδων του Brown από την περιοδεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Chris Brown βρίσκεται εν μέσω μιας μεγάλης νομικής διαμάχης με την πρώην οικιακή βοηθό του, Maria Avila, ενώ παράλληλα συνεχίζει την περιοδεία του με τον Usher. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, ο τραγουδιστής υποστηρίζει πως δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το tour για να παραστεί σε εξέταση σχετικά με τα οικονομικά του.

Η Maria Avila θέλει να εξετάσει τα οικονομικά στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Chris Brown, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς θα καταβληθεί το ποσό που της έχει επιδικαστεί. Η ίδια προσπαθεί να εισπράξει περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που συνδέεται με υπόθεση για επίθεση σκύλου στο σπίτι του τραγουδιστή στο Los Angeles.

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Στη νέα κατάθεσή του, ο Chris Brown φέρεται να υποστηρίζει ότι το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα φορτωμένο λόγω της περιοδείας με τον Usher, ενώ αναφέρει πως υπάρχουν ακόμη και συζητήσεις για προσθήκη νέων ημερομηνιών. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως προσπάθησε να αποκρύψει ή να μεταφέρει παράνομα περιουσιακά στοιχεία ώστε να αποφύγει την αποπληρωμή της οφειλής.

Η Maria Avila έχει κινηθεί δικαστικά προκειμένου να εξασφαλίσει την είσπραξη των 13 εκατ. δολαρίων που της επιδικάστηκαν. Ο Chris Brown έχει αρνηθεί τις κατηγορίες περί αδικοπραγίας που σχετίζονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο τραγουδιστής επικαλείται επίσης την απόσταση από το δικαστήριο στο Van Nuys, αναφέροντας ότι κατοικεί στο Las Vegas, περισσότερα από 150 μίλια μακριά. Η Avila, από την πλευρά της, θέλει πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία του προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία είσπραξης.

Μάλιστα, δικαστής έχει ήδη εγκρίνει τη δυνατότητα της Maria Avila να λαμβάνει μέρος των εσόδων του Chris Brown από την περιοδεία, μέχρι να εξοφληθεί το ποσό που οφείλεται.

Chris Brown: Συνεχίζει κανονικά την περιοδεία

Παρά τη δικαστική διαμάχη, ο Chris Brown συνεχίζει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις μαζί με τον Usher. Η περιοδεία τους έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ σύμφωνα με τον Brown συζητούνται ακόμη περισσότερες εμφανίσεις.

Το επόμενο βήμα στην υπόθεση θα κριθεί από το δικαστήριο, καθώς παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εξέτασης των οικονομικών του στοιχείων. Μέχρι τότε, ο Chris Brown συνεχίζει το tour του, ενώ η πλευρά της Maria Avila προσπαθεί να διασφαλίσει την είσπραξη της δικαστικής απόφασης.

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