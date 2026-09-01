Μουσικά Νέα 01.09.2026

Bad Bunny x adidas: Το νέο total black F50 Ghost Sprint μόλις κυκλοφόρησε

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Ο καλλιτέχνης και η adidas επιστρέφουν με μια νέα, σκοτεινή εκδοχή του ποδοσφαιρικά εμπνευσμένου sneaker που υπόσχεται να γίνει ανάρπαστο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Νέα συνεργασία Bad Bunny x adidas με το F50 Ghost Sprint σε total black.
  • Το sneaker κυκλοφόρησε στις 29 Αυγούστου στα 160 δολάρια.
  • Σχεδιασμός εμπνευσμένος από ποδοσφαιρικά παπούτσια F50 και αράχνη-λύκο.
  • Η συνεργασία αναμένεται να γίνει ανάρπαστη, όπως και οι προηγούμενες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Bad Bunny και η adidas επιστρέφουν δυναμικά με μια νέα, εντυπωσιακή κυκλοφορία που συνδυάζει τον αθλητικό χαρακτήρα με το streetwear. Μετά τις προηγούμενες εντυπωσιακές αποχρώσεις, το ποδοσφαιρικά εμπνευσμένο F50 Ghost Sprint αποκτά μια πιο σκοτεινή, κομψή εμφάνιση και έρχεται σε απόλυτο μαύρο χρώμα.

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https://www.instagram.com/vogueitalia/

Το νέο Bad Bunny x adidas F50 Ghost Sprint σε «Core Black» κυκλοφόρησε επίσημα στις 29 Αυγούστου, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 160 δολάρια. Το sneaker είναι διαθέσιμο μέσα από το επίσημο site της adidas και την εφαρμογή CONFIRMED, ενώ το «παρών» δίνουν και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Σε αντίθεση με τις πιο φωτεινές μπλε και πράσινες εκδόσεις που είχαν προηγηθεί, αυτή η εκδοχή επιλέγει μια πιο μινιμαλιστική και εκλεπτυσμένη παλέτα.

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Σχεδιαστικά, το μοντέλο αντλεί έμπνευση από τα εμβληματικά ποδοσφαιρικά παπούτσια F50 της adidas, διατηρώντας το εντυπωσιακό «Araña» cage που αγκαλιάζει το επάνω μέρος και συνδυάζεται με αποδομημένο spacer mesh. Η κατασκευή αυτή προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε ευελιξία, σταθερότητα και διαπνοή, κάνοντας το παπούτσι ιδανικό τόσο για την καθημερινότητα στην πόλη όσο και για statement εμφανίσεις.

Το νέο total black F50 Ghost Sprint από τη συνεργασία Bad Bunny x adidas διαθέτει εντυπωσιακό σχεδιασμό.
adidas

Η συμβολισμός πίσω από τη συλλογή και η κυριαρχία του Bad Bunny

Η ιδιαίτερη, αραχνοειδής κατασκευή του sneaker δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται άμεσα με τις ρίζες του Bad Bunny από το Πουέρτο Ρίκο. Το F50 Ghost Sprint εμπνέεται από την τοπική αράχνη-λύκο, συμβολίζοντας την υπομονή, το ένστικτο και το σωστό timing που χαρακτηρίζουν την καλλιτεχνική πορεία του δημοφιλή τραγουδιστή.

adidas_ghost_f50
adidas

Η νέα αυτή κυκλοφορία έρχεται σε μια περίοδο που ο Bad Bunny συνεχίζει να σπάει ταμεία και να κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο, πέρα από τη μουσική. Με το τελευταίο του άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos να καταλαμβάνει την κορυφή του Billboard 200 και την ιστορική του εμφάνιση στο Super Bowl LX halftime show να αφήνει εποχή, κάθε προϊόν που φέρει την υπογραφή του γίνεται ανάρπαστο. Αν το total black F50 Ghost Sprint βρίσκεται ήδη στη wishlist σου, καλό είναι να βιαστείς, καθώς οι συνεργασίες του καλλιτέχνη με τη δημοφιλή εταιρεία αθλητικών εξαφανίζονται συνήθως μέσα σε λίγα λεπτά.

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Adidas Bad Bunny F50 Ghost Sprint
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