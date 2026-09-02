Η Dua Lipa ετοιμάζει το 4o album της; Οι νέες φωτογραφίες από το στούντιο

Η Dua Lipa φαίνεται να περνά αρκετό χρόνο στο στούντιο και οι fans αναρωτιούνται αν ετοιμάζει το τέταρτο album της

Με μια ματιά Η Dua Lipa δημοσίευσε φωτογραφίες από το στούντιο, πυροδοτώντας εικασίες για νέο άλμπουμ.

Στις φωτογραφίες εμφανίζονται ο Mustafa The Poet, η Ali Tamposi και ο παραγωγός Greg Kurstin.

Οι θαυμαστές πιστεύουν ότι ετοιμάζει το τέταρτο άλμπουμ της, διάδοχο του "Radical Optimism".

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την τραγουδίστρια για το νέο της άλμπουμ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά σε studio mode και οι fans της έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν… detective work. Η pop star μοιράστηκε ένα νέο photo dump από τις τελευταίες της ημέρες, με αρκετά στιγμιότυπα από το στούντιο, γράφοντας στη λεζάντα «studio rat and other sightings». Και φυσικά, όταν η Dua ανεβάζει φωτογραφίες πίσω από το μικρόφωνο, το internet δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί αν ετοιμάζεται το επόμενο μεγάλο μουσικό της βήμα.

Οι φωτογραφίες που τράβηξαν περισσότερο την προσοχή είναι εκείνες στις οποίες η Dua Lipa βρίσκεται μέσα στο στούντιο και δουλεύει πάνω σε νέα μουσική. Σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει πίσω από το μικρόφωνο, ενώ σε άλλο εμφανίζεται μαζί με τον ποιητή και τραγουδιστή Mustafa The Poet και τη songwriter Ali Tamposi, γνωστή μεταξύ άλλων για επιτυχίες όπως το «Stronger» της Kelly Clarkson και το «Havana» της Camila Cabello. Το πιο ενδιαφέρον από όλα; Σε άλλο studio shot εμφανίζεται και ο Grammy-winning παραγωγός Greg Kurstin, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα της pop.

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Όλα αυτά έχουν κάνει τους fans να πιστεύουν ότι η Dua μπορεί να βρίσκεται ήδη στη διαδικασία δημιουργίας του τέταρτου studio album της, το οποίο θα αποτελέσει τον διάδοχο του «Radical Optimism» του 2024. Μέχρι στιγμής, βέβαια, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ίδια ότι οι συγκεκριμένες ηχογραφήσεις αφορούν το νέο της album. Το timing, ωστόσο, είναι αρκετό για να κάνει τους fans να ενθουσιαστούν, ειδικά μετά την παγκόσμια επιτυχία του προηγούμενου era της.

Το «Radical Optimism» κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024 και έκανε δυναμικό ντεμπούτο, φτάνοντας μέχρι το No. 2 του Billboard 200. Από το album ξεχώρισαν τραγούδια όπως τα «Houdini», «Training Season» και «Illusion», με το πρώτο να γίνεται μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της συγκεκριμένης περιόδου.

Ακολούθησε η παγκόσμια Radical Optimism Tour, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 στην Πόλη του Μεξικού. Η περιοδεία μεταφέρθηκε στη συνέχεια και στη μεγάλη οθόνη μέσα από το concert film «Dua Lipa – Live From Mexico», ενώ κυκλοφόρησε και ως live album.

Ποιοι βρίσκονται μαζί της στο studio;

Ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες βρίσκεται ο Mustafa The Poet, με τον οποίο η Dua Lipa έχει ήδη μια ιδιαίτερη σχέση. Το 2024, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει μαζί του σε listening session για το album του «Dunya», αποκαλώντας τον μάλιστα «my best friend». Η παρουσία του στις νέες studio φωτογραφίες είναι επομένως ένα ακόμη στοιχείο που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των fans.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η παρουσία του Greg Kurstin. Ο πολυβραβευμένος παραγωγός έχει δουλέψει με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, μεταξύ των οποίων η Adele και ο Harry Styles, γεγονός που κάνει τη συγκεκριμένη studio συνάντηση ακόμη πιο intriguing. Μαζί τους εμφανίζεται και η Ali Tamposi, δημιουργώντας μια ομάδα που σίγουρα μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ενδιαφέροντα pop αποτελέσματα.

Η Dua Lipa μάς δίνει hints χωρίς να αποκαλύπτει τίποτα

Το photo dump της Dua, πάντως, δεν ήταν αποκλειστικά μουσικό. Ανάμεσα στα studio sessions υπήρχαν selfies, στιγμιότυπα από φαγητό, fashion moments, μια φωτογραφία με τον Troye Sivan, αλλά και ένα T-shirt με το quote «So many books, so little time». Με λίγα λόγια, ένα ακόμη από εκείνα τα random photo dumps που μοιάζουν χαλαρά, αλλά μπορούν να κρύβουν ένα πολύ σημαντικό hint.

Προς το παρόν, η Dua Lipa δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ημερομηνία, τίτλο ή λεπτομέρειες για νέο album. Ωστόσο, το γεγονός ότι περνά χρόνο στο studio και συνεργάζεται με σημαντικούς δημιουργούς είναι αρκετό για να κρατήσει τους fans σε… full anticipation mode. Αν πράγματι πρόκειται για την αρχή του επόμενου era της, τότε μάλλον μόλις πήραμε το πρώτο μικρό teaser.

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