Celeb World 02.09.2026

Jonathan Bailey: Γιατί αποχώρησε από το «Sunday in the Park with George» μετά την Ariana Grande

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Ο Jonathan Bailey αποχαιρετά το «Sunday in the Park with George» μετά την αποχώρηση της Ariana Grande και μιλά για τη στήριξή του στην ίδια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jonathan Bailey αποχώρησε από το μιούζικαλ «Sunday in the Park with George».
  • Η αποχώρηση του Bailey έγινε λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση της Ariana Grande από την ίδια παραγωγή.
  • Η Ariana Grande μείωσε την έκθεσή της στη δημοσιότητα, οδηγώντας στην αρχική αλλαγή του καστ.
  • Η παραγωγή αναζητά νέα πρωταγωνιστικά ονόματα για το καλοκαίρι του 2027.
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Δεν θα δούμε τελικά τον Jonathan Bailey και την Ariana Grande μαζί στη σκηνή του West End, τουλάχιστον όχι στο «Sunday in the Park with George». Το πολυαναμενόμενο θεατρικό project, που είχε ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της επανένωσης των δύο πρωταγωνιστών του «Wicked», αλλάζει πλέον σημαντικά μετά τις διαδοχικές αποχωρήσεις τους. Ο Jonathan Bailey ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει τελικά στην παραγωγή, λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Ariana Grande να κάνει ένα βήμα πίσω από το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Κοντινό πορτρέτο του Jonathan Bailey με ριγέ πουκάμισο
https://www.instagram.com/jbayleaf/

Η Ariana Grande είχε προηγουμένως γνωστοποιήσει την αποχώρησή της, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιλογής της να μειώσει την έκθεσή της στη δημοσιότητα. Η αποχώρηση της τραγουδίστριας και ηθοποιού σήμαινε πως το αρχικό πλάνο για το «Sunday in the Park with George» είχε ήδη αλλάξει, όμως τώρα η παραγωγή καλείται να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αναδιαμόρφωση. Ο Jonathan Bailey, ο οποίος είχε επιλεγεί για τον ρόλο του George, αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει και εκείνος, εξηγώντας πως η απόφασή του ήρθε έπειτα από αρκετή σκέψη.

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Οι δύο stars είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο Ιανουάριο ως πρωταγωνιστές της νέας παραγωγής, με τον Jonathan Bailey να αναλαμβάνει τον George και την Ariana Grande τον ρόλο της Dot. Οι παραστάσεις ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2027, όμως πλέον το αρχικό καστ αποτελεί παρελθόν. Η παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για την επιλογή των νέων πρωταγωνιστών και ετοιμάζεται να ξαναστήσει το project γύρω από μια διαφορετική ομάδα ηθοποιών, διατηρώντας παράλληλα το καλλιτεχνικό όραμα του Stephen Sondheim και του James Lapine.

Η Ariana Grande με εντυπωσιακό φόρεμα εξηγεί την αλλαγή στο σκηνικό της look και τις επιλογές της.
https://www.instagram.com/arianagrande/

Ο Jonathan Bailey θέλησε να μιλήσει δημόσια για την απόφασή του και να ξεκαθαρίσει πως η αποχώρησή του δεν σημαίνει ότι αλλάζει κάτι στη σχέση του με την Ariana Grande. Οι δύο ηθοποιοί ήρθαν πιο κοντά μέσα από τη συνεργασία τους στο «Wicked» και έχουν εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αμοιβαία εκτίμηση και τη φιλία τους.

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στα Instagram Stories του, ο Bailey χαρακτήρισε την Ariana Grande «μία από τις πιο αγαπημένες του φίλες» και τόνισε πως η στήριξή του προς εκείνη παραμένει απόλυτη. Παράλληλα, εξήγησε ότι έπειτα από αρκετή σκέψη αποφάσισε να αποχωρήσει και ο ίδιος από το «Sunday in the Park with George».

Ο Jonathan Bailey σε ξύλινη προβλήτα με θέα τη θάλασσα
https://www.instagram.com/jbayleaf/

Η απόφασή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα στιγμή για τον ηθοποιό, ο οποίος έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία τα τελευταία χρόνια τόσο στον κινηματογράφο όσο και στο θέατρο. Το «Wicked», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Ariana Grande, έκανε τη φιλία των δύο stars ακόμη πιο γνωστή στο κοινό και δημιούργησε μεγάλη προσμονή για το επόμενο κοινό τους project.

«Sunday in the Park with George»: Ένα project που αλλάζει ξανά

Παρότι ο Jonathan Bailey αποχωρεί, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ίδιο το μιούζικαλ. Όπως ανέφερε, το έργο αποτελεί ένα προσωπικό καλλιτεχνικό στοίχημα για εκείνον και δήλωσε ιδιαίτερα τυχερός που είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στην πορεία του μέχρι αυτό το σημείο.

Ασπρόμαυρο κοντινό πορτρέτο του Jonathan Bailey με καπαρντίνα
https://www.instagram.com/jbayleaf/

Το «Sunday in the Park with George» των Stephen Sondheim και James Lapine εξερευνά, μεταξύ άλλων, τη σχέση ανάμεσα στον George και την Dot, δύο χαρακτήρες που συνδέονται μέσα από μια βαθιά και αφοσιωμένη σχέση. Ο Bailey στάθηκε ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη πλευρά του έργου, εκφράζοντας την περιέργεια και το ενδιαφέρον του για το πώς θα προσεγγίσει η νέα ομάδα την ιστορία.

Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey στη σκηνή για το μιούζικαλ Sunday in the Park with George.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά την αποχώρησή του, λοιπόν, ο ηθοποιός φαίνεται πως συνεχίζει να στηρίζει το project και τους ανθρώπους που θα το αναλάβουν από εδώ και πέρα. Η παραγωγή, από την πλευρά της, έχει ήδη επιβεβαιώσει πως βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέων πρωταγωνιστών και πως οι συζητήσεις για το casting βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τι θα γίνει τώρα με την παράσταση

Με δύο βασικά ονόματα να έχουν πλέον αποχωρήσει, το «Sunday in the Park with George» περνά σε μια νέα φάση. Η δημιουργική ομάδα καλείται να δημιουργήσει ουσιαστικά μια νέα εκδοχή της παραγωγής, με διαφορετικό καστ, χωρίς όμως να αλλάξει ο βασικός καλλιτεχνικός χαρακτήρας του έργου.

Ο Jonathan Bailey και ο Jeff Goldblum σε κοινή εμφάνιση με αφορμή τη συνέντευξή τους.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι παραστάσεις εξακολουθούν να συνδέονται με το West End και το καλοκαίρι του 2027, ενώ το νέο casting αναμένεται να δώσει μια διαφορετική ταυτότητα στο project. Και κάπως έτσι, αυτό που ξεκίνησε ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θεατρικά reunions της Ariana Grande και του Jonathan Bailey μετατρέπεται πλέον σε μια εντελώς διαφορετική παραγωγή – με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα δύο νέα πρόσωπα που θα κληθούν να φορέσουν τα παπούτσια των George και Dot.

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