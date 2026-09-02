Screen News 02.09.2026

Η Emily Blunt θα τιμηθεί με το 19ο Βραβείο Kirk Douglas στο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα

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Η δημοφιλής ηθοποιός θα τιμηθεί με το 19ο Βραβείο Kirk Douglas στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Emily Blunt θα λάβει το 19ο Βραβείο Kirk Douglas στο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα.
  • Η τιμητική διάκριση θα απονεμηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Η Blunt επιλέχθηκε για το εύρος και την πολυμορφία της, από το δράμα έως την κωμωδία.
  • Το βραβείο τιμά προσωπικότητες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έβδομη τέχνη.
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Μία ακόμη σημαντική κορυφώματος στιγμή έρχεται να προστεθεί στη λαμπρή κινηματογραφική πορεία της Emily Blunt, καθώς η δημοφιλής ηθοποιός πρόκειται να παραλάβει το 19ο Βραβείο Kirk Douglas. Η τιμητική αυτή διάκριση θα απονεμηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF), σε μια ειδική εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου στην ηλιόλουστη πόλη της Καλιφόρνιας, με τα έσοδα να διατίθενται για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του θεσμού. Η Blunt διαδέχεται περήφανα τη Cynthia Erivo, η οποία είχε τιμηθεί με το ίδιο βραβείο την προηγούμενη χρονιά.

Γυναίκα με εντυπωσιακόύφασμα και τούλι φόρεμα, σε εκδήλωση μόδας με θέμα τις μπούκλες και τα συστατικά περιποίησης.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, η οποία στο παρελθόν έχει προταθεί για Όσκαρ και έχει αποσπάσει το βραβείο SAG (Actor) για την καθηλωτική της ερμηνεία στο θρίλερ «A Quiet Place» του John Krasinski, καθώς και Χρυσή Σφαίρα για το «Gideon’s Daughter», επιλέχθηκε φέτος για το εύρος και την πολυμορφία της. Ο Michael Douglas εξήρε την ικανότητά της να τολμά επαγγελματικά ρίσκα και να μεταπηδά με απόλυτη ακρίβεια από το βαθύ δράμα στην ανάλαφρη κωμωδία και τα θεαματικά blockbusters, υπογραμμίζοντας πως η αυθεντικότητά της εκφράζει ακριβώς τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε το βραβείο το 2006.

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Η πολυσυζητημένη επιστροφή στη μεγάλη οθόνη

Η φετινή βράβευση έρχεται σε μια από τις πιο παραγωγικές και συναρπαστικές περιόδους για την ηθοποιό, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής χάρη στις πρόσφατες κινηματογραφικές της επιλογές. Από τη μία πλευρά, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για τη συμμετοχή της στην επική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Steven Spielberg «Disclosure Day», όπου υποδύεται μια μετεωρολόγο από το Κάνσας Σίτι που μπλέκεται σε μια αποκάλυψη εξωγήινης ζωής δίπλα στον Josh O’Connor, ελίσσοντας τον ρόλο της ανάμεσα στον φόβο, το χιούμορ και το δέος.

Η Emily Blunt με λευκό σύνολο σε εκδήλωση, ενόψει του A Quiet Place, Part III.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη κινηματογραφική της επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο της Emily Charlton για το πολυαναμενόμενο «The Devil Wears Prada 2» έχει ήδη εξάψει το ενδιαφέρον του κοινού. Δύο δεκαετίες μετά το πρώτο πολιτιστικό φαινόμενο, η Blunt συναντήθηκε ξανά με τη Meryl Streep, την Anne Hathaway και τον Stanley Tucci, αποδεικνύοντας ότι παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες και δυναμικές παρουσίες του Χόλιγουντ.

Ο Dwayne Johnson ως Mark Kerr στην ταινία The Smashing Machine του Benny Safdie.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένας θεσμός με βαριά κληρονομιά

Το Βραβείο Kirk Douglas δημιουργήθηκε το 2006 προς τιμήν του θρυλικού σταρ και απονέμεται αποκλειστικά σε προσωπικότητες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην έβδομη τέχνη, είτε βρίσκονται μπροστά είτε πίσω από τις κάμερες. Η Emily Blunt προστίθεται πλέον σε μια εντυπωσιακή λίστα προηγούμενων τιμώμενων που περιλαμβάνει ονόματα μεγάλου βεληνεκούς, όπως ο Ryan Gosling, η Michelle Yeoh, ο Martin Scorsese, ο Hugh Jackman και η Judi Dench, ενόψει μάλιστα της επίσημης έναρξης του 42ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2027.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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19ο Βραβείο Kirk Douglas Emily Blunt
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