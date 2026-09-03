Ευχάριστα νέα για τον Lionel Richie: Πήρε εξιτήριο και επέστρεψε σπίτι

Ανακούφιση για τους fans του Lionel Richie, καθώς ο 77χρονος τραγουδιστής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και βρίσκεται πλέον ξανά στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ο θρύλος της μουσικής είχε μεταφερθεί προληπτικά σε νοσοκομείο μετά τη συναυλία του στο Σεντ Λούις στις 29 Αυγούστου, με τους γιατρούς να πραγματοποιούν μια σειρά από καρδιολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το PEOPLE, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και ο ίδιος «είναι πολύ καλά».

Ο Lionel Richie είχε νοσηλευτεί στη ΜΕΘ για τις απαραίτητες εξετάσεις, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του, ιδιαίτερα επειδή η μεταφορά του στο νοσοκομείο ήρθε μετά από μια εμφάνιση κατά την οποία χρειάστηκε να καθίσει στη σκηνή. Παρά την περιπέτεια, ο τραγουδιστής επέστρεψε πλέον στην καθημερινότητά του και αναμένεται να συνεχίσει να ξεκουράζεται στο σπίτι του. Η περιπέτεια αυτή έρχεται ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η περιοδεία του «Sing a Song All Night Long Tour» μαζί με τους Earth, Wind & Fire.

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Το περιστατικό στο Σεντ Λούις δεν ήταν, πάντως, η πρώτη φορά τους τελευταίους μήνες που ο τραγουδιστής χρειάστηκε να προσέξει την υγεία του. Τον Ιούνιο, λίγο μετά την έναρξη της περιοδείας, είχε διακόψει νωρίτερα μια συναυλία επειδή αισθάνθηκε ζάλη πάνω στη σκηνή, ενώ στη συνέχεια αναβλήθηκαν δύο εμφανίσεις ώστε να ξεκουραστεί και να αναρρώσει πλήρως. Ο ίδιος είχε αντιμετωπίσει τότε τη στιγμή με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, λέγοντας στο κοινό πως όταν ζαλίζεσαι, «κάθεσαι κάτω».

Στη συναυλία του Lionel Richie στο Σεντ Λούις, ο τραγουδιστής ζήτησε από την ομάδα του να του φέρει μια καρέκλα ενώ ερμήνευε το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς, το «All Night Long». Η εικόνα του να συνεχίζει την εμφάνισή του καθιστός προκάλεσε ερωτήματα, τα οποία έγιναν ακόμη πιο έντονα μετά την είδηση της νοσηλείας του.

Ωστόσο, ο Richie έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι προτιμά να καθησυχάζει ο ίδιος το κοινό του. Τον Ιούλιο είχε χρησιμοποιήσει το Instagram για να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του για τα μηνύματα και την αγάπη που του έστειλαν, ξεκαθαρίζοντας πως ήταν καλά. Παράλληλα, μίλησε με ενθουσιασμό για τις συναυλίες του σε Πίτσμπουργκ και Ντιτρόιτ και για την ενέργεια που ένιωσε από το κοινό.

Πότε επιστρέφει στη σκηνή ο Lionel Richie

Ο Lionel Richie βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία με τους Earth, Wind & Fire, στο πλαίσιο του «Sing a Song All Night Long Tour». Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνισή του είναι στις 26 Σεπτεμβρίου στο Σαν Φρανσίσκο, με τους fans να περιμένουν πλέον να τον δουν ξανά στη σκηνή, μετά την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του.

Ο τραγουδιστής, πάντως, έχει ήδη δείξει ότι θέλει να συνεχίσει κανονικά τις εμφανίσεις του και να βρίσκεται κοντά στο κοινό του. Για την ώρα, το σημαντικότερο είναι ότι έχει επιστρέψει σπίτι του και είναι καλά, δίνοντας τέλος στην ανησυχία που προκάλεσε η σύντομη νοσηλεία του.

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