Τα 4 outfits που θα σε βγάλουν ασπροπρόσωπη αυτή τη σεζόν

Με μια ματιά Τα basics σε ουδέτερα χρώματα επιτρέπουν ατελείωτους συνδυασμούς για αβίαστη κομψότητα.

Η καρό καμπαρτίνα με τζιν και loafers προσφέρει βρετανική φινέτσα και διαχρονικό στυλ.

Ένα έντονο πράσινο αξεσουάρ, όπως sneakers, σπάει τη μονοτονία ενός σκούρου συνόλου.

Ο συνδυασμός trench coat με φούστα δαντέλας ισορροπεί το αυστηρό με το ρομαντικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φθινόπωρο είναι πια εδώ, φέρνοντας μαζί του αυτή την κλασική, ενοχλητική απορία μπροστά στην ανοιχτή ντουλάπα: «Τι να φορέσω πάλι σήμερα;» Αν πιάνεις τον εαυτό σου να σκέφτεται υπερβολικά τα σύνολά σου και να χάνεις πολύτιμο χρόνο το πρωί, να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος. Το καλοκαίρι τα πράγματα είναι εύκολα και ξεκάθαρα, καθώς ένα απλό T-shirt, ένα τζιν και τα σανδάλια σου αρκούν για να ετοιμαστείς σε χρόνο dt. Όταν όμως η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει και το φθινοπωρινό αεράκι κάνει την εμφάνισή του, το παιχνίδι αλλάζει εντελώς. Τότε είναι που το layering γίνεται απαραίτητο, αναγκάζοντάς σε να βρεις λίγη παραπάνω φαντασία για να συνδυάσεις τα ρούχα σου έξυπνα και στιλάτα.

Για να γλιτώσεις από το άγχος και τις ατελείωτες δοκιμές, οι ειδικοί της μόδας έχουν αρχίσει να προτείνουν τις καλύτερες και πιο εύκολες επιλογές για τη νέα σεζόν. Το κλειδί για να ξεχωρίσεις από το πλήθος χωρίς να κοπιάσεις είναι τα έξυπνα, παιχνιδιάρικα και μοναδικά σύνολα που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέχνα τις περιττές σκέψεις και άφησε πίσω σου τα outfits που σε δυσκολεύουν. Έχουμε συγκεντρώσει για εσένα τέσσερις σίγουρους και αβίαστα cool συνδυασμούς που θα κάνουν το φθινοπωρινό σου ντύσιμο παιχνιδάκι.

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1. Η δύναμη των basics

Τα ουδέτερα χρώματα δεν είναι ποτέ βαρετά, αρκεί να ξέρεις πώς να τα αξιοποιείς. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των βασικών κομματιών στην ντουλάπα σου είναι ότι μπορείς να τα αναμειγνύεις διαρκώς χωρίς κανένα ρίσκο. Ένα κλασικό πουλόβερ ριγμένο ατημέλητα πάνω από ένα απλό T-shirt και συνδυασμένο με ένα άνετο γκρι παντελόνι δημιουργεί αμέσως ένα αρμονικό αποτέλεσμα. Αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί τέλεια γιατί σου προσφέρει μια αβίαστη κομψότητα, ιδανική τόσο για τις καθημερινές σου δουλειές στην πόλη όσο και για τις ώρες στο γραφείο.

2. Καρό Καμπαρτίνα + Τζιν

Τα καρό πανωφόρια μονοπώλησαν το ενδιαφέρον πέρυσι το φθινόπωρο και, προς μεγάλη σου χαρά, επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ. Για να αναδείξεις ένα τέτοιο κομμάτι, κράτησε τα υπόλοιπα ρούχα σου απλά, επιλέγοντας ένα αγαπημένο σου T-shirt και ένα φαρδύ, χαλαρό τζιν. Ολοκλήρωσε την εμφάνιση με κλασικά loafers με φούντες για να δώσεις την απαραίτητη βρετανική φινέτσα. Η αντίθεση ανάμεσα στην ανεμελιά του denim και την αυστηρή, διαχρονική γραμμή του trench coat κάνει αυτό το look αλάνθαστο.

3. Μια πινελιά πράσινου

Το έντονο πράσινο μπορεί να μην θεωρείται παραδοσιακά φθινοπωρινό χρώμα, αλλά οι κανόνες στη μόδα υπάρχουν αποκλειστικά για να σπάνε. Δοκίμασε να φορέσεις ένα ζευγάρι πράσινα sneakers τα οποία θα λειτουργήσουν ως η απόλυτη χρωματική έκρηξη μέσα σε ένα κατά τα άλλα σκούρο σύνολο. Από πάνω, φόρεσε ένα δερμάτινο τζάκετ και συνδύασέ το με σκούρο denim για να πετύχεις το απόλυτο cool-girl ή cool-guy look. Το αποτέλεσμα δίνει μια σύγχρονη και νεανική πνοή στην κasiκή φθινοπωρινή παλέτα, τραβώντας όλα τα βλέμματα.

4. Trench Coat + Φούστα με δαντέλα

Η ισορροπία ανάμεσα στο αυστηρό και το ρομαντικό στοιχείο είναι πάντα γοητευτική και τραβάει τα βλέμματα. Ένα μακρύ trench coat φορεμένο πάνω από μια αέρινη φούστα με λεπτομέρεια δαντέλας στο τελείωμα συνθέτει μια εικόνα υψηλής αισθητικής. Από μέσα μπορείς να φορέσεις ένα απλό T-shirt ή ένα crop top, ενώ στα πόδια αξίζει να δοκιμάσεις peep-toe γόβες. Αν θέλεις μάλιστα να απογειώσεις το στυλ σου, πρόσθεσε ψηλές, διάφανες κάλτσες που θα κάνουν τη διαφορά και θα δείξουν ότι ξέρεις ακριβώς τι γίνεται στα trends.

Κεντρική Εικόνα: @claradyrhauge

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