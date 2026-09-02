Από την «καρτ-ποστάλ» στο μετρό του Παρισιού: Η Σαντορίνη σε νέα καμπάνια στη Γαλλία

Με μια ματιά Νέα καμπάνια του Δήμου Θήρας προβάλλει τη Σαντορίνη πέρα από την κλασική εικόνα της «καρτ-ποστάλ».

Η προβολή γίνεται σε σημεία λήψης ταξιδιωτικών αποφάσεων, όπως το μετρό του Παρισιού και ψηφιακά κανάλια αεροπορικών εταιρειών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της ζήτησης για το νησί, ιδιαίτερα εκτός της θερινής περιόδου, όπως στις γαλλικές σχολικές διακοπές.

Η Σαντορίνη επεκτείνει την προβολή της και στην Ελβετία, αξιοποιώντας απευθείας αεροπορικές συνδέσεις και συνεργασίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν έχεις στο μυαλό σου τη Σαντορίνη ως τον απόλυτο ελληνικό προορισμό της «καρτ-ποστάλ», με τα λευκά σπίτια, τους μπλε τρούλους και το ηλιοβασίλεμα της Οίας να πρωταγωνιστούν σε κάθε ταξιδιωτική εικόνα, τότε η νέα διεθνής καμπάνια του Δήμου Θήρας έρχεται να σου δείξει μια διαφορετική πλευρά του νησιού. Η Σαντορίνη δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις κλασικές εικόνες που έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, αλλά επιχειρεί να βρίσκεται εκεί όπου παίρνονται οι ταξιδιωτικές αποφάσεις – στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, στα ψηφιακά κανάλια και στα σημεία καθημερινής μετακίνησης εκατομμυρίων ανθρώπων.

Από το μετρό του Παρισιού μέχρι τις ψηφιακές πλατφόρμες μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Γαλλίας και από εκεί στη Ζυρίχη, ο Δήμος Θήρας επενδύει σε μια πιο στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προβολής, αξιοποιώντας τις απευθείας αεροπορικές συνδέσεις και επιχειρώντας να ενισχύσει τη ζήτηση για το νησί όχι μόνο στην καρδιά της θερινής περιόδου, αλλά και τους μήνες που ακολουθούν.

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Το κεντρικό μήνυμα της νέας καμπάνιας είναι χαρακτηριστικό της αλλαγής αυτής: «Beyond the Postcard», δηλαδή «Πέρα από την καρτ-ποστάλ». Και αν αναρωτιέσαι τι σημαίνει αυτό στην πράξη, η απάντηση βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δυναμική καμπάνια που απλώνεται σε διαφορετικά σημεία της γαλλικής αγοράς, με επίκεντρο το Παρίσι, αλλά και σε μια νέα προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της Σαντορίνης στην Ελβετία.

Η Σαντορίνη στις οθόνες του μετρό του Παρισιού

Αν βρεθείς τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι και χρησιμοποιήσεις τη γραμμή 14 του μετρό, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η Σαντορίνη να εμφανιστεί μπροστά σου την ώρα που κατευθύνεσαι προς το αεροδρόμιο Ορλί. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Θήρας με την Transavia, εικόνες της Σαντορίνης θα προβάλλονται σε 205 ψηφιακές οθόνες που βρίσκονται σε 11 κεντρικούς σταθμούς της γραμμής 14. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό δίκτυο προβολής, καθώς η συγκεκριμένη γραμμή εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερους από 4 εκατομμύρια επιβάτες.

Η επιλογή της γραμμής δεν είναι τυχαία. Η σύνδεση του Παρισιού με το αεροδρόμιο Ορλί δημιουργεί ένα σημείο όπου η ταξιδιωτική διάθεση συναντά την καθημερινή μετακίνηση και η εικόνα ενός προορισμού μπορεί να λειτουργήσει ως το τελευταίο μικρό ερέθισμα που χρειάζεται κάποιος για να σκεφτεί το επόμενο ταξίδι του. Η Σαντορίνη, επομένως, δεν εμφανίζεται απλώς ως ένας ακόμη ελληνικός προορισμός σε μια τουριστική διαφήμιση. Τοποθετείται μέσα στην ίδια την καθημερινότητα της γαλλικής πρωτεύουσας. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας προσέγγισης.

Η καμπάνια δεν σταματά στο μετρό – Η Transavia ανοίγει όλα τα ψηφιακά της κανάλια στη Σαντορίνη

Αν νομίζεις ότι η προβολή περιορίζεται στις οθόνες των σταθμών, η συνέχεια έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η συνεργασία με την Transavia επεκτείνεται στα ψηφιακά κανάλια της αεροπορικής εταιρείας, με στόχο η Σαντορίνη να φτάσει σε ένα κοινό που όχι μόνο γνωρίζει τον προορισμό, αλλά έχει και τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε αυτόν απευθείας. Η καμπάνια περιλαμβάνει newsletter αφιερωμένο στη Σαντορίνη, το οποίο θα απευθυνθεί στη βάση των 10 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων χρηστών της Transavia. Παράλληλα, η Σαντορίνη θα εμφανιστεί με banner στην κεντρική ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας, η οποία καταγράφει περίπου 2,4 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μήνα. Στο μείγμα της προβολής προστίθεται push notification μέσω της εφαρμογής της Transavia προς περίπου 1,9 εκατομμύρια χρήστες, ενώ η καμπάνια θα ενισχυθεί και μέσα από τα social media της Transavia France.

Με άλλα λόγια, ο Δήμος Θήρας επιχειρεί να αξιοποιήσει ολόκληρο το ταξιδιωτικό οικοσύστημα της αεροπορικής εταιρείας, αντί να περιοριστεί σε μια παραδοσιακή διαφημιστική καταχώριση. Η λογική είναι απλή αλλά ιδιαίτερα σημαντική για έναν προορισμό όπως η Σαντορίνη: όταν διαθέτεις απευθείας αεροπορική σύνδεση με μια μεγάλη αγορά, θέλεις η προβολή να γίνεται ακριβώς εκεί όπου βρίσκεται το κοινό που μπορεί να μετατρέψει το ενδιαφέρον σε πραγματικό ταξίδι.

Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι το μεγάλο στοίχημα της Σαντορίνης στη Γαλλία

Η χρονική στιγμή της καμπάνιας έχει τη δική της σημασία. Ο Σεπτέμβριος δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους είναι να ενισχυθεί η ζήτηση από τη γαλλική αγορά κατά τις φθινοπωρινές σχολικές διακοπές, γνωστές ως Vacances de la Toussaint. Πρόκειται για μια περίοδο που μπορεί να δώσει στον ελληνικό προορισμό ένα επιπλέον πλεονέκτημα: να διατηρήσει το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών και εκτός της απόλυτης θερινής αιχμής.

Και εδώ βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη Σαντορίνη. Η αναγνωρισιμότητά της είναι δεδομένη. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι να μάθει ο ταξιδιώτης ότι υπάρχει το νησί, αλλά να πειστεί ότι αξίζει να το επισκεφθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και να το εντάξει στις ταξιδιωτικές του επιλογές. Η γαλλική αγορά έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή την προσπάθεια, καθώς η Transavia συνδέει τη Σαντορίνη απευθείας με το Παρίσι, τη Λυών και τη Νάντη, προσφέροντας συνολικά 12 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα. Η αεροπορική σύνδεση, λοιπόν, λειτουργεί ως βασικό εργαλείο και για την τουριστική προβολή.

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Από το Παρίσι στη Ζυρίχη – Η Σαντορίνη ανοίγει νέο μέτωπο στην Ελβετία

Η Γαλλία δεν είναι η μοναδική αγορά στην οποία στρέφεται η νέα στρατηγική του Δήμου Θήρας. Παράλληλα, η Σαντορίνη ενισχύει την παρουσία της στην Ελβετία μέσα από τετράμηνη κοινή διαφημιστική καμπάνια με την Edelweiss Air, μέλος του Ομίλου Lufthansa. Εδώ το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Ζυρίχη και σε μια αγορά που ήδη γνωρίζει και επιλέγει τη Σαντορίνη.

Η συνεργασία περιλαμβάνει ειδική B2B εκδήλωση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, με στόχο τη δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες της ελβετικής αγοράς. Παράλληλα, προβλέπεται ψηφιακή προβολή της Σαντορίνης στην επίσημη ιστοσελίδα της Edelweiss, με εκτιμώμενη απήχηση άνω των 500.000 προβολών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη online banners σε δημοφιλή ελβετικά μέσα και δράσεις στα social media της αεροπορικής εταιρείας. Η στόχευση είναι διαφορετική από εκείνη της γαλλικής αγοράς, αλλά η φιλοσοφία παραμένει κοινή: η Σαντορίνη θέλει να βρίσκεται μπροστά στον ταξιδιώτη, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την προβολή και την απευθείας αεροπορική πρόσβαση.

«Πέρα από την καρτ-ποστάλ» – Το μήνυμα πίσω από τη νέα στρατηγική

Για δεκαετίες, η Σαντορίνη δεν χρειάστηκε ιδιαίτερες συστάσεις. Οι εικόνες της ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο και δημιούργησαν ένα από τα ισχυρότερα τουριστικά brands της Ελλάδας. Όμως η μεγάλη αναγνωρισιμότητα δεν σημαίνει ότι ένας προορισμός μπορεί να σταματήσει να επενδύει στην προβολή του. Αντίθετα, όσο πιο γνωστός γίνεται ένας προορισμός, τόσο περισσότερο χρειάζεται να διαφοροποιεί το μήνυμά του και να υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες ότι πίσω από τις εμβληματικές εικόνες υπάρχει ένας τόπος με πολύ περισσότερα να προσφέρει. Αυτό φαίνεται να επιχειρεί και ο Δήμος Θήρας, μεταφέροντας την προβολή από την παραδοσιακή τουριστική διαφήμιση σε ένα πολυκαναλικό μοντέλο, όπου το μετρό, η αεροπορική εταιρεία, οι ψηφιακές πλατφόρμες, τα social media και οι επαγγελματίες του τουρισμού λειτουργούν συμπληρωματικά.

Η μάχη για τον ταξιδιώτη δεν τελειώνει τον Αύγουστο

Για τη Σαντορίνη, το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο πόσοι άνθρωποι θέλουν να επισκεφθούν το νησί. Είναι και το πότε θα επιλέξουν να το κάνουν. Η προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών κατά τις φθινοπωρινές σχολικές διακοπές στη Γαλλία δείχνει ακριβώς αυτή τη στροφή. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη σταθερότητα στη ζήτηση και να αξιοποιήσει καλύτερα τις αεροπορικές συνδέσεις που παραμένουν διαθέσιμες.

Παράλληλα, η διατήρηση ισχυρών σχέσεων με αγορές όπως η Γαλλία και η Ελβετία επιτρέπει στη Σαντορίνη να μη βασίζεται αποκλειστικά στην αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει εδώ και χρόνια. Η νέα εποχή της τουριστικής προβολής απαιτεί πιο στοχευμένα μηνύματα, μεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων και στενότερη σύνδεση ανάμεσα στη διαφήμιση και την πραγματική δυνατότητα του ταξιδιώτη να φτάσει στον προορισμό. Και η Σαντορίνη φαίνεται πως επιχειρεί να κινηθεί ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Σαντορίνη δεν επαναπαύεται στο όνομά της

Το μήνυμα που προκύπτει από τις νέες δράσεις είναι σαφές: η Σαντορίνη δεν αντιμετωπίζει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της ως λόγο για να σταματήσει την προσπάθεια. Αντίθετα, επενδύει σε αγορές που έχουν ήδη ισχυρό ενδιαφέρον για το νησί, αναζητά νέες δυνατότητες προβολής και αξιοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες ως στρατηγικούς συνεργάτες.

Η Γαλλία και η Ελβετία αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της προσέγγισης. Στο Παρίσι, η Σαντορίνη μπαίνει στην καθημερινότητα εκατομμυρίων επιβατών του μετρό και ταυτόχρονα στα ψηφιακά κανάλια της Transavia. Στη Ζυρίχη, επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της τόσο στο καταναλωτικό κοινό όσο και στους επαγγελματίες του τουρισμού. Και όλα αυτά συμβαίνουν με έναν κοινό στόχο: η Σαντορίνη να παραμείνει στην κορυφή των ταξιδιωτικών επιλογών, όχι μόνο επειδή είναι διάσημη, αλλά επειδή εξακολουθεί να βρίσκεται ενεργά μπροστά στα μάτια εκείνων που μπορούν πραγματικά να ταξιδέψουν σε αυτήν.

Η «καρτ-ποστάλ» παραμένει, φυσικά, ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της. Όμως πλέον δεν είναι ολόκληρη η ιστορία. Η Σαντορίνη θέλει να βρίσκεται στο μετρό του Παρισιού, στην οθόνη του κινητού, στο newsletter μιας αεροπορικής εταιρείας, στις ταξιδιωτικές αναζητήσεις ενός Γάλλου ή Ελβετού ταξιδιώτη και, τελικά, στο εισιτήριο που θα τον φέρει στο νησί. Γιατί στη σύγχρονη τουριστική αγορά, το να σε γνωρίζουν είναι μόνο η αρχή. Το πραγματικό στοίχημα είναι να σε επιλέξουν.

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