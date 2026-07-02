Το πιο επικίνδυνο «Will you marry me?» που έχουμε δει ποτέ – Το ζευγάρι που σκαρφάλωσε στο Empire State Building

Με μια ματιά Δύο ορειβάτες σκαρφάλωσαν στην κεραία του Empire State Building για μήνυμα ειρήνης.

Ανέβηκαν περίπου 443 μέτρα, κρατώντας πανό με μήνυμα για την ειρήνη.

Μετά την κατάβαση, ένας ορειβάτης έκανε πρόταση γάμου στην σύντροφό του.

Οι δύο ακτιβιστές συνελήφθησαν από τις αρχές μετά την ενέργειά τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια κινηματογραφική αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνη σκηνή εκτυλίχθηκε στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, όταν δύο ορειβάτες και ακτιβιστές σκαρφάλωσαν μέχρι την κεραία του εμβληματικού ουρανοξύστη για να στείλουν το δικό τους μήνυμα υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης.

Η 33χρονη Angela Nikolau και ο 32χρονος Vanya Burkus ανέβηκαν στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου, κρατώντας ένα μεγάλο μαύρο πανό με λευκά γράμματα, στο οποίο αναγραφόταν: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη».

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Οι δύο τους, φορώντας μαύρα αμάνικα μπλουζάκια, στάθηκαν δίπλα στο χαρακτηριστικό κόκκινο προειδοποιητικό φως της κεραίας, σε ύψος περίπου 443 μέτρων από το έδαφος, πάνω από το κέντρο του Μανχάταν, τραβώντας όλα τα βλέμματα.





Έπειτα από περίπου 30 λεπτά, αποφάσισαν να κατέβουν στην πλατφόρμα του κτιρίου. Εκεί, η εντυπωσιακή διαμαρτυρία μετατράπηκε σε μια ρομαντική στιγμή, καθώς ο Vanya Burkus γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην Angela Nikolau.

Λίγο αργότερα, η Angela μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία με το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων, επιβεβαιώνοντας το ευτυχές γεγονός. Ωστόσο, η ιστορία δεν είχε μόνο ρομαντικό φινάλε. Αμέσως μετά την επιστροφή τους στο έδαφος, οι δύο ακτιβιστές συνελήφθησαν από τις αρχές για την παράτολμη ενέργειά τους.