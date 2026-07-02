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Μουσικά Νέα 02.07.2026

Robbie Williams: Τραγούδησε το «Angels» με μουσικό του δρόμου στη Σεβίλλη

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Ο Robbie Williams εντυπωσίασε στη Σεβίλλη τραγουδώντας το «Angels» με μουσικό του δρόμου, σε μια απρόσμενη στιγμή που έγινε viral
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Robbie Williams τραγούδησε το «Angels» με μουσικό του δρόμου στη Σεβίλλη.
  • Ο τραγουδιστής βρέθηκε στην πλατεία Plaza de Santa María La Blanca.
  • Ο Williams, με διακριτική εμφάνιση, προσέγγισε τον μουσικό και άρχισε να τραγουδά.
  • Η ερμηνεία του καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα social media.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα αναπάντεχο δώρο περίμενε τους περαστικούς που βρέθηκαν τη Δευτέρα το βράδυ στην καρδιά της Σεβίλλης. Ο Robbie Williams, ένας από τους πιο εμβληματικούς pop star των τελευταίων δεκαετιών, αποφάσισε να εγκαταλείψει για λίγο τα λαμπερά φώτα των μεγάλων σταδίων και να έρθει σε άμεση επαφή με το κοινό του, επιλέγοντας έναν από τους πιο αυθεντικούς τρόπους: τη μουσική του δρόμου.

Ο Robbie Williams στη σκηνή, μετά από μια δεκαετία, με εντυπωσιακή εμφάνιση και χαμόγελο.
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Καθώς ο Βρετανός τραγουδιστής πραγματοποιεί αυτή την περίοδο την ευρωπαϊκή του περιοδεία «Britpop Tour», με επόμενους σταθμούς στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, βρήκε χρόνο να απολαύσει τις ομορφιές της ισπανικής πόλης. Την αμέσως επόμενη ημέρα από την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο φεστιβάλ «Live is Live» στην Αμβέρσα, ο Williams εντοπίστηκε στην ιστορική συνοικία Santa Cruz.

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Στην πλατεία Plaza de Santa María La Blanca, ένας μουσικός του δρόμου ερμήνευε στην κιθάρα του το κλασικό πλέον «Angels», την απόλυτη μπαλάντα που έχει σημαδέψει την καριέρα του καλλιτέχνη. Ο Williams, επιλέγοντας μια διακριτική εμφάνιση με μαύρα ρούχα και καπέλο, πλησίασε τον μουσικό χωρίς να γίνει αμέσως αντιληπτός. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άρχισε να τραγουδά μαζί του, προκαλώντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό σε όσους ήταν παρόντες.


Οι στιγμές που ακολούθησαν καταγράφηκαν σε βίντεο από θαμώνες και περαστικούς, τα οποία μέσα σε ελάχιστο χρόνο πλημμύρισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αβίαστη ερμηνεία του Robbie Williams στον δρόμο, χωρίς μικρόφωνα και τεχνικά μέσα, θύμισε σε όλους γιατί παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς performer της εποχής μας, ικανός να μετατρέψει μια απλή βόλτα σε μια αξέχαστη εμπειρία για τους θαυμαστές του.

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Robbie Williams μουσική
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