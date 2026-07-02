8 κινηματογραφικές πρεμιέρες – Οι νέες αφίξεις που αλλάζουν το σκηνικό της εβδομάδας

Οι αίθουσες γεμίζουν με νέες αφίξεις που υπόσχονται ένταση, συναίσθημα και συζητήσεις που θα συνεχιστούν και μετά τους τίτλους τέλους

Με μια ματιά Η εβδομάδα ξεκινά με 8 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες, καλύπτοντας ποικίλα είδη.

Ξεχωρίζουν οι ταινίες «Η Πρόσκληση» της Olivia Wilde και «Ο Θάνατος του Robin Hood».

Παρουσιάζονται επίσης ευρωπαϊκές φεστιβαλικές παραγωγές όπως «Όσα Ξέρει η Μαριέλ» και «Η Πανούκλα».

Περιλαμβάνονται επανεκδόσεις, όπως ο «Manhunter», και ταινίες δράσης με τον Russell Crowe. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Ιουλίου έρχεται με ένα πρόγραμμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Αν σκέφτεσαι να οργανώσεις την επόμενη έξοδό σου στο σινεμά, οι νέες πρεμιέρες της Πέμπτης 2 Ιουλίου προσφέρουν επιλογές για κάθε διάθεση. Από πολυαναμενόμενες εμπορικές παραγωγές και σκοτεινά θρίλερ μέχρι κοινωνικά δράματα που ξεχώρισαν στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ και μια σπουδαία επανέκδοση ενός κλασικού αριστουργήματος, το πρόγραμμα της εβδομάδας καλύπτει ένα ιδιαίτερα μεγάλο κινηματογραφικό φάσμα.

Ξεχωριστή θέση κατέχει η νέα σκηνοθετική δουλειά της Olivia Wilde, «The Invite», ενώ μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και το «The Death of Robin Hood», με τους Hugh Jackman και Jodie Comer να πρωταγωνιστούν σε μια πιο σκοτεινή εκδοχή του θρυλικού ήρωα. Παράλληλα, οι φίλοι του ποιοτικού ευρωπαϊκού κινηματογράφου θα βρουν αρκετές προτάσεις που απέσπασαν θετικές εντυπώσεις στα Berlin International Film Festival, Cannes Film Festival και Locarno Film Festival.

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1. «Η Πρόσκληση» – Η νέα ταινία της Olivia Wilde

Η πιο πολυσυζητημένη εμπορική πρεμιέρα της εβδομάδας είναι το «Η Πρόσκληση» («The Invite»), η νέα σκηνοθετική δουλειά της Olivia Wilde. Η ιστορία ακολουθεί ένα ζευγάρι που αποφασίζει να καλέσει για δείπνο τους μυστηριώδεις γείτονές του. Όσο περνά η βραδιά, μυστικά, καταπιεσμένες επιθυμίες και προσωπικές αποκαλύψεις αλλάζουν τις ισορροπίες, οδηγώντας σε μια ανατρεπτική εξέλιξη. Η ταινία βασίζεται στην ισπανική επιτυχία «The People Upstairs» και συνδυάζει κωμωδία, δράμα και στοιχεία ψυχολογικού θρίλερ.

2. «Ο Θάνατος του Robin Hood» – Ο θρύλος επιστρέφει διαφορετικός

Ο Michael Sarnoski παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή του γνωστού ήρωα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας γερασμένος Robin Hood, ο οποίος κουβαλά τις ενοχές μιας ζωής γεμάτης βία και εγκλήματα. Όταν τραυματίζεται σοβαρά, βρίσκει καταφύγιο κοντά σε μια μυστηριώδη γυναίκα, η οποία του δίνει ίσως την τελευταία ευκαιρία να αναζητήσει τη λύτρωση. Οι Hugh Jackman και Jodie Comer πρωταγωνιστούν σε μια παραγωγή που απέχει αρκετά από τις κλασικές κινηματογραφικές μεταφορές του διάσημου θρύλου.

3. «Όσα Ξέρει η Μαριέλ» – Όταν ένα παιδί γνωρίζει τα πάντα

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ευρωπαϊκές παραγωγές της χρονιάς έρχεται από το Berlin International Film Festival. Η Marielle αποκτά ξαφνικά τηλεπαθητικές ικανότητες και μπορεί να βλέπει και να ακούει κάθε κίνηση των γονιών της. Από εκείνη τη στιγμή, κανένα ψέμα δεν μπορεί να μείνει κρυφό, με αποτέλεσμα η οικογένεια να βυθίζεται σε μια αλληλουχία αποκαλύψεων, συγκρούσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων.

4. «Η Πανούκλα» – Ένα σκοτεινό δράμα ενηλικίωσης

Ο Charlie Polinger μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια ιδιαίτερη ιστορία που έκανε πρεμιέρα στο Cannes Film Festival. Ένα ντροπαλό αγόρι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα στη σκληρή καθημερινότητα μιας κατασκήνωσης πόλο, όπου οι άγραφοι κανόνες της ομάδας και η ανάγκη για αποδοχή μετατρέπονται σε πραγματικό εφιάλτη. Η ταινία χρησιμοποιεί το ψυχολογικό θρίλερ ως μέσο για να μιλήσει για την κοινωνική πίεση και την ενηλικίωση.

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5. «Το Πάρτυ Γενεθλίων» – Μια διεθνής παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα

Με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe, το «The Birthday Party» ξεδιπλώνει μια ιστορία εξουσίας, οικογενειακών συγκρούσεων και κρυφών συμφερόντων. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του ’70 σε ένα ιδιωτικό νησί του Ιονίου, όπου ένας πανίσχυρος επιχειρηματίας οργανώνει μια πολυτελή γιορτή για την κόρη του. Όμως οι καλεσμένοι έχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ενώ μια αποκάλυψη απειλεί να ανατρέψει τα πάντα. Η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη και έκανε πρεμιέρα στο Locarno Film Festival.

6. «Ο Ανθρωποκυνηγός» επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η μοναδική επανέκδοση της εβδομάδας είναι ο εμβληματικός «Manhunter» του Michael Mann. Η ταινία ακολουθεί τον πρώην πράκτορα του FBI Will Graham, ο οποίος επιστρέφει στην ενεργό δράση για να εντοπίσει έναν κατά συρροή δολοφόνο. Για να τα καταφέρει, αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του Hannibal Lecter, εγκαινιάζοντας έτσι κινηματογραφικά έναν από τους πιο διάσημους χαρακτήρες στην ιστορία του ψυχολογικού θρίλερ. Παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες του αμερικανικού σινεμά της δεκαετίας του ’80.

7. «Η Ημιτελής Ιστορία της Σίμα» – Ένα σύγχρονο κοινωνικό δράμα

Ο Alireza Samadi παρουσιάζει μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από τη δύναμη της πληροφορίας και των social media. Η ζωή ενός επιτυχημένου γιατρού ανατρέπεται όταν μια φήμη αρχίζει να εξαπλώνεται στο διαδίκτυο, αναγκάζοντάς τον να δώσει μάχη για την αλήθεια, την αξιοπρέπεια και την ίδια του την υπόσταση. Πρόκειται για ένα επίκαιρο δράμα που σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η παραπληροφόρηση μπορεί να αλλάξει ζωές μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

8. «Το Τελευταίο Ρίσκο» – Δράση με τον Russell Crowe

Οι φίλοι των ταινιών δράσης θα βρουν ενδιαφέρον στο «The Get Out». Ο Russell Crowe ηγείται ενός δυνατού καστ, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Aaron Paul, Nina Dobrev, Teresa Palmer, Daniel Zovatto και Luke Evans. Η ιστορία ακολουθεί έναν ιδιοκτήτη μπαρ που επιχειρεί να αφήσει πίσω το εγκληματικό παρελθόν του. Όταν όμως μπαίνει στο στόχαστρο ληστών και καρτέλ, βρίσκεται εγκλωβισμένος σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξαπάτησης, βίας και επιβίωσης.

Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της Πέμπτης 2 Ιουλίου συνδυάζουν μεγάλες εμπορικές παραγωγές, πολυσυζητημένες φεστιβαλικές δημιουργίες, δυνατά θρίλερ και μια διαχρονική επανέκδοση που αξίζει να δεις στη μεγάλη οθόνη. Είτε προτιμάς ιστορίες γεμάτες ένταση, είτε κοινωνικά δράματα, είτε κλασικό κινηματογράφο, αυτή η εβδομάδα έχει αρκετές επιλογές που μπορούν να κάνουν την επόμενη έξοδό σου στο σινεμά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

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