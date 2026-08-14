Η μεγάλη επιστροφή του «The Princess Diaries» έχει μια απρόσμενη απουσία – Εκτός η Julie Andrews

Η Anne Hathaway ετοιμάζεται να επιστρέψει ως Mia Thermopolis, όμως η Queen Clarisse δεν θα βρίσκεται αυτή τη φορά στο πλευρό της

Με μια ματιά Η Julie Andrews δεν θα επιστρέψει στο «The Princess Diaries 3».

Η Anne Hathaway θα επιστρέψει στον ρόλο της Mia Thermopolis.

Η Adele Lim θα σκηνοθετήσει τη νέα ταινία, με την Debra Martin Chase στην παραγωγή.

Η απουσία της Julie Andrews είναι σημαντική, καθώς η σχέση της με τη Mia ήταν κεντρική στις προηγούμενες ταινίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επιστροφή του «The Princess Diaries» στη μεγάλη οθόνη είναι πλέον γεγονός, όμως η νέα ταινία θα έχει μια σημαντική απουσία που δύσκολα θα περάσει απαρατήρητη. Η Julie Andrews, η αγαπημένη Queen Clarisse Renaldi, επιβεβαίωσε ότι δεν θα επιστρέψει στο «The Princess Diaries 3», αφήνοντας την Anne Hathaway να επιστρέψει στη Genovia χωρίς τη γυναίκα που συνδέθηκε όσο λίγες με την ιστορία της Mia Thermopolis. Για τους fans της σειράς, η είδηση έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς η σχέση των δύο ηρωίδων αποτέλεσε την καρδιά των δύο πρώτων ταινιών και χάρισε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του franchise.

Η Julie Andrews, πλέον 90 ετών, έχει εξηγήσει πως δεν αισθάνεται ότι πρέπει να επιστρέψει μπροστά στην κάμερα για την τρίτη ταινία. Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί περισσότερο στη συγγραφή, τα podcasts και τις ηχογραφήσεις, επιλέγοντας δραστηριότητες που δεν απαιτούν απαραίτητα την παρουσία της σε ένα κινηματογραφικό πλατό. Παρότι εξακολουθεί να μιλά με αγάπη για το «The Princess Diaries», η απόφασή της σημαίνει ότι η Queen Clarisse δεν θα βρεθεί ξανά στο πλευρό της Mia στη νέα ιστορία.

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Την ίδια στιγμή, η Anne Hathaway επιστρέφει στον ρόλο που την έκανε αγαπητή σε μια ολόκληρη γενιά. Η Mia Thermopolis έχει πλέον μεγαλώσει και έχει αναλάβει τον θρόνο της Genovia, γεγονός που ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στη ζωή της. Το «The Princess Diaries 3» ανακοινώθηκε επίσημα το 2024, με την Adele Lim να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία, ενώ στην παραγωγή επιστρέφει η Debra Martin Chase, η οποία είχε εργαστεί και στις προηγούμενες ταινίες. Η Anne Hathaway είχε συνοδεύσει την ανακοίνωση της επιστροφής της με τη φράση «The fairy tale continues», επιβεβαιώνοντας πως το παραμύθι της Genovia συνεχίζεται.

Η απουσία της Julie Andrews γίνεται ακόμη πιο αισθητή αν θυμηθείς τη σημασία που είχε η Queen Clarisse στις δύο πρώτες ταινίες. Η αυστηρή αλλά τρυφερή βασίλισσα ήταν εκείνη που βοήθησε τη Mia να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να καταλάβει τι πραγματικά σημαίνει να είσαι μέλος της βασιλικής οικογένειας. Η σχέση τους εξελίχθηκε από μια αμήχανη πρώτη γνωριμία σε έναν βαθύ οικογενειακό δεσμό και αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που έκαναν το «The Princess Diaries» τόσο ξεχωριστό.

Η νέα ταινία έρχεται, μάλιστα, σε μια συμβολική στιγμή, καθώς η πρώτη ταινία συμπλήρωσε πρόσφατα 25 χρόνια από την κυκλοφορία της. Η Julie Andrews εξακολουθεί να μιλά με μεγάλη τρυφερότητα για την εμπειρία και για τον σκηνοθέτη Garry Marshall, ενώ έχει εκφράσει την έκπληξή της για το γεγονός ότι το «The Princess Diaries» παραμένει τόσο δημοφιλές και συνεχίζει να αποκτά νέους fans ακόμη και τόσα χρόνια μετά.

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