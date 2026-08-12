«Digger»: Πόσο διαρκεί τελικά η νέα ταινία του Tom Cruise;

Η νέα ταινία του Tom Cruise με τον Alejandro González Iñárritu οριστικοποίησε τη διάρκειά της και το τελικό νούμερο διαφέρει αρκετά από τις αρχικές πληροφορίες

Με μια ματιά Η νέα ταινία του Tom Cruise, «Digger», θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 8 λεπτά (128 λεπτά).

Η τελική διάρκεια είναι μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις των 2 ωρών και 40 λεπτών.

Πρόκειται για τη μικρότερη σε διάρκεια ταινία του Tom Cruise τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Ο Tom Cruise υποδύεται τον Digger Rockwell, σε μια ταινία που σηματοδοτεί την 50ή παραγωγή της καριέρας του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα ταινία του Tom Cruise με τίτλο «Digger» αποκτά σταδιακά όλο και περισσότερες λεπτομέρειες και μία από αυτές έρχεται να αλλάξει τις αρχικές εκτιμήσεις για το φιλμ. Η κινηματογραφική συνεργασία του Tom Cruise με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Alejandro González Iñárritu έχει πλέον οριστικοποιήσει τη διάρκειά της και το τελικό νούμερο είναι αισθητά μικρότερο από εκείνο που είχε κυκλοφορήσει αρχικά.

Ενώ οι πρώτες πληροφορίες ήθελαν το «Digger» να αγγίζει τις 2 ώρες και 40 λεπτά, η Warner Bros. φέρεται να έχει πλέον καταλήξει σε διάρκεια 2 ωρών και 8 λεπτών, δηλαδή συνολικά 128 λεπτών. Για τον Tom Cruise, μάλιστα, πρόκειται για τη μικρότερη σε διάρκεια ταινία του εδώ και οκτώ χρόνια, γεγονός που κάνει το συγκεκριμένο στοιχείο ακόμη πιο ενδιαφέρον για τους κινηματογραφόφιλους.

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Η τελική διάρκεια της ταινίας ανέρχεται στα 128 λεπτά, χρόνος που απέχει αρκετά από τα 160 λεπτά που είχαν αναφερθεί στις αρχικές πληροφορίες. Παρότι οι 2 ώρες και 8 λεπτά δεν θεωρούνται σε καμία περίπτωση μικρή διάρκεια για κινηματογραφική παραγωγή, το «Digger» είναι σαφώς πιο σύντομο από αρκετές πρόσφατες ταινίες του Tom Cruise. Για να έχεις ένα μέτρο σύγκρισης, το «Top Gun: Maverick» είχε διάρκεια 130 λεπτά, μόλις δύο λεπτά περισσότερα από το νέο φιλμ. Το «The Mummy» είχε διάρκεια 110 λεπτών, ενώ το «American Made» έφτανε τα 115 λεπτά.

Στο «Digger», ο Tom Cruise υποδύεται τον Digger Rockwell, έναν άνδρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή και καλείται να δώσει μάχη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Η ταινία αποτελεί την 50ή κινηματογραφική παραγωγή της εντυπωσιακής καριέρας του ηθοποιού, ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά συμμετέχει και ως παραγωγός. Πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Alejandro González Iñárritu, ενώ το σενάριο έχει γράψει ο ίδιος μαζί με τους Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone και Sabina Berman.

Το καστ του «Digger» είναι εξίσου εντυπωσιακό, καθώς στο πλευρό του Tom Cruise βρίσκονται σημαντικά ονόματα του κινηματογράφου. Στην ταινία συμμετέχουν οι John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde και Emma D’Arcy, δημιουργώντας ένα σύνολο που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για τη νέα παραγωγή.

Αν υπάρχει μία ταινία που ξεχωρίζει σε διάρκεια στη φιλμογραφία του Tom Cruise, αυτή είναι το «Magnolia» του Paul Thomas Anderson. Με διάρκεια 3 ώρες και 8 λεπτά, παραμένει η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει ο ηθοποιός. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το «Mission: Impossible – The Final Reckoning», με διάρκεια 2 ώρες και 50 λεπτά. Το «Digger», με τα 128 λεπτά του, βρίσκεται αρκετά πιο κάτω, όμως η διάρκεια δεν είναι το μόνο στοιχείο που κάνει την ταινία να ξεχωρίζει.

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