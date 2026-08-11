Cinema 11.08.2026

«Furious»: Η νέα σειρά 8 επεισοδίων που σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα σκοτεινή σειρά του Disney+ σε βάζει από την πρώτη στιγμή σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ανάμεσα σε μια πράκτορα του FBI και μια κατά συρροή δολοφόνο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η σειρά «Furious» αποτελείται από 8 επεισόδια και εστιάζει σε μια πράκτορα του FBI και μια κατά συρροή δολοφόνο.
  • Η πλοκή εξερευνά την ιδέα της προσωπικής δικαιοσύνης και πώς αυτή μπορεί να οδηγήσει κάποιον να πάρει τον νόμο στα χέρια του.
  • Η δυναμική μεταξύ των δύο γυναικείων χαρακτήρων είναι κεντρική, με τα όρια μεταξύ θύτη, θύματος και κυνηγού να θολώνουν.
  • Η σειρά, εμπνευσμένη από την ταινία «The Black Widow» του 1987, δίνει έμφαση στους χαρακτήρες, τα κίνητρα και τις επιλογές τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις μια σειρά που δεν χρειάζεται πολλά επεισόδια για να σε βάλει στον κόσμο της, το «Furious» έρχεται με μόλις 8 επεισόδια και μια ιστορία που από την πρώτη στιγμή σε βάζει απέναντι σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος πιστεύει τόσο πολύ στη δική του δικαιοσύνη, ώστε αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του; Η νέα σκοτεινή αστυνομική σειρά του Disney+ φέρνει στο προσκήνιο δύο γυναίκες που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του νόμου, αλλά σταδιακά αποδεικνύεται πως η μεταξύ τους σχέση είναι πολύ πιο σύνθετη από ένα απλό κυνηγητό ανάμεσα σε μια πράκτορα του FBI και μια εγκληματία. Με μυστήριο, ψυχολογική ένταση, δολοφονίες και ανατροπές, το «Furious» χτίζει ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού όπου όσο περισσότερο προχωράς, τόσο περισσότερο αρχίζεις να αμφιβάλλεις για το ποιος έχει πραγματικά τον έλεγχο.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται η Alice Black, μια αφοσιωμένη πράκτορας του FBI που αναλαμβάνει να ερευνήσει μια σειρά δολοφονιών. Η αποστολή της μοιάζει αρχικά με μια δύσκολη αλλά ξεκάθαρη υπόθεση, όμως πολύ γρήγορα τα όρια ανάμεσα στο θύμα, τον θύτη και τον κυνηγό αρχίζουν να θολώνουν. Απέναντί της βρίσκεται η Catherine, μια ψυχρή και προσεκτική κατά συρροή δολοφόνος. Τα θύματά της είναι πλούσιοι άνδρες και η ίδια χρησιμοποιεί θανατηφόρες δόσεις φαιντανύλης, έχοντας πείσει τον εαυτό της ότι με αυτόν τον τρόπο αποδίδει τη δική της μορφή δικαιοσύνης.

Διάβασε επίσης: Joe Jackson: Η αληθινή ιστορία του «πατέρα» των «Jackson 5» έρχεται στην οθόνη

Η δυναμική ανάμεσα στις δύο πρωταγωνίστριες αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η σειρά κρατά το ενδιαφέρον σου. Η Alice έχει τον νόμο με το μέρος της, ενώ η Catherine κινείται στη σκιά και φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά πώς να αποφεύγει τα λάθη. Όμως, η έρευνα δεν μένει σταθερή. Η σχέση κυνηγού και θηράματος αρχίζει σταδιακά να μετατρέπεται σε μια ψυχολογική αναμέτρηση, στην οποία κάθε νέα πληροφορία μπορεί να αλλάξει όσα πίστευες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η Άλις δεν ψάχνει απλώς μια δολοφόνο. Προσπαθεί να κατανοήσει έναν άνθρωπο που έχει δημιουργήσει τον δικό του ηθικό κώδικα και θεωρεί ότι οι πράξεις του έχουν σκοπό.

Την Alice Black υποδύεται η Emmy Rossum, την οποία το κοινό γνωρίζει ιδιαίτερα από τον ρόλο της Fiona Gallagher στο «Shameless». Εδώ, όμως, αφήνει πίσω έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο και εμφανίζεται ως μια πράκτορας του FBI που πρέπει να διαχειριστεί όχι μόνο μια δύσκολη υπόθεση, αλλά και τις προσωπικές της συγκρούσεις.

https://www.imdb.com/
https://www.imdb.com/

Απέναντί της βρίσκεται η Lola Petticrew, γνωστή από το «Say Nothing», στον ρόλο της Catherine. Η ηθοποιός δίνει στη χαρακτήρα της μια αινιγματική και ψυχρή διάσταση, αφήνοντας συνεχώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει κάτι περισσότερο πίσω από όσα βλέπεις. Η ιστορία έχει ως αφετηρία την ταινία «The Black Widow» του 1987, όμως το «Furious» αναπτύσσει τη δική του οπτική, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στους χαρακτήρες, στα κίνητρά τους και στις επιλογές που τους οδηγούν στα άκρα.

Διάβασε επίσης: Μπες στο κόσμο των «Gilmore Girls»: Το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ της σειράς έρχεται

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Disney ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Light The Way»: Ένα ταξίδι στο μέλλον με καπετάνιους τους ATEEZ

«Light The Way»: Ένα ταξίδι στο μέλλον με καπετάνιους τους ATEEZ

11.08.2026
Επόμενο
Ariana Grande: Το «petal» έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του Billboard 200 – Το ρεκόρ που ξεχώρισε

Ariana Grande: Το «petal» έκανε ντεμπούτο στο Νο1 του Billboard 200 – Το ρεκόρ που ξεχώρισε

11.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Brad Pitt: «Πίνω ξανά» μετά από 7 χρόνια νηφαλιότητας – Η εξομολόγηση που αλλάζει τα δεδομένα
Cinema

Brad Pitt: «Πίνω ξανά» μετά από 7 χρόνια νηφαλιότητας – Η εξομολόγηση που αλλάζει τα δεδομένα

11.08.2026
Joe Jackson: Η αληθινή ιστορία του «πατέρα» των «Jackson 5» έρχεται στην οθόνη
Cinema

Joe Jackson: Η αληθινή ιστορία του «πατέρα» των «Jackson 5» έρχεται στην οθόνη

10.08.2026
Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν
Cinema

Το «Tangled» ζωντανεύει! Οι πρώτες εικόνες από τη νέα ταινία της Disney κυκλοφόρησαν

10.08.2026
Μπες στο κόσμο των «Gilmore Girls»: Το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ της σειράς έρχεται
Cinema

Μπες στο κόσμο των «Gilmore Girls»: Το πρώτο επίσημο ντοκιμαντέρ της σειράς έρχεται

10.08.2026
Linkin Park: Το «Unshatter» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της επιστροφής τους
Cinema

Linkin Park: Το «Unshatter» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία της επιστροφής τους

09.08.2026
«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που έσπασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»
Cinema

«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που έσπασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»

09.08.2026
Από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στη δημοπρασία: Το κοστούμι-σύμβολο του John Travolta
Cinema

Από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στη δημοπρασία: Το κοστούμι-σύμβολο του John Travolta

08.08.2026
«The Matrix 5»: Ο Keanu Reeves ετοιμάζεται να επιστρέψει ως Neo στο θρυλικό franchise
Cinema

«The Matrix 5»: Ο Keanu Reeves ετοιμάζεται να επιστρέψει ως Neo στο θρυλικό franchise

08.08.2026
Γιατί το Netflix έβαλε έναν άνθρωπο να ζει μέσα σε billboard στο Los Angeles;
Cinema

Γιατί το Netflix έβαλε έναν άνθρωπο να ζει μέσα σε billboard στο Los Angeles;

07.08.2026
Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

Το κόλπο των ειδικών για foundation που δεν «φοβάται» τον καύσωνα

Κρύα σούπα: Η ιδανική λύση για τον καύσωνα βρίσκεται ήδη στο ψυγείο σου

Κρύα σούπα: Η ιδανική λύση για τον καύσωνα βρίσκεται ήδη στο ψυγείο σου

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

Η απλή κίνηση που μπορεί να κάνει το σπίτι έως και 3 βαθμούς πιο δροσερό

Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;

Γιατί το νερό της θάλασσας φαίνεται πιο μπλε το καλοκαίρι;

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Χορός μέχρι το πρωί: Τα νησιώτικα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου που πρέπει να ζήσεις

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ο Σαμαράς

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Δυναμική Γαλλική παρέμβαση στον Αγωγό Ηλεκτρικής Διασυνδέσεως Ευρώπης – Ασίας (GSI)

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση

Τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο αυτοκινήτου – Υπενθύμιση