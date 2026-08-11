«Furious»: Η νέα σειρά 8 επεισοδίων που σε κρατά σε αγωνία μέχρι το τέλος

Η νέα σκοτεινή σειρά του Disney+ σε βάζει από την πρώτη στιγμή σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι ανάμεσα σε μια πράκτορα του FBI και μια κατά συρροή δολοφόνο

Με μια ματιά Η σειρά «Furious» αποτελείται από 8 επεισόδια και εστιάζει σε μια πράκτορα του FBI και μια κατά συρροή δολοφόνο.

Η πλοκή εξερευνά την ιδέα της προσωπικής δικαιοσύνης και πώς αυτή μπορεί να οδηγήσει κάποιον να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

Η δυναμική μεταξύ των δύο γυναικείων χαρακτήρων είναι κεντρική, με τα όρια μεταξύ θύτη, θύματος και κυνηγού να θολώνουν.

Η σειρά, εμπνευσμένη από την ταινία «The Black Widow» του 1987, δίνει έμφαση στους χαρακτήρες, τα κίνητρα και τις επιλογές τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις μια σειρά που δεν χρειάζεται πολλά επεισόδια για να σε βάλει στον κόσμο της, το «Furious» έρχεται με μόλις 8 επεισόδια και μια ιστορία που από την πρώτη στιγμή σε βάζει απέναντι σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος πιστεύει τόσο πολύ στη δική του δικαιοσύνη, ώστε αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια του; Η νέα σκοτεινή αστυνομική σειρά του Disney+ φέρνει στο προσκήνιο δύο γυναίκες που βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του νόμου, αλλά σταδιακά αποδεικνύεται πως η μεταξύ τους σχέση είναι πολύ πιο σύνθετη από ένα απλό κυνηγητό ανάμεσα σε μια πράκτορα του FBI και μια εγκληματία. Με μυστήριο, ψυχολογική ένταση, δολοφονίες και ανατροπές, το «Furious» χτίζει ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού όπου όσο περισσότερο προχωράς, τόσο περισσότερο αρχίζεις να αμφιβάλλεις για το ποιος έχει πραγματικά τον έλεγχο.

Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκεται η Alice Black, μια αφοσιωμένη πράκτορας του FBI που αναλαμβάνει να ερευνήσει μια σειρά δολοφονιών. Η αποστολή της μοιάζει αρχικά με μια δύσκολη αλλά ξεκάθαρη υπόθεση, όμως πολύ γρήγορα τα όρια ανάμεσα στο θύμα, τον θύτη και τον κυνηγό αρχίζουν να θολώνουν. Απέναντί της βρίσκεται η Catherine, μια ψυχρή και προσεκτική κατά συρροή δολοφόνος. Τα θύματά της είναι πλούσιοι άνδρες και η ίδια χρησιμοποιεί θανατηφόρες δόσεις φαιντανύλης, έχοντας πείσει τον εαυτό της ότι με αυτόν τον τρόπο αποδίδει τη δική της μορφή δικαιοσύνης.

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Η δυναμική ανάμεσα στις δύο πρωταγωνίστριες αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η σειρά κρατά το ενδιαφέρον σου. Η Alice έχει τον νόμο με το μέρος της, ενώ η Catherine κινείται στη σκιά και φαίνεται να γνωρίζει πολύ καλά πώς να αποφεύγει τα λάθη. Όμως, η έρευνα δεν μένει σταθερή. Η σχέση κυνηγού και θηράματος αρχίζει σταδιακά να μετατρέπεται σε μια ψυχολογική αναμέτρηση, στην οποία κάθε νέα πληροφορία μπορεί να αλλάξει όσα πίστευες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η Άλις δεν ψάχνει απλώς μια δολοφόνο. Προσπαθεί να κατανοήσει έναν άνθρωπο που έχει δημιουργήσει τον δικό του ηθικό κώδικα και θεωρεί ότι οι πράξεις του έχουν σκοπό.

Την Alice Black υποδύεται η Emmy Rossum, την οποία το κοινό γνωρίζει ιδιαίτερα από τον ρόλο της Fiona Gallagher στο «Shameless». Εδώ, όμως, αφήνει πίσω έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο και εμφανίζεται ως μια πράκτορας του FBI που πρέπει να διαχειριστεί όχι μόνο μια δύσκολη υπόθεση, αλλά και τις προσωπικές της συγκρούσεις.

Απέναντί της βρίσκεται η Lola Petticrew, γνωστή από το «Say Nothing», στον ρόλο της Catherine. Η ηθοποιός δίνει στη χαρακτήρα της μια αινιγματική και ψυχρή διάσταση, αφήνοντας συνεχώς ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει κάτι περισσότερο πίσω από όσα βλέπεις. Η ιστορία έχει ως αφετηρία την ταινία «The Black Widow» του 1987, όμως το «Furious» αναπτύσσει τη δική του οπτική, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στους χαρακτήρες, στα κίνητρά τους και στις επιλογές που τους οδηγούν στα άκρα.

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