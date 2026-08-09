«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που έσπασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»

Το «Spider-Man: Brand New Day» έγινε κινηματογραφικό φαινόμενο από την πρώτη ημέρα, αφήνοντας πίσω ακόμη και το «Avengers: Endgame»

Με μια ματιά Η ταινία «Spider-Man: Brand New Day» σημείωσε το μεγαλύτερο opening day στην ιστορία του αμερικανικού box office.

Η ταινία ξεπέρασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame» με 168 εκατομμύρια δολάρια την πρώτη ημέρα προβολής στις ΗΠΑ.

Η ταινία έχει δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον στα social media, με δισεκατομμύρια αλληλεπιδράσεις.

Πίσω από την επιτυχία βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες προωθητικές καμπάνιες, με συνεργασίες 165+ brands. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Spider-Man επιστρέφει δυναμικά και φαίνεται πως το κοινό τον περίμενε περισσότερο από ποτέ. Η νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day» κατάφερε να γράψει ιστορία από την πρώτη κιόλας ημέρα κυκλοφορίας της, σημειώνοντας το μεγαλύτερο opening day στην ιστορία του αμερικανικού box office. Η νέα περιπέτεια του Tom Holland ξεπέρασε ακόμη και το ρεκόρ του «Avengers: Endgame», επιβεβαιώνοντας πως ο ήρωας της Marvel παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες παγκοσμίως.

Η ταινία συγκέντρωσε 168 εκατομμύρια δολάρια την πρώτη ημέρα προβολής της στις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω το προηγούμενο ρεκόρ των 157,4 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε σημειώσει το «Avengers: Endgame». Το νέο φιλμ, σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton, αναμένεται να συνεχίσει την εντυπωσιακή πορεία του και στο παγκόσμιο box office, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικά έσοδα που μπορούν να αγγίξουν τα 470 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

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Η επιτυχία του «Spider-Man: Brand New Day» δεν περιορίζεται μόνο στις αίθουσες. Η νέα ταινία έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιο ενδιαφέρον στα social media, με το franchise να συγκεντρώνει δισεκατομμύρια αλληλεπιδράσεις σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube.

Με πρωταγωνιστές τους Tom Holland, Zendaya και Jon Bernthal, η ταινία έχει καταφέρει να τραβήξει το ενδιαφέρον διαφορετικών γενιών θεατών. Από τους μικρότερους fans της Marvel μέχρι εκείνους που μεγάλωσαν με τις προηγούμενες ταινίες του Spider-Man, η νέα περιπέτεια φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο.

Η Marvel επενδύει σε μια τεράστια καμπάνια

Πίσω από την επιτυχία της ταινίας βρίσκεται και μία από τις μεγαλύτερες προωθητικές καμπάνιες που έχουν γίνει ποτέ για κινηματογραφική παραγωγή. Η Sony συνεργάστηκε με περισσότερα από 165 brands, δημιουργώντας μια παγκόσμια καμπάνια που έφτασε σε εκατομμύρια fans.

Ανάμεσα στις συνεργασίες ξεχωρίζουν οι Samsung, BMW, Little Caesars, McDonald’s, Fortnite και PUBG Mobile, που δημιούργησαν ειδικές δράσεις, προϊόντα και ψηφιακές εμπειρίες εμπνευσμένες από τον Spider-Man. Παράλληλα, η ταινία απέκτησε τεράστια παρουσία στα social media, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την προσμονή του κοινού.

Το «Spider-Man: Brand New Day» φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε την πορεία του προς νέα ρεκόρ. Με ένα ιστορικό ξεκίνημα, ένα δυνατό καστ και έναν ήρωα που συνεχίζει να ενώνει γενιές, η νέα ταινία της Marvel έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς.

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