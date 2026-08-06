Cinema 06.08.2026

«Οδύσσεια»: Το blockbuster που έκανε ξανά τον Όμηρο…bestseller

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Οι πωλήσεις του Ομήρου καταγράφουν ιστορική άνοδο, χάρη στην νέα blockbsuter ταινία του Christopher Nolan «Οδύσσεια»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η ταινία "Οδύσσεια" του Christopher Nolan προκάλεσε αύξηση 1.400% στις πωλήσεις του ομηρικού έπους στη Βρετανία.
  • Η "Οδύσσεια" και η "Ιλιάδα" έγιναν δημοφιλή βιβλία ποίησης, ανεβάζοντας την αγορά τους.
  • Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε σε αύξηση ενδιαφέροντος για το αυθεντικό έργο του Ομήρου και στις ΗΠΑ.
  • Η ταινία έφερε μια νέα γενιά κοντά στην κλασική λογοτεχνία, κάνοντας τον κόσμο να ξαναδιαβάσει τον Όμηρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα ταινία του Christopher Nolan δεν κυριαρχεί μόνο στο box office, αλλά δημιουργεί και ένα απρόσμενο πολιτιστικό φαινόμενο. Μετά την κυκλοφορία της «Οδύσσειας», χιλιάδες θεατές στη Βρετανία στράφηκαν ξανά στο ομηρικό έπος, εκτοξεύοντας τις πωλήσεις του βιβλίου κατά 1.400% μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες. Ένα blockbuster κατάφερε έτσι να κάνει ένα έργο ηλικίας σχεδόν 2.700 ετών ξανά bestseller. Και αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς.

the_odyssey
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ, η «Οδύσσεια» και η «Ιλιάδα» συγκαταλέγονται πλέον στα πιο δημοφιλή βιβλία της κατηγορίας ποίησης στη Βρετανία. Παράλληλα, η συνολική αγορά βιβλίων ποίησης καταγράφει σημαντική άνοδο, με αρκετούς να αποδίδουν μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας στην ταινία του Christopher Nolan. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στους κινηματογράφους, αλλά συνεχίζεται και στα βιβλιοπωλεία.

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Με πρωταγωνιστές τους Matt Damon, Tom Holland, Zendaya και Anne Hathaway, η «Οδύσσεια» εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες του 2026. Η απήχησή της, όμως, ξεπέρασε τη μεγάλη οθόνη, οδηγώντας πολλούς θεατές να αναζητήσουν το αυθεντικό έργο του Ομήρου.

Ο Matt Damon με πανοπλία σε σκηνή από το «The Odyssey» που σημειώνει εκρηκτικό ντεμπούτο.
https://www.instagram.com/matt_damon_official/

Αντίστοιχη αύξηση καταγράφεται και στις ΗΠΑ, ενώ άνοδο σημειώνουν και τα audiobooks της «Οδύσσειας», αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον για το κλασικό έπος αναγεννήθηκε διεθνώς.

Ο Christopher Nolan αγγίζει ένα γλυπτό κεφάλι, καθώς το "The Odyssey" γράφει ιστορία με το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του.
https://www.instagram.com/christophernolann/

Δεν συμβαίνει συχνά μια ταινία να επηρεάζει τόσο έντονα την αγορά του βιβλίου. Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan απέδειξε πως ο κινηματογράφος μπορεί να φέρει μια νέα γενιά πιο κοντά στην κλασική λογοτεχνία. Και τελικά, το μεγαλύτερο επίτευγμά της ίσως να μην είναι μόνο τα εκατομμύρια στα ταμεία, αλλά το γεγονός ότι έκανε τον κόσμο να ανοίξει ξανά τις σελίδες του Ομήρου.

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Βιβλία Οδύσσεια Όμηρος
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