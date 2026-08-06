Αυτό το εύκολο hairstyle παραλίας είναι ό,τι πιο chic για τα beach looks σου

Με μια ματιά Ένα νέο, εύκολο hairstyle για την παραλία συνδυάζει πρακτικότητα και στυλ.

Χρειάζεται μόνο λαστιχάκι και κοκαλάκι, χωρίς περίπλοκα βήματα.

Τα μαλλιά πιάνουν σε χαλαρό κότσο, ανοίγουν στη μέση και περνιούνται οι άκρες οριζόντια.

Το κοκαλάκι σταθεροποιεί το χτένισμα, αντέχοντας άνεμο και βουτιές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το απόλυτο beach hairstyle hack είναι εδώ για να σώσει τα καλοκαιρινά σου looks και να κάνει τις εμφανίσεις σου στην παραλία παιχνιδάκι, συνδυάζοντας την απόλυτη πρακτικότητα με το στυλ. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλες τους καλοκαιρινούς μήνες κάτω από τον καυτό ήλιο, αυτό είναι σίγουρα η διαχείριση των μαλλιών μας, αφού θέλουμε κάτι που να είναι ταυτόχρονα κομψό, δροσερό και κυρίως γρήγορο.

Ξέχνα τα περίπλοκα χτενίσματα, τα αξεσουάρ που βαραίνουν το κεφάλι και τα τσιμπιδάκια που χάνονται στην πρώτη βουτιά, καθώς το έξυπνο trend που μας έδειξε η @taaylor_xox στο TikTok ήρθε για να γίνει ο απόλυτος σύμμαχός σου στις διακοπές. Το καλύτερο είναι ότι δεν χρειάζεσαι ούτε επαγγελματικές γνώσεις ούτε ατελείωτο χρόνο μπροστά στον καθρέφτη, παρά μόνο δύο απλά πράγματα που σίγουρα έχεις ήδη στην τσάντα θαλάσσης σου: ένα κλασικό λαστιχάκι και ένα αγαπημένο σου κοκαλάκι.

Δεν αντέχεις με τον καύσωνα; 3 έξυπνα beauty hacks που θα λατρέψεις

Η διαδικασία για να πετύχεις αυτό το μαγικό hair hack είναι απίστευτα απλή και διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό, καθιστώντας το ιδανικό ακόμα και για τις στιγμές που βιάζεσαι να φύγεις για την αμμουδιά. Αρχικά, πιάνεις τα μαλλιά σου πίσω σε έναν χαλαρό κότσο χρησιμοποιώντας το λαστιχάκι σου, χωρίς καθόλου άγχος για το αν θα είναι τέλεια χτενισμένα ή αν θα πετούν τούφες, αφού το καλοκαιρινό beach look αγαπάει τη φυσική ατέλεια, την υφή από το αλάτι και την ανεμελιά.

Στη συνέχεια, παίρνεις τον κότσο σου και τον ανοίγεις στη μέση, δημιουργώντας ένα μικρό κενό ακριβώς στη βάση του, πάνω ακριβώς από το σημείο που βρίσκεται το λαστιχάκι. Μέσα από αυτό το άνοιγμα περνάς τις άκρες των μαλλιών σου, στρέφοντάς τες με τέτοιο τρόπο ώστε η τελική φορά του χτενίσματος να γίνει οριζόντια και όχι κάθετη, όπως γίνεται συνήθως στους κλασικούς κότσους. Αυτή η μικρή αλλά εξαιρετικά έξυπνη κίνηση «κλειδώνει» τα μαλλιά στη θέση τους και τους χαρίζει έναν υπέροχο, μοντέρνο όγκο που δείχνει πολύ πιο περιποιημένος.

Τέλος, το μόνο που μένει να κάνεις είναι να πάρεις το κοκαλάκι σου και να το τοποθετήσεις πάνω από το οριζόντιο αυτό twist, αγκαλιάζοντας τα μαλλιά με ασφάλεια. Το αποτέλεσμα είναι πιο σταθερό από ποτέ, εξασφαλίζοντας ότι το χτένισμά σου δεν πρόκειται να χαλάσει ούτε αν φυσάει δυνατός άνεμος στην παραλία ούτε αν αποφασίσεις να κάνεις μια δροσερή βουτιά στα κύματα.