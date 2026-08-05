4 συνταγές με ροδάκινο που θα κάνουν το καλοκαίρι σου ακόμα πιο νόστιμο

Το πιο ζουμερό φρούτο του καλοκαιριού κρύβει εκπλήξεις - 4 συνταγές που δεν περίμενες να λατρέψεις

Με μια ματιά Το ροδάκινο είναι ιδανικό για καλοκαιρινά επιδόρπια και αλμυρούς συνδυασμούς.

Δοκιμάστε smoothie με ροδάκινο, γιαούρτι, μέλι και κανέλα για δροσιστικό ξεκίνημα.

Ψητά ροδάκινα με μέλι, κανέλα και ξηρούς καρπούς αποτελούν εύκολη και εντυπωσιακή συνταγή.

Το ροδάκινο ταιριάζει σε σαλάτα με φέτα, ρόκα και καρύδια, καθώς και σε αφράτο κέικ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ροδάκινο είναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού και όχι άδικα. Είναι ζουμερό, αρωματικό και γλυκό, ενώ ταιριάζει τόσο σε επιδόρπια όσο και σε πιο ιδιαίτερους γευστικούς συνδυασμούς. Αν συνήθως το απολαμβάνεις μόνο φρέσκο, ήρθε η στιγμή να του δώσεις πρωταγωνιστικό ρόλο στην κουζίνα σου.

Με λίγα υλικά και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία μπορείς να δημιουργήσεις εύκολες συνταγές που θα εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους. Από δροσιστικά ροφήματα μέχρι αφράτα γλυκά, το ροδάκινο ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα.

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1. Smoothie με ροδάκινο και γιαούρτι

Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα δροσιστικό smoothie. Θα χρειαστείς:

2 ώριμα ροδάκινα

1 κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι

1 κουταλιά μέλι

Πάγο

Λίγη κανέλα (προαιρετικά)

Χτύπησε όλα τα υλικά στο μπλέντερ μέχρι να αποκτήσουν βελούδινη υφή και σέρβιρε αμέσως.

2. Ψητά ροδάκινα με μέλι και κανέλα

Μια εύκολη αλλά εντυπωσιακή συνταγή. Θα χρειαστείς:

3-4 ροδάκινα

Μέλι

Κανέλα

Λίγα καρύδια ή αμύγδαλα

Κόψε τα ροδάκινα στη μέση, αφαίρεσε το κουκούτσι και ψήσε τα για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια πρόσθεσε μέλι, κανέλα και ξηρούς καρπούς.

3. Σαλάτα με ροδάκινο, φέτα και ρόκα

Το ροδάκινο ταιριάζει υπέροχα και σε αλμυρές γεύσεις. Υλικά:

Ρόκα

2 ροδάκινα σε φέτες

Φέτα

Καρύδια

Ελαιόλαδο

Βαλσαμικό ξίδι

Ανακάτεψε όλα τα υλικά και έχεις μια καλοκαιρινή σαλάτα γεμάτη αρώματα και χρώματα.

4. Αφράτο κέικ με ροδάκινα

Ένα γλυκό που μυρίζει καλοκαίρι. Θα χρειαστείς:

3 ώριμα ροδάκινα

2 αυγά

200 γρ. αλεύρι

150 γρ. ζάχαρη

100 ml ηλιέλαιο1 μπέικιν πάουντερ

Βανίλια

Ετοίμασε το μείγμα, πρόσθεσε τα κομμάτια ροδάκινου και ψήσε στους 180°C για περίπου 40-45 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Το φρούτο που δεν πρέπει να λείπει από το καλοκαιρινό τραπέζι

Το ροδάκινο είναι από εκείνα τα υλικά που μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμα και την πιο απλή συνταγή. Είτε προτιμάς γλυκές γεύσεις είτε πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, μπορεί εύκολα να γίνει ο πρωταγωνιστής της κουζίνας σου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όσο διαρκεί η εποχή του, αξίζει να το αξιοποιήσεις με περισσότερους τρόπους από το να το απολαμβάνεις μόνο φρέσκο. Με αυτές τις τέσσερις συνταγές, κάθε μπουκιά θα θυμίζει… καλοκαίρι.

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