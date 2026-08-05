Life 05.08.2026

4 συνταγές με ροδάκινο που θα κάνουν το καλοκαίρι σου ακόμα πιο νόστιμο

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Το πιο ζουμερό φρούτο του καλοκαιριού κρύβει εκπλήξεις - 4 συνταγές που δεν περίμενες να λατρέψεις
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το ροδάκινο είναι ιδανικό για καλοκαιρινά επιδόρπια και αλμυρούς συνδυασμούς.
  • Δοκιμάστε smoothie με ροδάκινο, γιαούρτι, μέλι και κανέλα για δροσιστικό ξεκίνημα.
  • Ψητά ροδάκινα με μέλι, κανέλα και ξηρούς καρπούς αποτελούν εύκολη και εντυπωσιακή συνταγή.
  • Το ροδάκινο ταιριάζει σε σαλάτα με φέτα, ρόκα και καρύδια, καθώς και σε αφράτο κέικ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ροδάκινο είναι από τα πιο αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού και όχι άδικα. Είναι ζουμερό, αρωματικό και γλυκό, ενώ ταιριάζει τόσο σε επιδόρπια όσο και σε πιο ιδιαίτερους γευστικούς συνδυασμούς. Αν συνήθως το απολαμβάνεις μόνο φρέσκο, ήρθε η στιγμή να του δώσεις πρωταγωνιστικό ρόλο στην κουζίνα σου.

Ροδάκινα και κομμένο ροδάκινο σε λευκό φόντο, ιδανικά για να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C.
Πηγή: Unsplash

Με λίγα υλικά και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία μπορείς να δημιουργήσεις εύκολες συνταγές που θα εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους. Από δροσιστικά ροφήματα μέχρι αφράτα γλυκά, το ροδάκινο ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα.

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1. Smoothie με ροδάκινο και γιαούρτι

Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα δροσιστικό smoothie. Θα χρειαστείς:

  • 2 ώριμα ροδάκινα
  • 1 κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι
  • 1 κουταλιά μέλι
  • Πάγο
  • Λίγη κανέλα (προαιρετικά)

Χτύπησε όλα τα υλικά στο μπλέντερ μέχρι να αποκτήσουν βελούδινη υφή και σέρβιρε αμέσως.

Φρέσκα ροδάκινα και κομμάτια τους σε ξύλο κοπής, ιδανικά για να ωριμάσουν γρήγορα με τα σωστά hacks.
Πηγή: Unsplash

2. Ψητά ροδάκινα με μέλι και κανέλα

Μια εύκολη αλλά εντυπωσιακή συνταγή. Θα χρειαστείς:

  • 3-4 ροδάκινα
  • Μέλι
  • Κανέλα
  • Λίγα καρύδια ή αμύγδαλα

Κόψε τα ροδάκινα στη μέση, αφαίρεσε το κουκούτσι και ψήσε τα για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια πρόσθεσε μέλι, κανέλα και ξηρούς καρπούς.

Χέρια κρατούν ένα μπολ με φρέσκα ροδάκινα, έτοιμα να ωριμάσουν γρήγορα με τα μυστικά του άρθρου.
Πηγή: Unsplash

3. Σαλάτα με ροδάκινο, φέτα και ρόκα

Το ροδάκινο ταιριάζει υπέροχα και σε αλμυρές γεύσεις. Υλικά:

  • Ρόκα
  • 2 ροδάκινα σε φέτες
  • Φέτα
  • Καρύδια
  • Ελαιόλαδο
  • Βαλσαμικό ξίδι

Ανακάτεψε όλα τα υλικά και έχεις μια καλοκαιρινή σαλάτα γεμάτη αρώματα και χρώματα.

Δύο δροσερές καλοκαιρινές σαλάτες με γαρίδες, καρπούζι και φέτα που αποτελούν το απόλυτο trend της εποχής.
Πηγή: Unsplash

4. Αφράτο κέικ με ροδάκινα

Ένα γλυκό που μυρίζει καλοκαίρι. Θα χρειαστείς:

  • 3 ώριμα ροδάκινα
  • 2 αυγά
  • 200 γρ. αλεύρι
  • 150 γρ. ζάχαρη
  • 100 ml ηλιέλαιο1 μπέικιν πάουντερ
  • Βανίλια

Ετοίμασε το μείγμα, πρόσθεσε τα κομμάτια ροδάκινου και ψήσε στους 180°C για περίπου 40-45 λεπτά μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.

Ένα αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο, πασπαλισμένο με ζάχαρη άχνη και αμύγδαλα, σερβιρισμένο σε γυάλινη βάση.
Πηγή: Unsplash

Το φρούτο που δεν πρέπει να λείπει από το καλοκαιρινό τραπέζι

Το ροδάκινο είναι από εκείνα τα υλικά που μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμα και την πιο απλή συνταγή. Είτε προτιμάς γλυκές γεύσεις είτε πιο ιδιαίτερους συνδυασμούς, μπορεί εύκολα να γίνει ο πρωταγωνιστής της κουζίνας σου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, όσο διαρκεί η εποχή του, αξίζει να το αξιοποιήσεις με περισσότερους τρόπους από το να το απολαμβάνεις μόνο φρέσκο. Με αυτές τις τέσσερις συνταγές, κάθε μπουκιά θα θυμίζει… καλοκαίρι.

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Καλοκαίρι 2026 ροδάκινο φρούτα
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