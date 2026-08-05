Μουσική 05.08.2026

Το νέο alter ego του Tyga έγινε album – Μπες στον κόσμο του «$TARFACE»

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Ο Tyga παρουσιάζει το νέο του album «$TARFACE», ένα project εμπνευσμένο από τη μουσική και τη μόδα των 80's
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Tyga κυκλοφόρησε το νέο του album «$TARFACE», το πρώτο project του alter ego του.
  • Το album αντλεί έμπνευση από την pop κουλτούρα των αρχών της δεκαετίας του ’80, συνδυάζοντας μουσική, μόδα και κινηματογραφική αισθητική.
  • Το «$TARFACE» περιλαμβάνει 10 τραγούδια με επιρροές από Pop, R&B, Synth-wave, Funk, Soul και Dance.
  • Το project συνδέεται με την επερχόμενη κινηματογραφική δουλειά του Tyga «Baby, you’re a star».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Tyga επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή, παρουσιάζοντας ένα νέο project που αποκαλύπτει μια διαφορετική πλευρά της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Ο γνωστός rapper κυκλοφόρησε το πρώτο album του alter ego του με τίτλο «$TARFACE», ένα φιλόδοξο εγχείρημα που συνδυάζει μουσική, μόδα και κινηματογραφική αισθητική. Το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αντλεί έμπνευση από την pop κουλτούρα των αρχών της δεκαετίας του ’80. Μέσα από το album, ο Tyga παρουσιάζει έναν πιο δημιουργικό και πειραματικό ήχο.

https://www.instagram.com/tyga/
https://www.instagram.com/tyga/

Το «$TARFACE» αποτελείται από 10 τραγούδια και κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη, όπως Pop, R&B, Synth-wave, Funk, Soul και Dance. Ο Tyga δημιούργησε έναν retro κόσμο γεμάτο έντονα χρώματα, vintage vibes και κινηματογραφικές αναφορές, θέλοντας να μεταφέρει το κοινό σε μια άλλη εποχή. Το album συνοδεύεται από το videoclip του τραγουδιού «FREEZING», το οποίο λειτουργεί ως η οπτική συνέχεια της νέας του καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.

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Το νέο alter ego του Tyga γεννήθηκε από την αγάπη του για τη μουσική, τη μόδα και την αισθητική των 80s. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, το «$TARFACE» του έδωσε την ελευθερία να δημιουργήσει τραγούδια που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές μουσικές του επιρροές. Κάθε κομμάτι και κάθε visual στοιχείο σχεδιάστηκε ώστε να θυμίζει μια εποχή όπου η αφήγηση, το στιλ και η αυθεντικότητα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο.

https://www.instagram.com/tyga/
https://www.instagram.com/tyga/

Το videoclip του «FREEZING» έρχεται μετά τα singles «AFFECTION» και «GAVE YOU RACKS», ανοίγοντας τον δρόμο για το ολοκληρωμένο project. Η ιδέα πίσω από το «$TARFACE» συνδέεται επίσης με την επερχόμενη κινηματογραφική δουλειά του Tyga, «Baby, you’re a star», από την οποία φαίνεται πως εμπνεύστηκε μεγάλο μέρος της αισθητικής του νέου χαρακτήρα.

https://www.instagram.com/tyga/
https://www.instagram.com/tyga/

Ο Tyga δεν σταματά εδώ, καθώς έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί πως ετοιμάζει και άλλα μουσικά projects στο μέλλον. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα νέο Rap album, αλλά και μια δουλειά με επιρροές από την Afrobeats σκηνή. Με το «$TARFACE», ο rapper δείχνει πως θέλει να εξελίξει τον ήχο και την εικόνα του, δημιουργώντας έναν ολόκληρο καλλιτεχνικό κόσμο γύρω από τη μουσική του.

https://www.instagram.com/tyga/
https://www.instagram.com/tyga/
https://www.instagram.com/tyga/
https://www.instagram.com/tyga/

Το νέο album του Tyga είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή τραγουδιών. Είναι μια επιστροφή σε μια εποχή γεμάτη ένταση, στιλ και δημιουργική ελευθερία, μέσα από τη δική του σύγχρονη ματιά. Το «$TARFACE» παρουσιάζει έναν rapper που δεν φοβάται να πειραματιστεί και να δοκιμάσει νέες κατευθύνσεις. Με νέους ήχους και κινηματογραφική αισθητική, ο Tyga δημιουργεί το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας του.

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$TARFACE album tyga
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