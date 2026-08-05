Celeb World 05.08.2026

Ελένη Φουρέιρα: Οι τρυφερές στιγμές με τον μικρό Ερμή και τον Alberto Botía στις διακοπές

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Η Ελένη Φουρέιρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τον Alberto Botia και το γιο τους, Ερμή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές με την οικογένειά της.
  • Οι φωτογραφίες δείχνουν τρυφερές στιγμές με τον γιο της, Ερμή, και τον σύζυγό της, Alberto Botía.
  • Οι αναρτήσεις της τραγουδίστριας έγιναν viral, συγκεντρώνοντας πολλά likes και σχόλια από τους followers της.
  • Η Ελένη Φουρέιρα απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης, παρά το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φετινό καλοκαίρι έχει διπλό πρόγραμμα για την Ελένη Φουρέιρα. Από τη μία συνεχίζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις εμφανίσεις της, από την άλλη όμως αφιερώνει κάθε ελεύθερη στιγμή στην οικογένειά της. Οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε από τις καλοκαιρινές της διακοπές έγιναν αμέσως viral, αφού αποτυπώνουν αυθεντικές στιγμές χαλάρωσης δίπλα στον μικρό Ερμή και τον σύζυγό της Alberto Botía. Οι followers της δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, γεμίζοντας τις αναρτήσεις με χιλιάδες likes και σχόλια.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Οι τρυφερές αγκαλιές με τον γιο της, τα παιχνίδια στην παραλία και οι οικογενειακές εικόνες μακριά από τα φώτα της σκηνής αποδεικνύουν πως αυτή η περίοδος ανήκει ολοκληρωτικά στους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο. Παράλληλα, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε η άψογη καλοκαιρινή της εμφάνιση, που για ακόμη μία φορά συγκέντρωσε αμέτρητα θετικά σχόλια.

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Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, εκείνες με τον μικρό Ερμή είναι οι πιο συγκινητικές. Η Ελένη Φουρέιρα τον κρατά διαρκώς στην αγκαλιά της, παίζει μαζί του μέσα στη θάλασσα και απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών τους. Οι εικόνες αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα δεμένη σχέση μητέρας και γιου, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σχολιάζουν πως η τραγουδίστρια δείχνει να ζει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Οικογενειακές στιγμές με τον Alberto Botía

Εξίσου όμορφα είναι και τα στιγμιότυπα με τον Alberto Botía, καθώς το ζευγάρι περνά ξέγνοιαστες ώρες μαζί με τον γιο του στην παραλία. Τα παιχνίδια στη θάλασσα, τα χαμόγελα και οι τρυφερές κινήσεις τους αποτυπώνουν το κλίμα των διακοπών τους και δείχνουν πόσο απολαμβάνουν τον χρόνο ως οικογένεια.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Οι φωτογραφίες εκπέμπουν καλοκαιρινή ανεμελιά και αποδεικνύουν πως, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα της Ελένης Φουρέιρα, η οικογένεια παραμένει πάντα η απόλυτη προτεραιότητά της. Η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές για το πόσο άλλαξε η ζωή της μετά τη μητρότητα και οι πρόσφατες εικόνες το επιβεβαιώνουν με τον πιο όμορφο τρόπο.

https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/
https://www.instagram.com/foureira/

Οι διακοπές με τον Ερμή και τον Alberto Botía είναι γεμάτες παιχνίδι, αγάπη και ξεχωριστές στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Και αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις των fans, αυτές οι οικογενειακές φωτογραφίες ήταν ό,τι πιο γλυκό είδαμε στο Instagram τις τελευταίες ημέρες.

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Alberto Botia διακοπές ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
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