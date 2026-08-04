Celeb World 04.08.2026

Christina Applegate: Επέστρεψε σπίτι μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας

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Η Christina Applegate πήρε εξιτήριο μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας, με την ηθοποιό να αναρρώνει πλέον στο σπίτι της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Christina Applegate επέστρεψε σπίτι μετά από σχεδόν 4 μήνες νοσηλείας.
  • Η ηθοποιός πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας από το 2021.
  • Ο λόγος της νοσηλείας δεν έχει γίνει γνωστός, αλλά η κατάστασή της είναι σταθερή.
  • Η Applegate παραμένει αισιόδοξη και ευχαριστεί τους θαυμαστές της για τη στήριξη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Christina Applegate επέστρεψε στο σπίτι της έπειτα από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας, σκορπίζοντας ανακούφιση στους θαυμαστές της. Η αγαπημένη ηθοποιός, που από το 2021 δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας (Multiple Sclerosis), αναρρώνει πλέον στο οικείο της περιβάλλον. Αν και ο ακριβής λόγος της τελευταίας νοσηλείας δεν έχει γίνει γνωστός, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της είναι πλέον σταθερή. Η επιστροφή της στο σπίτι αποτελεί ένα αισιόδοξο νέο για όσους παρακολουθούν την πορεία της.

Η ηθοποιός Christina Applegate σε επίσημη εμφάνιση.
Πηγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Christina Applegate δεν έχει κρύψει ποτέ τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εξαιτίας της ασθένειάς της. Μέσα από συνεντεύξεις και αναρτήσεις στα social media έχει μιλήσει ανοιχτά για τις καθημερινές προκλήσεις, αλλά και για τη δύναμη που αντλεί από την οικογένεια και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα της. Μάλιστα, μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο, συνεχίζει την αποθεραπεία της, παραμένοντας αισιόδοξη για το μέλλον.

Διάβασε επίσης: Christina Applegate: Το μήνυμα που έστειλε μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία της

Η ηθοποιός είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στα τέλη Μαρτίου, ενώ η εκπρόσωπός της δεν είχε αποκαλύψει τι οδήγησε στη νοσηλεία. Το μόνο που είχε γίνει γνωστό ήταν ότι αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σύνθετα προβλήματα υγείας, για τα οποία έχει μιλήσει δημόσια με ειλικρίνεια.

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Σε μήνυμά της προς τους θαυμαστές της είχε γράψει πως προσπαθεί να γίνεται «πιο δυνατή κάθε μέρα», ευχαριστώντας όλους για τη στήριξη και την αγάπη που της δείχνουν.

Ο φίλος και συμπρωταγωνιστής της από τη σειρά Married… With Children, David Faustino, είχε αποκαλύψει πριν από λίγους μήνες ότι η περίοδος αυτή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την ηθοποιό. Ωστόσο, τόνισε πως η Christina Applegate συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με χιούμορ και αισιοδοξία, παραμένοντας ο άνθρωπος που όλοι γνωρίζουν.

Christina Applegate
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η πρωταγωνίστρια του Dead to Me έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της μετά τη διάγνωση. Παρότι αρκετές ημέρες χρειάζεται να ξεκουράζεται στο κρεβάτι, συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στην κόρη της, προσπαθώντας να είναι όσο πιο παρούσα γίνεται στην καθημερινότητά της.

Πορτρέτο της ηθοποιού Christina Applegate, η οποία κυκλοφορεί τη νέα της αυτοβιογραφία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιστροφή της στο σπίτι σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποκατάστασή της. Οι θαυμαστές της ελπίζουν να τη δουν σύντομα ξανά δυνατή, ενώ η ίδια συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα θάρρους και επιμονής, αντιμετωπίζοντας κάθε δυσκολία με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία.

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Christina Applegate
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