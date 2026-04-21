Christina Applegate: Το μήνυμα που έστειλε μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία της

Η Christina Applegate καθησυχάζει τους θαυμαστές της με νέα ανάρτηση, μετά από δημοσιεύματα για την υγεία της

Η Christina Applegate προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση στα social media, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους θαυμαστές της μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα που προκάλεσαν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία από το βιβλίο της, το οποίο βρίσκεται στο μπαλκόνι της με φόντο πράσινο τοπίο, συνοδευόμενο από ένα φλιτζάνι καφέ. Η εικόνα συνοδεύτηκε από μήνυμα στο οποίο αναφέρεται στην πορεία της υγείας της και στη στάση που κρατά απέναντι στις δυσκολίες.

Η Applegate έγραψε ότι τα ζητήματα υγείας αποτελούν σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς της, τονίζοντας ωστόσο πως παραμένει δυνατή και ότι η κατάστασή της βελτιώνεται σταδιακά. Όπως σημείωσε, κάνει ένα διάλειμμα για να επικεντρωθεί στον εαυτό της, με την πρόθεση να επιστρέψει σύντομα με νεότερη ενημέρωση.

Η τοποθέτησή της ήρθε μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η ηθοποιός είχε νοσηλευτεί στο Λος Άντζελες στα τέλη Μαρτίου. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνοδεύτηκαν από επίσημες λεπτομέρειες για την αιτία της νοσηλείας, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί αν σχετίζεται με τη διάγνωση της με πολλαπλή σκλήρυνση, την οποία είχε αποκαλύψει δημόσια το 2021.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της ηθοποιού ανέφερε ότι δεν σχολιάζονται ζητήματα ιατρικής φύσης, επισημαίνοντας πως η Applegate έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τα προβλήματα υγείας της μέσα από το βιβλίο και το podcast της.

Η ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά Dead to Me, έχει μιλήσει επανειλημμένα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της, περιγράφοντας τόσο τη σωματική όσο και την ψυχολογική επιβάρυνση της ασθένειας.

Η νέα της ανάρτηση προκάλεσε θετικά σχόλια από το κοινό, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν στήριξη και ευχές για ανάρρωση, ενώ το μήνυμά της θεωρήθηκε από πολλούς ως καθησυχαστικό σε μια περίοδο έντονης φημολογίας γύρω από την υγεία της.

