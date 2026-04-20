Η Katy Perry ρίχνει την πιστωτική στη Fontana di Trevi και γίνεται viral

Η Katy Perry έγινε viral στη Ρώμη, όταν στη Fontana di Trevi αυτοσχεδίασε ρίχνοντας την πιστωτική της κάρτα στο νερό

Η Katy Perry βρέθηκε πρόσφατα στην Ιταλία και κατάφερε ξανά να γίνει viral, αυτή τη φορά με μια αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή στη Ρώμη, μπροστά από τη διάσημη Fontana di Trevi.

Κατά τη διάρκεια της βόλτας της στην ιταλική πρωτεύουσα, η 41χρονη pop star αποφάσισε να ακολουθήσει το γνωστό έθιμο του σιντριβανιού, σύμφωνα με το οποίο οι επισκέπτες ρίχνουν ένα κέρμα για καλή τύχη. Το πρόβλημα ήταν ότι, όπως αποκάλυψε η ίδια, δεν είχε μαζί της καθόλου ψιλά.

Σε βίντεο που μοιράστηκε με τους followers της στο TikTok, η Katy Perry εμφανίζεται μπροστά στη Fontana di Trevi σε χαλαρή διάθεση, λέγοντας με χιούμορ: «Μπορεί κάποιος να μου δώσει ένα κέρμα;»

Όταν συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν είχε ψιλά, αποφάσισε να αυτοσχεδιάσει με τον δικό της τρόπο. Με αναφορά στο τραγούδι της «Save as Draft», αστειεύτηκε με τον εαυτό της και είπε πως «δεν τα πάει καλά με τα ρέστα» (“change”). Στη συνέχεια, έβγαλε την πιστωτική της κάρτα και την έριξε για λίγο στο νερό του σιντριβανιού, προκαλώντας έκπληξη αλλά και γέλιο στους διαδικτυακούς της φίλους.



Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης: «Είπα ότι δεν τα πάω καλά με τα ψιλά (change)», τρολάροντας τη στιγμή και τον εαυτό της, κάτι που οι fans της σχολίασαν θετικά, αποθεώνοντας την αυθορμησία της.

Η επίσκεψή της στη Ρώμη δεν περιορίστηκε μόνο στη Fontana di Trevi. Η Katy Perry απόλαυσε βόλτες στα σοκάκια της πόλης, ενώ το ίδιο διάστημα βρέθηκε και επαγγελματικά εκεί, δίνοντας ιδιωτική συναυλία στο εντυπωσιακό χώρο «La Nuvola», όπου ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Η viral στιγμή της μπροστά στο σιντριβάνι επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την παιχνιδιάρικη πλευρά της καλλιτέχνιδας, που συχνά μετατρέπει απλές στιγμές της καθημερινότητάς της σε παγκόσμιο θέμα συζήτησης στα social media.

