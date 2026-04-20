«Γεννημένη πρωταθλήτρια»: Η 6χρονη κόρη του Λευτέρη Πετρούνια κατέκτησε 4 μετάλλια στον πρώτο της αγώνα

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Βασιλική Μιλλούση και η κόρη τους Σοφία βρέθηκαν στο επίκεντρο αθλητικής είδησης, καθώς η 6χρονη συμμετείχε για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και κατέκτησε τέσσερα μετάλλια στην κατηγορία παγκορασίδων.

Η μικρή Σοφία ολοκλήρωσε τον πρώτο της αγώνα με δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο, σε μια εμφάνιση που συνοδεύτηκε από σταθερότητα και συγκέντρωση στις ασκήσεις της. Η συμμετοχή της αφορούσε προγράμματα στην ενόργανη γυμναστική, με έμφαση στο έδαφος και στη δοκό ισορροπίας, όπου παρουσίασε τις πρώτες αγωνιστικές της προσπάθειες.

Στις κερκίδες βρέθηκαν οι δύο γονείς της, ο Ολυμπιονίκης της ενόργανης Λευτέρης Πετρούνιας και η πρώην πρωταθλήτρια Βασιλική Μιλλούση, οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά την πρώτη της επίσημη εμφάνιση. Ο Πετρούνιας μάλιστα έκανε και την απονομή των μεταλλίων, καταγράφοντας τη στιγμή και μέσα από σχετικό βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή του, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ανέφερε: «Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι! Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια! Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελό σου πάνω απ’ όλα! Τελειώσαμε τον αγώνα μας με 2 χρυσά, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο! Η διαδρομή που ξεκινάει να είναι μαγική, γεμάτη συγκινήσεις! Συγχαρητήρια σε όλη την καταπληκτική ομαδάρα του @gymnasticsstarssportsclub και στην προπονήτριά μας».

Η πρώτη αγωνιστική εμπειρία της Σοφίας Πετρούνια καταγράφηκε ως ένα σημαντικό βήμα στον χώρο της ενόργανης γυμναστικής, με την οικογένεια να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της σε αυτή την αρχή της αθλητικής της πορείας.

