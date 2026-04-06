Ο «άρχοντας των κρίκων» ξανά στην κορυφή – Ο Λευτέρης Πετρούνιας χρυσός στο Κάιρο

Ο Λευτέρης Πετρούνιας επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται ο «άρχοντας των κρίκων», κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κάιρο με εντυπωσιακή βαθμολογία 14.366 πόντους. Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής εκτέλεσε τρίτος το πρόγραμμα των κρίκων, θέτοντας τον πήχη πολύ ψηλά από την αρχή, και έκανε μια εμφάνιση ανώτερη ακόμη και από τα προκριματικά.

Η κυριαρχία του Πετρούνια ήταν εμφανής, καθώς η προσπάθειά του ξεχώρισε σε έναν τελικό γεμάτο δυνατούς αντιπάλους. Παρά τις προσπάθειες των άλλων αθλητών, κανείς δεν κατάφερε να τον φτάσει, ενώ η διαφορά του ήταν ξεκάθαρη. Η κατάταξη του τελικού είχε ως εξής:

Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366

Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία) – 14.300

Λιου Γιανγκ (Κίνα) – 13.866

Αρτούρ Νταβτιάν (Αρμενία) – 13.833

Αλί Αμπντελκαντέρ (Αίγυπτος) – 13.800

Μοχάμεντ (Αίγυπτος) – 13.366

Άλβαρες (Χιλή) – 13.400

Χιμένεθ (Ισπανία) – 13.066

Μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού πριν από ένα μήνα, ο Λευτέρης Πετρούνιας επέστρεψε στην κορυφή, δείχνοντας ότι η ελληνική ενόργανη γυμναστική συνεχίζει να έχει έναν παγκόσμιο πρωταθλητή σε κορυφαίο επίπεδο. Η εμφάνισή του στο Κάιρο απέδειξε για άλλη μια φορά τη σταθερά υψηλή του απόδοση και την ικανότητά του να ανταγωνίζεται τους καλύτερους του κόσμου.

Η καριέρα του Λευτέρη Πετρούνια είναι εξαιρετική και γεμάτη διακρίσεις: χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 στο Ρίο, δύο χάλκινα μετάλλια στο Τόκιο 2020 και Παρίσι 2024, τρεις τίτλοι σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα (Γλασκώβη 2015, Μόντρεαλ 2017, Ντόχα 2018) και ένα ασημένιο (Αμβέρσα 2023). Στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα κατέκτησε οκτώ χρυσά (2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022, 2024, 2025) και δύο χάλκινα (2011, 2023), ενώ πρόσθεσε στη συλλογή του και το χρυσό στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2015 στο Μπακού.

Με κάθε νέο μετάλλιο, ο Πετρούνιας αποδεικνύει ότι παραμένει αναντικατάστατος στους κρίκους, αφήνοντας ένα διαρκές αποτύπωμα στην ιστορία της ενόργανης γυμναστικής και επιβεβαιώνοντας την παγκόσμια φήμη του. Το χρυσό στο Κάιρο δεν είναι απλώς μια ακόμη διάκριση, αλλά μια ακόμη απόδειξη της συνέπειας, της αφοσίωσης και της διαχρονικής του ποιότητας στο άθλημα.

