Διεθνής κατακραυγή για την εκτέλεση του 19χρονου Σαλέχ Μοχαμαντί από το Ιράν

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με φρίκη τις εξελίξεις στο Ιράν, όπου η καταστολή των διαφωνούντων συνεχίζει να λαμβάνει τραγικές διαστάσεις. Πρόσφατα, το καθεστώς προχώρησε στην εκτέλεση του 19χρονου παλαιστή Σαλέχ Μοχαμάντι με δημόσιο απαγχονισμό, μαζί με δύο ακόμη άτομα, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή και έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εκτέλεση του νεαρού αθλητή, ο οποίος θεωρούνταν ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο στην πάλη, αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της σκληρής στάσης που υιοθετεί η Ισλαμική Δημοκρατία απέναντι σε όσους τολμούν να εκφράσουν τη διαφωνία τους, ιδίως δε απέναντι σε προσωπικότητες που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν την κοινωνία.

Ο Σαλέχ Μοχαμάντι, μαζί με τους Μεχντί Γκασέμι και Σαΐντ Νταβούντι, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν τον Ιανουάριο. Οι κατηγορίες που τους αποδόθηκαν ήταν εξαιρετικά σοβαρές: η δολοφονία δύο αστυνομικών. Σύμφωνα με μεταδόσεις μέσων της χώρας, οι επιθέσεις φέρεται να έγιναν με «μαχαίρια και σπαθιά». Ωστόσο, η εκδοχή αυτή αμφισβητείται έντονα από οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι ομολογίες αποσπάστηκαν υπό πίεση και βασανιστήρια, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας και την εγκυρότητα των κατηγοριών.

Η δημόσια εκτέλεση του 19χρονου παλαιστή και των δύο άλλων ατόμων, με τον σκληρό τρόπο του απαγχονισμού, έχει ερμηνευτεί από πολλούς ως μια ενέργεια εκφοβισμού. Στόχος του καθεστώτος, όπως υποστηρίζουν ακτιβιστές, είναι να καταπνίξει κάθε φωνή διαφωνίας και να τρομοκρατήσει την κοινωνία, χρησιμοποιώντας παραδειγματικές τιμωρίες για να αποτρέψει μελλοντικές κινητοποιήσεις. Η νεαρή ηλικία του και η ιδιότητά του ως αθλητή, καθιστούν την περίπτωσή του ιδιαίτερα τραγική και αναδεικνύουν το μέγεθος της ωμότητας που μπορεί να φτάσει η κρατική καταστολή.

Οι οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από την πρώτη στιγμή, εξέφρασαν τις σοβαρές τους ανησυχίες για την υπόθεση του. Ισχυρίζονται ότι ο νεαρός παλαιστής υπέστη βασανιστήρια με στόχο να αποσπαστεί από αυτόν μια ομολογία για την κατηγορία της «εχθρότητας προς τον Θεό», μια κατηγορία που συχνά χρησιμοποιείται στο Ιράν για να δικαιολογήσει τη θανατική ποινή σε περιπτώσεις πολιτικής διαφωνίας. Τέτοιες καταγγελίες, αν αληθεύουν, όχι μόνο υπονομεύουν την αξιοπιστία της δικαστικής διαδικασίας, αλλά αποτελούν και κατάφωρη παραβίαση των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Διεθνής Αμνηστία, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους φορείς προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, καταδίκασε έντονα την εκτέλεση, τονίζοντας τις σοβαρές παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι κατηγορούμενοι στερήθηκαν ουσιαστικής νομικής υπεράσπισης, ένα θεμελιώδες δικαίωμα σε κάθε πολιτισμένη δικαιοσύνη. Επιπλέον, υπογραμμίστηκε ότι οι ομολογίες τους αποσπάστηκαν υπό πίεση, γεγονός που καθιστά τις εν λόγω ομολογίες άκυρες. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά σύντομη και ανεπαρκής, καθώς δεν πληρούσε τα βασικά κριτήρια μιας δίκαιης δίκης, όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Αυτό εγείρει περαιτέρω ερωτήματα για την πραγματική πρόθεση πίσω από την απόφαση της εκτέλεσης.

Το μοτίβο καταστολής αθλητών και η μαρτυρία του Νίμα Φαρ

Η εκτέλεση του Σαλέχ Μοχαμάντι δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο ακτιβιστής και Ιρανός αθλητής μαχητικών αθλημάτων, Νίμα Φαρ, σε δήλωσή του στο Fox News, συνέδεσε την υπόθεση με προηγούμενα τραγικά γεγονότα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ο Φαρ χαρακτήρισε την εκτέλεση του Μοχαμάντι ως «μια κατάφωρη πολιτική δολοφονία, μέρος του μοτίβου της Ισλαμικής Δημοκρατίας να στοχοποιεί αθλητές για να καταπνίξει τη διαφωνία και να τρομοκρατήσει την κοινωνία».

Η αναφορά του Νίμα Φαρ στο παρελθόν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Υπενθύμισε την εκτέλεση του παλαιστή Ναβίντ Αφκάρι το 2020, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία μέλους των δυνάμεων ασφαλείας σε διαδήλωση το 2018. Η υπόθεση του Αφκάρι είχε επίσης προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και εκκλήσεις για την ακύρωση της θανατικής ποινής, οι οποίες όμως αγνοήθηκαν από τις ιρανικές αρχές. Η επανάληψη τέτοιων περιστατικών, με θύματα αθλητές που συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και κατηγορούνται για σοβαρά εγκλήματα υπό αμφισβητούμενες συνθήκες, υποδηλώνει μια συστηματική προσπάθεια του καθεστώτος να φιμώσει τις φωνές των διαφωνούντων, στοχεύοντας ειδικά σε άτομα με επιρροή και αναγνωρισιμότητα.

