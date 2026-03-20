Screen News 20.03.2026

Ο Tom Holland δίνει νέα πνοή στον Spider-Man και το πολύαναμενόμενο trailer το αποδεικνύει (video)

Το πρώτο trailer αποκαλύπτει αλλαγές στο σύμπαν του ήρωα, επιστροφή γνώριμων προσώπων και συνεργασία με Hulk και Punisher
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Marvel και η Sony έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της ταινίας «Spider-Man Brand New Day», σηματοδοτώντας την επιστροφή του Tom Holland στον ρόλο του Spider-Man. Η νέα κινηματογραφική περιπέτεια αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 31 Ιουλίου, αποτελώντας την τέταρτη αυτόνομη ταινία του ήρωα στο Marvel Cinematic Universe και την έβδομη συνολική εμφάνιση του Tom Holland στο σύμπαν της Marvel.

Το «Spider-Man Brand New Day» αποτελεί την πρώτη εμφάνιση του Tom Holland ως Spider-Man μετά την τεράστια επιτυχία του «Spider-Man No Way Home» το 2021, το οποίο σημείωσε εισπράξεις άνω των 1,9 δισ. δολαρίων παγκοσμίως. Η προηγούμενη ταινία έφερε κοντά διαφορετικές εκδοχές του ήρωα, με τους Tobey Maguire και Andrew Garfield να συμμετέχουν, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμπορικά γεγονότα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η νέα ταινία συνεχίζει από τα δραματικά γεγονότα του «Spider-Man No Way Home», όπου ο Peter Parker θυσιάζει την προσωπική του ζωή για να σώσει τη Νέα Υόρκη και το πολυσύμπαν, έπειτα από το ξόρκι του Doctor Strange που έφερε κακοποιούς από άλλες διαστάσεις. Μετά τη διαγραφή της ταυτότητάς του από τη μνήμη όλων, ακόμη και των πιο κοντινών του ανθρώπων όπως η MJ που ενσαρκώνει η Zendaya και ο φίλος του Ned που υποδύεται ο Jacob Batalon, ο Peter Parker βρίσκεται μόνος, αντιμετωπίζοντας και την απώλεια της θείας του May, την οποία είχε υποδυθεί η Marisa Tomei.

Στο «Spider-Man Brand New Day», ο ήρωας εμφανίζεται με νέα στολή, πιστή στο κλασικό κόκκινο και μπλε σχέδιο των κόμικς, ενώ το trailer αποκαλύπτει και μια σημαντική διαφοροποίηση, καθώς ο Spider-Man χρησιμοποιεί οργανικούς ιστούς. Παράλληλα, η ταινία φέρνει σημαντικές επιστροφές και νέες προσθήκες στο καστ.

Ο Mark Ruffalo επιστρέφει ως Hulk και Bruce Banner, ενώ ο Jon Bernthal ενσαρκώνει ξανά τον Punisher, δημιουργώντας νέες δυναμικές συμμαχίες. Ο Michael Mando επανέρχεται στον ρόλο του Scorpion από το «Spider-Man Homecoming». Στο καστ προστίθενται επίσης η Sadie Sink, ο Tramell Tillman, η Liza Colon Zayas και ο Marvin Jones II, ο οποίος υποδύεται τον κακοποιό Tombstone.

Η νέα ταινία υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον κόσμο του Spider-Man, εστιάζοντας σε έναν πιο μοναχικό και ώριμο Peter Parker, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για νέες αφηγηματικές κατευθύνσεις και συνεργασίες εντός του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel.

Με το «Spider-Man Brand New Day», ο Tom Holland καλείται να δώσει νέα πνοή στον εμβληματικό ήρωα, σε μια ιστορία που συνδυάζει προσωπική απώλεια, αναγέννηση και νέες προκλήσεις σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο υπερηρωικό σύμπαν.

 

