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Cinema 24.07.2026

Ο Τομ Χίντλστον μάς ταξιδεύει στην Πομπηία: Η νέα σειρά που θα σε κάνει να δεις την ιστορία διαφορετικά

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Η νέα σειρά «Πομπηία: Εκτός Χρόνου με τον Τομ Χίντλστον» κάνει πρεμιέρα στο National Geographic και ταξιδεύει τους θεατές στο 79 μ.Χ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα σειρά του National Geographic με τον Τομ Χίντλστον εξερευνά την Πομπηία πριν την έκρηξη του Βεζούβιου.
  • Η σειρά εστιάζει στις ζωές των κατοίκων, αποκαλύπτοντας άγνωστες ιστορίες και καθημερινές συνήθειες.
  • Η πρεμιέρα είναι στις 25 Ιουλίου στο National Geographic, με επεισόδια και στο Disney+.
  • Η παραγωγή συνδυάζει ιστορική έρευνα, αφήγηση και αρχαιολογικά ευρήματα για να ζωντανέψει την πόλη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Πομπηία επιστρέφει στη ζωή μέσα από τη νέα εντυπωσιακή σειρά του National Geographic, με τίτλο «Πομπηία: Εκτός Χρόνου με τον Τομ Χίντλστον». Η νέα παραγωγή τριών επεισοδίων μάς μεταφέρει πίσω στο 79 μ.Χ., στην ιστορική έκρηξη του Βεζούβιου, που άλλαξε για πάντα την τύχη της ρωμαϊκής πόλης. Με οδηγό τον αγαπημένο ηθοποιό Τομ Χίντλστον, η σειρά αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες ανθρώπων που έζησαν στην Πομπηία πριν η πόλη καλυφθεί από τη στάχτη. Από τις καθημερινές συνήθειες μέχρι τα όνειρα και τις αγωνίες τους, η σειρά φέρνει στο φως τις πραγματικές ζωές πίσω από τα αρχαιολογικά ευρήματα.

A view of Pompeii in front of the house of Julia Felix. (National Geographic/Paolo Verzone)
A view of Pompeii in front of the house of Julia Felix. (National Geographic/Paolo Verzone)

Η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 21:00 στο National Geographic, ενώ τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Παράλληλα, η σειρά θα είναι διαθέσιμη και στο Disney+, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές να ανακαλύψουν έναν από τους πιο συναρπαστικούς πολιτισμούς της αρχαιότητας όποτε θέλουν. Η «Πομπηία: Εκτός Χρόνου» υπόσχεται να συνδυάσει ιστορική έρευνα, κινηματογραφική αφήγηση και μοναδικές εικόνες από την πόλη που παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μυστήρια στον κόσμο.

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Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκονται οι άνθρωποι της Πομπηίας και όχι μόνο τα εντυπωσιακά μνημεία της. Μέσα από τα στοιχεία που έχουν διασωθεί, οι θεατές γνωρίζουν τις ιστορίες εραστών, γονέων, μονομάχων, αρτοποιών, σκλάβων και επιχειρηματιών που αποτελούσαν μέρος της καθημερινής ζωής της ρωμαϊκής κοινωνίας. Ο Τομ Χίντλστον, με το πάθος του για την αρχαία ιστορία και τις Κλασικές Σπουδές που έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, αναλαμβάνει να «συναντήσει» ξανά αυτές τις χαμένες φωνές, δημιουργώντας ένα ταξίδι ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα.

Tom Hiddleston examines evidence of the events that unfolded at Pompeii. (National Geographic/Christian Black)
Tom Hiddleston examines evidence of the events that unfolded at Pompeii. (National Geographic/Christian Black)

Η Πομπηία ζωντανεύει ξανά μέσα από μοναδικά ευρήματα

Tom Hiddleston and Dr. Sarita Robinson discuss the history of Pompeii from inside the National Archaeological Museum of Naples. (National Geographic/Paolo Verzone)
Tom Hiddleston and Dr. Sarita Robinson discuss the history of Pompeii from inside the National Archaeological Museum of Naples. (National Geographic/Paolo Verzone)

Η νέα σειρά αξιοποιεί τα εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα της Πομπηίας για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα της αρχαίας πόλης. Δεν πρόκειται μόνο για μια ιστορία καταστροφής, αλλά για μια ματιά σε έναν ολόκληρο κόσμο που υπήρχε πριν από την έκρηξη του Βεζούβιου.

Two women sit together at the Pompeii displacement camp, both covered in ash. (National Geographic/Darrin Zammit Lupi)
Two women sit together at the Pompeii displacement camp, both covered in ash. (National Geographic/Darrin Zammit Lupi)
Avianius, played by Frankie Treadaway, flees Pompeii, sprinting through the city gates to escape the pyroclastic flow. (National Geographic/Darrin Zammit Lupi)
Avianius, played by Frankie Treadaway, flees Pompeii, sprinting through the city gates to escape the pyroclastic flow. (National Geographic/Darrin Zammit Lupi)

Μέσα από νέες επιστημονικές προσεγγίσεις και σύγχρονες τεχνικές αφήγησης, η σειρά δείχνει πώς ήταν η ζωή στους δρόμους, στα σπίτια και στις αγορές της Πομπηίας. Οι θεατές θα ανακαλύψουν ιστορίες ανθρώπων που έζησαν πριν από σχεδόν 2.000 χρόνια, αλλά πολλές από τις εμπειρίες τους παραμένουν surprisingly σύγχρονες.

A view of the archaeological site Herculaneum. (National Geographic/Paolo Verzone)
A view of the archaeological site Herculaneum. (National Geographic/Paolo Verzone)
Host and Executive Producer Tom Hiddleston chats with Dr. Sarita Robinson, behind-the-scenes of Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston. (National Geographic/Paolo Verzone)
Host and Executive Producer Tom Hiddleston chats with Dr. Sarita Robinson, behind-the-scenes of Pompeii: Out of Time with Tom Hiddleston. (National Geographic/Paolo Verzone)

Η «Πομπηία: Εκτός Χρόνου με τον Τομ Χίντλστον» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 21:00 στο National Geographic και υπόσχεται ένα καθηλωτικό ταξίδι σε μία από τις πιο συναρπαστικές στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας.

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