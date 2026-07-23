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Screen News 23.07.2026

Ένα χρυσό εισιτήριο σε περιμένει: Το Netflix ετοιμάζει reality show μέσα στον κόσμο του Willy Wonka

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Μάθε τα πάντα για τη νέα reality σειρά του Netflix, την ημερομηνία πρεμιέρας και τις προκλήσεις που περιμένουν τους παίκτες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Netflix ετοιμάζει reality show "Wonka's The Golden Ticket" εμπνευσμένο από τον κόσμο του Willy Wonka.
  • 12 νικητές και οι σύντροφοί τους θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις στο εργοστάσιο του Wonka.
  • Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου και θα τιμά την ταινία του 1971 με ψηφιακή αναδημιουργία φωνής του Gene Wilder.
  • Το reality show είναι μέρος της συνεργασίας Netflix με το Roald Dahl Story Company, με νέα έργα να ακολουθούν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ετοιμάσου να περάσεις τις πύλες του πιο μαγικού και μυστηριώδους εργοστασίου στον κόσμο, καθώς το Netflix φέρνει στις οθόνες σου το «Wonka’s The Golden Ticket», μια νέα reality σειρά που υπόσχεται να σε μεταφέρει στον κόσμο του Roald Dahl με έναν εντελώς πρωτότυπο τρόπο. Όπως ακριβώς ο Charlie Bucket και ο παππούς Joe, 12 τυχεροί νικητές του «χρυσού εισιτηρίου», συνοδευόμενοι από έναν σύντροφο της επιλογής σου,  θα κληθούν να διαβούν το κατώφλι του εργοστασίου του Willy Wonka.

IMDB
IMDB

Μέσα στο εργοστάσιο, όμως, η «νόστιμη» περιπέτεια μετατρέπεται για σένα σε μια πραγματική δοκιμασία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις μια σειρά από προκλήσεις και πειρασμούς που θα δοκιμάσουν όχι μόνο τη φυσική σου αντοχή, αλλά και την ψυχική και ηθική σου συγκρότηση. Εδώ, η ανυπομονησία της Veruca Salt ίσως φανεί χρήσιμη, αλλά μπορεί εξίσου εύκολα να οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες. Μέσα από ένα απρόβλεπτο τοπίο γεμάτο εκπλήξεις και, φυσικά, την παρουσία των εμβληματικών Oompa Loompas, μόνο ένας παίκτης θα καταφέρει να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο που αλλάζει τη ζωή, σε αυτό το «κοινωνικό πείραμα» υψηλού ρίσκου.

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Πότε κάνει πρεμιέρα;

Σημείωσε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σου: Το «Wonka’s The Golden Ticket» κάνει πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ το εντυπωσιακό φινάλε 2 μερών θα προβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στο 1971

Η σειρά δεν αποτελεί απλώς μια νέα παραγωγή, αλλά έναν φόρο τιμής στην κλασική ταινία του 1971. Η παραγωγή έχει εξασφαλίσει την άδεια από το κληροδότημα του Gene Wilder για την ψηφιακή αναδημιουργία της φωνής του, ώστε ο θρυλικός Willy Wonka να «ζωντανέψει» ξανά. Η Karen B. Wilder, σύζυγος του αείμνηστου ηθοποιού, δήλωσε ενθουσιασμένη: «Είμαστε χαρούμενοι που το Wonka’s The Golden Ticket γιορτάζει τη ζεστασιά και τη φαντασία που έφερε ο Gene στον ρόλο, συστήνοντας αυτή τη μαγεία σε μια νέα γενιά». Επιπλέον, στη σειρά θα δεις ξανά τον Rusty Goffe, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην ταινία του 1971, επιστρέφοντας στον ρόλο του Oompa Loompa.

Η επέκταση του σύμπαντος του Roald Dahl

Το «Wonka’s The Golden Ticket» έρχεται να προστεθεί στη λίστα των επιτυχημένων συνεργασιών του Netflix με το Roald Dahl Story Company, μετά από έργα όπως το Matilda the Musical και The Wonderful Story of Henry Sugar. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ: για το 2027, το Netflix ετοιμάζει ήδη την ταινία κινουμένων σχεδίων Charlie vs. the Chocolate Factory, με τις φωνές των Kit Connor και Taika Waititi.

Είσαι έτοιμος να διεκδικήσεις το χρυσό εισιτήριο και να επιβιώσεις μέσα στο χάος του εργοστασίου; Μείνε συντονισμένος για περισσότερες πληροφορίες καθώς πλησιάζουμε στη μεγάλη πρεμιέρα του φθινοπώρου!

Κεντρική Εικόνα: Tudum

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netflix Wonka’s The Golden Ticket
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