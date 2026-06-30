«Michael»: Η ταινία για τον Michael Jackson εκθρόνισε το «Oppenheimer» και γράφει κινηματογραφική ιστορία

Η ταινία για τη ζωή του Michael Jackson «σπάει» τα ταμεία και κατακτά την κορυφή του παγκόσμιου box office, αφήνοντας πίσω της μεγαθήρια του κινηματογράφου

Με μια ματιά Η ταινία «Michael» για τον Michael Jackson είναι η εμπορικότερη βιογραφική ταινία όλων των εποχών με 977 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ξεπέρασε το ρεκόρ του «Oppenheimer» και είναι η μεγαλύτερη μουσική βιογραφία, αφήνοντας πίσω το «Bohemian Rhapsody».

Η ταινία είχε το εντυπωσιακότερο άνοιγμα πρεμιέρας για μουσική βιογραφία στις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας 97 εκατομμύρια δολάρια.

Το «Michael» είναι η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της Lionsgate, με πιθανότητα για νέες ταινίες για τον καλλιτέχνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κινηματογραφικό φαινόμενο της χρονιάς είναι γεγονός. Η ταινία «Michael», η οποία αφηγείται τη ζωή του «Βασιλιά της Ποπ», Michael Jackson, έγραψε ιστορία, αφήνοντας πίσω της μεγαθήρια του box office. Με συνολικές εισπράξεις που αγγίζουν τα 977 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, το φιλμ κατέκτησε τον τίτλο της εμπορικότερης βιογραφικής ταινίας όλων των εποχών.

Το «Michael» κατάφερε να ξεπεράσει το εντυπωσιακό ρεκόρ του «Oppenheimer» του Christopher Nolan, το οποίο είχε σημειώσει 975 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ένα εξαιρετικά δύσκολο επίτευγμα για ένα R-rated ιστορικό δράμα διάρκειας τριών ωρών. Παράλληλα, η ταινία είχε ήδη «σπάσει» το ρεκόρ της μεγαλύτερης μουσικής βιογραφίας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το «Bohemian Rhapsody» (2018), το οποίο είχε συγκεντρώσει 911 εκατομμύρια δολάρια.

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Η διανομή της ταινίας, από τη Lionsgate στις ΗΠΑ και τη Universal διεθνώς, αποδείχθηκε μια εξαιρετικά κερδοφόρα κίνηση. Από τον περασμένο Απρίλιο, το φιλμ συγκέντρωσε 370,2 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office και 607,2 εκατομμύρια δολάρια στις διεθνείς αγορές. Η δυναμική του ξεκίνησε από το εντυπωσιακό άνοιγμα των 97 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ πρεμιέρας για μουσική βιογραφία.

Υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Antoine Fuqua, η ταινία ακολουθεί τη διαδρομή του Jackson από τους Jackson 5 έως την κορυφή της παγκόσμιας δόξας. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενσαρκώνει ο Jaafar Jackson, ανιψιός του τραγουδιστή, στο εντυπωσιακό του ντεμπούτο, ενώ στο καστ συμμετέχουν ο Colman Domingo και η Nia Long στους ρόλους των γονέων του, Joe και Katherine.

Ωστόσο, η ταινία δεν απέφυγε την κριτική. Πολλοί αναλυτές και κριτικοί επισήμαναν ότι το «Michael» παρουσιάζει μια εξιδανικευμένη και «αποστειρωμένη» εικόνα του καλλιτέχνη, επιλέγοντας να μην αναφερθεί στις σοβαρές κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που σκίασαν την καριέρα του. Αυτή η προσέγγιση επέτρεψε στη Lionsgate να εστιάσει το marketing της στα crowd-pleasing στοιχεία, όπως οι εντυπωσιακές αναπαραστάσεις των συναυλιών και των θρυλικών video clips του.

Πέρα από τα ρεκόρ του είδους, το «Michael» αποτελεί πλέον την πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της Lionsgate, ξεπερνώντας το «The Hunger Games: Catching Fire» του 2013, που είχε κλείσει στα 865 εκατομμύρια δολάρια. Με δεδομένη την τεράστια επιτυχία, η Lionsgate φέρεται να είναι ήδη έτοιμη να δώσει το «πράσινο φως» για τουλάχιστον μία ακόμη ταινία σχετικά με τη ζωή και την κληρονομιά του Michael Jackson.