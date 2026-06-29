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Μυστήριο με τον νέο Scooby: Γιατί το internet «βράζει» με το live-action του Netflix;

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Το Netflix φέρνει τον Scooby-Doo σε live-action, αλλά οι αντιδράσεις για την εμφάνιση του σκύλου φουντώνουν
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το Netflix ετοιμάζει live-action σειρά για τον Scooby-Doo, προκαλώντας αντιδράσεις.
  • Οι θαυμαστές αντιδρούν στον ρεαλιστικό σχεδιασμό του Scooby, θεωρώντας ότι χάνεται η μαγεία του animation.
  • Το hashtag #NotMyScoobyDoo εκφράζει τη δυσαρέσκεια για την εμφάνιση του σκύλου στο teaser.
  • Κάποιοι υποστηρίζουν την επιλογή του Netflix, τονίζοντας ότι ο Scooby είναι κουτάβι στο teaser.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πενήντα επτά χρόνια μετά την πρώτη προβολή του «Scooby-Doo, Where Are You!» από το δίδυμο των Hanna-Barbera, η θρυλική παρέα του Mystery Machine ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της. Το Netflix, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική απήχηση του πιο διάσημου τετράποδου ντετέκτιβ, επιχειρεί να μεταφέρει το franchise στην εποχή του live-action, προκαλώντας όμως κύματα έντονων αντιδράσεων πριν καν προβληθεί το πρώτο επεισόδιο.

scooby_doo
https://www.instagram.com/scoobydoonetflix/

Η κυκλοφορία ενός teaser διάρκειας μόλις 22 δευτερολέπτων, το οποίο παρουσιάζει έναν νεαρό Shaggy σε ένα σκοτεινό δασικό τοπίο μαζί με ένα κουτάβι, ήταν αρκετή για να μετατρέψει το διαδίκτυο σε αρένα συζητήσεων. Ενώ η επιλογή του Tanner Hagen για τον ρόλο του Shaggy έλαβε θετικά σχόλια λόγω της ομοιότητάς του με τον κλασικό ήρωα, η ρεαλιστική απεικόνιση του Scooby στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένα ψηφιακό κύμα δυσαρέσκειας που αμφισβητεί την ίδια τη φιλοσοφία της παραγωγής.

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Η «ιεροσυλία» του ρεαλισμού και η απογοήτευση των θαυμαστών

Η κεντρική ένσταση των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικεντρώνεται στο γεγονός ότι ο ρεαλισμός αφαιρεί τη μαγεία που χαρακτήριζε το πρωτότυπο animation. Πολλοί θεατές υποστηρίζουν ότι ο Scooby δεν χρειάζεται να είναι «αληθινός» με τη βιολογική έννοια, καθώς η ουσία του βρίσκεται στην ανθρωπομορφική του φύση, στο χιούμορ και στις εκφράσεις του, στοιχεία που μοιάζουν να χάνονται μέσα από μια υπερβολικά πιστή στην πραγματικότητα απεικόνιση. Το hashtag #NotMyScoobyDoo άρχισε να κερδίζει έδαφος, με το κοινό να επισημαίνει ότι το κουτάβι του teaser θυμίζει περισσότερο ένα συνηθισμένο λαμπραντόρ παρά τον επιβλητικό Great Dane που έχει καθιερωθεί στο συλλογικό ασυνείδητο εδώ και δεκαετίες.

Η άλλη όψη του νομίσματος και η πρόκληση του Netflix

Παρά τη θύελλα κριτικής, υπήρξαν και φωνές που υπερασπίστηκαν την επιλογή του Netflix, προβάλλοντας μια πιο ψύχραιμη οπτική. Οι υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης υπενθυμίζουν στους επικριτές ότι η σκηνή παρουσιάζει τον Scooby σε βρεφική ηλικία, όπου οι αναλογίες ενός Great Dane διαφέρουν σημαντικά από εκείνες του ενήλικου σκύλου, καθιστώντας την οπτική του εμφάνιση ρεαλιστική για το στάδιο της ανάπτυξής του. Το αν η σειρά θα καταφέρει τελικά να κατευνάσει το κοινό και να κερδίσει το στοίχημα της αποδοχής παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα, το οποίο θα απαντηθεί μόνο όταν ο νέος Scooby συστηθεί στο κοινό μέσα από μια πληρέστερη αφηγηματική δομή. Μέχρι τότε, η δημιουργική ομάδα καλείται να διαχειριστεί ένα από τα πιο δύσκολα μυστήρια στην ιστορία της pop κουλτούρας: πώς να ανανεώσεις έναν μύθο χωρίς να προδώσεις την αθωότητα που τον έκανε αγαπητό.

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