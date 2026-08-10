Cinema 10.08.2026

Joe Jackson: Η αληθινή ιστορία του «πατέρα» των «Jackson 5» έρχεται στην οθόνη

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Η ζωή του Joe Jackson γίνεται σειρά 8 επεισοδίων από την άνοδο των Jackson 5 μέχρι τις πιο δύσκολες στιγμές της οικογένειας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέα σειρά-ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει τη ζωή του Joe Jackson, του μάνατζερ των Jackson 5.
  • Ο γιος του, Marlon Jackson, συμμετέχει στην παραγωγή και στην αφήγηση, δίνοντας τη δική του οπτική.
  • Η σειρά θα καλύψει τη διαδρομή του Joe Jackson, τις επιτυχίες των Jackson 5 και τον ρόλο του στην καριέρα τους.
  • Θα αναδειχθούν επίσης οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι δυσκολίες και οι αμφιλεγόμενες πτυχές της ζωής του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα σειράντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να φωτίσει τη ζωή του Joe Jackson, του ανθρώπου που βρέθηκε πίσω από την επιτυχία της διάσημης οικογένειας Jackson. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην παραγωγή έχει ο γιος του, Marlon Jackson, ο οποίος συμμετέχει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην αφήγηση της ιστορίας, παρουσιάζοντας τη δική του οπτική για τον πατέρα του.

joe jackson_seira

Η σειρά, με τίτλο «The Manager, The Mythology, The Legend», θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και θα ακολουθεί τη διαδρομή του Joe Jackson από τα πρώτα του χρόνια στο Gary της Indiana μέχρι τη δημιουργία μιας από τις πιο επιδραστικές μουσικές δυναστείες στην ιστορία της ποπ μουσικής. Στόχος της παραγωγής είναι να δείξει όχι μόνο τον επιτυχημένο μάνατζερ, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο.

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Στα επεισόδια θα παρουσιαστεί η πορεία των Jackson 5, η συνεργασία τους με τη Motown, αλλά και ο καθοριστικός ρόλος που είχε ο Joe Jackson στην εκτόξευση της καριέρας των παιδιών του, συμπεριλαμβανομένης της Janet Jackson. Παράλληλα, θα αναδειχθούν οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι δυσκολίες και οι αποφάσεις που διαμόρφωσαν την ιστορία της οικογένειας.

https://www.instagram.com/thejacksons/
https://www.instagram.com/thejacksons/

Ωστόσο, η σειρά δεν θα εστιάσει μόνο στις επιτυχίες. Αναμένεται να αγγίξει και τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της ζωής του Joe Jackson, καθώς η αυστηρή στάση του απέναντι στα παιδιά του έχει απασχολήσει πολλές φορές τη δημοσιότητα. Μέσα από μαρτυρίες και προσωπικές αφηγήσεις, το κοινό θα γνωρίσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για μία από τις πιο συζητημένες προσωπικότητες της μουσικής βιομηχανίας.

https://www.instagram.com/thejacksons/
https://www.instagram.com/thejacksons/
https://www.instagram.com/thejacksons/
https://www.instagram.com/thejacksons/

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία πρεμιέρας, όμως το BLK Prime έχει ήδη κάνει γνωστό ότι περισσότερες πληροφορίες για την παραγωγή και το υπόλοιπο καστ θα αποκαλυφθούν τους επόμενους μήνες. Οι fans της οικογένειας Jackson περιμένουν ήδη με μεγάλο ενδιαφέρον τη σειρά, η οποία υπόσχεται να παρουσιάσει την ιστορία τους από μια πιο προσωπική και ανθρώπινη σκοπιά.

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