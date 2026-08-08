Από το «Πυρετός το Σαββατόβραδο» στη δημοπρασία: Το κοστούμι-σύμβολο του John Travolta

Το εμβληματικό λευκό κοστούμι του John Travolta από το «Saturday Night Fever» βγαίνει σε δημοπρασία με ανεκτίμητη αξία

Με μια ματιά Το εμβληματικό λευκό κοστούμι του John Travolta από το "Saturday Night Fever" βγαίνει σε δημοπρασία.

Η αξία του κοστουμιού εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 400.000 δολαρίων.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στο Λος Άντζελες, περιλαμβάνοντας πάνω από 400 συλλεκτικά αντικείμενα.

Το κοστούμι περιλαμβάνει χειρόγραφο σημείωμα του John Travolta προς τον συλλέκτη Gene Siskel. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κοστούμια στην ιστορία του κινηματογράφου ετοιμάζεται να αποκτήσει νέο ιδιοκτήτη. Το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο John Travolta στον ρόλο του Tony Manero στην ταινία «Saturday Night Fever» (1977) βγαίνει σε δημοπρασία, με την αξία του να εκτιμάται μεταξύ 200.000 και 400.000 δολαρίων.

Το outfit που έγινε σύμβολο της disco εποχής και σημάδεψε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις του Hollywood θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα της μεγάλης δημοπρασίας κινηματογραφικών αναμνηστικών του οίκου Propstore.

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Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στο Los Angeles και θα περιλαμβάνει περισσότερα από 400 συλλεκτικά αντικείμενα από διάσημες ταινίες και σειρές, δίνοντας στους fans του κινηματογράφου την ευκαιρία να αποκτήσουν κομμάτια από την ιστορία της μεγάλης οθόνης.

John Travolta’s Saturday Night Fever suit could fetch £300,000 at auction https://t.co/cdbmyY2u41 — Sky News (@SkyNews) July 30, 2026

Η διαδικασία της δημοπρασίας θα ξεκινήσει στις 26 Αυγούστου, με συμμετοχές τόσο μέσω διαδικτύου όσο και τηλεφωνικά. Ανάμεσα στα κορυφαία εκθέματα βρίσκεται το λευκό κοστούμι του John Travolta από το «Saturday Night Fever», το οποίο παραμένει ένα από τα πιο διάσημα κινηματογραφικά outfits όλων των εποχών. Το κοστούμι είχε περάσει στα χέρια του συλλέκτη pop culture και κριτικού κινηματογράφου Gene Siskel, ο οποίος το πούλησε μέσω του οίκου Christie’s το 1995 έναντι 145.000 δολαρίων.

Η αξία του αντικειμένου αυξάνεται ακόμη περισσότερο χάρη σε μια ξεχωριστή λεπτομέρεια: στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ένα χειρόγραφο σημείωμα του John Travolta προς τον Gene Siskel, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά σε ένα ήδη ιστορικό κομμάτι.

Το λευκό κοστούμι του John Travolta δεν είναι απλώς ένα ρούχο από μια ταινία, αλλά ένα σύμβολο μιας ολόκληρης γενιάς που συνδέθηκε με τη μουσική, τον χορό και τη μόδα των 70s. Τώρα, ένας τυχερός συλλέκτης θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία του κινηματογράφου.

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