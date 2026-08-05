Cinema 05.08.2026

«The Devil Wears Prada 2»: Το sequel που σαρώνει στο streaming με 15,2 εκατ. προβολές

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Το «The Devil Wears Prada 2» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και στο streaming, συγκεντρώνοντας 15,2 εκατομμύρια προβολές
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «The Devil Wears Prada 2» σημείωσε 15,2 εκατομμύρια προβολές σε Disney+ και Hulu τις πρώτες πέντε ημέρες.
  • Η ταινία κατέχει το ρεκόρ μεγαλύτερης πρεμιέρας live-action ταινίας της Disney στο streaming μετά το «Deadpool & Wolverine».
  • Το sequel είχε ήδη επιτυχία στο box office, ξεπερνώντας τα 691 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
  • Η επιστροφή του αρχικού καστ και οι νέες προσθήκες συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας στο streaming.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «The Devil Wears Prada 2» αποδεικνύει ότι δεν ήταν απλώς μία κινηματογραφική επιτυχία, αλλά ένα πραγματικό pop culture φαινόμενο. Λίγους μήνες μετά τη θριαμβευτική πορεία του στις αίθουσες, η πολυαναμενόμενη συνέχεια συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις και στο streaming. Οι fans φαίνεται πως δεν χορταίνουν τον κόσμο της Miranda Priestly, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στην ταινία.

Η Anne Hathaway και η Meryl Streep περπατούν στο δρόμο με κοστούμια και γυαλιά ηλίου.
Η Anne Hathaway και η Meryl Streep σε κοινή τους εμφάνιση με κομψά κοστούμια.

Μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες προβολής της σε Disney+ και Hulu, η ταινία συγκέντρωσε 15,2 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πρεμιέρα live-action ταινίας της Disney στο streaming μετά το «Deadpool & Wolverine». Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι το sequel έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

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Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι το «The Devil Wears Prada 2» είχε ήδη σαρώσει στο box office. Η ταινία ξεπέρασε τα 691 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αποδεικνύοντας πως το ενδιαφέρον του κοινού όχι μόνο δεν μειώθηκε μετά την κινηματογραφική προβολή, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται.

Γυναίκα με εντυπωσιακόύφασμα και τούλι φόρεμα, σε εκδήλωση μόδας με θέμα τις μπούκλες και τα συστατικά περιποίησης.
epa12903579 British actress Emily Blunt arrives for the world premiere of 20th Century Studios’ film ‘The Devil Wears Prada 2’ in New York, New York, USA, 20 April 2026. EPA/Olga Fedorova

Η επιστροφή των Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, μαζί με νέες προσθήκες στο καστ, φαίνεται πως ήταν αρκετή για να ξαναφέρει τη μαγεία του fashion universe στη μικρή οθόνη.

Αφίσα για την ταινία The Devil Wears Prada 2 με τρεις πρωταγωνιστές να περπατούν με κομψά ρούχα.
Στιγμιότυπο από το «The Devil Wears Prada 2» που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις στις νέες πρεμιέρες.

Το κοινό αγκάλιασε τη νέα ιστορία από την πρώτη στιγμή, με πολλούς να παρακολουθούν ξανά την ταινία μετά την έξοδό της στο streaming. Η νοσταλγία, οι δυνατές ερμηνείες και το ανανεωμένο cast έδωσαν στο sequel τη δυναμική που χρειαζόταν για να γίνει ξανά θέμα συζήτησης στα social media.

Η Meryl Streep και ο Stanley Tucci σε σκηνή από την ταινία The Devil Wears Prada.
Η Meryl Streep και ο Stanley Tucci πρωταγωνιστούν στην ταινία The Devil Wears Prada.

Όλα δείχνουν πως το «The Devil Wears Prada 2» δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη συνέχεια, αλλά μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιστροφές των τελευταίων ετών, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος της Miranda Priestly εξακολουθεί να γοητεύει εκατομμύρια θεατές.

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