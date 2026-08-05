«The Devil Wears Prada 2»: Το sequel που σαρώνει στο streaming με 15,2 εκατ. προβολές

Το «The Devil Wears Prada 2» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και στο streaming, συγκεντρώνοντας 15,2 εκατομμύρια προβολές

Με μια ματιά Το «The Devil Wears Prada 2» σημείωσε 15,2 εκατομμύρια προβολές σε Disney+ και Hulu τις πρώτες πέντε ημέρες.

Η ταινία κατέχει το ρεκόρ μεγαλύτερης πρεμιέρας live-action ταινίας της Disney στο streaming μετά το «Deadpool & Wolverine».

Το sequel είχε ήδη επιτυχία στο box office, ξεπερνώντας τα 691 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η επιστροφή του αρχικού καστ και οι νέες προσθήκες συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας στο streaming. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «The Devil Wears Prada 2» αποδεικνύει ότι δεν ήταν απλώς μία κινηματογραφική επιτυχία, αλλά ένα πραγματικό pop culture φαινόμενο. Λίγους μήνες μετά τη θριαμβευτική πορεία του στις αίθουσες, η πολυαναμενόμενη συνέχεια συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις και στο streaming. Οι fans φαίνεται πως δεν χορταίνουν τον κόσμο της Miranda Priestly, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στην ταινία.

Μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες προβολής της σε Disney+ και Hulu, η ταινία συγκέντρωσε 15,2 εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πρεμιέρα live-action ταινίας της Disney στο streaming μετά το «Deadpool & Wolverine». Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι το sequel έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Το sequel που περίμενες έφτασε: Δες το «The Devil Wears Prada 2» από τον καναπέ σου

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι το «The Devil Wears Prada 2» είχε ήδη σαρώσει στο box office. Η ταινία ξεπέρασε τα 691 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αποδεικνύοντας πως το ενδιαφέρον του κοινού όχι μόνο δεν μειώθηκε μετά την κινηματογραφική προβολή, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται.

Η επιστροφή των Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, μαζί με νέες προσθήκες στο καστ, φαίνεται πως ήταν αρκετή για να ξαναφέρει τη μαγεία του fashion universe στη μικρή οθόνη.

Το κοινό αγκάλιασε τη νέα ιστορία από την πρώτη στιγμή, με πολλούς να παρακολουθούν ξανά την ταινία μετά την έξοδό της στο streaming. Η νοσταλγία, οι δυνατές ερμηνείες και το ανανεωμένο cast έδωσαν στο sequel τη δυναμική που χρειαζόταν για να γίνει ξανά θέμα συζήτησης στα social media.

Όλα δείχνουν πως το «The Devil Wears Prada 2» δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη συνέχεια, αλλά μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιστροφές των τελευταίων ετών, αποδεικνύοντας ότι ο κόσμος της Miranda Priestly εξακολουθεί να γοητεύει εκατομμύρια θεατές.

Διάβασε επίσης: