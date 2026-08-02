Screen News 02.08.2026

Ψάχνεις jaw-dropping plot twists; Δες τις 10 ταινίες που θα παίξουν με το μυαλό σου

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Από το Saltburn μέχρι το Inception, ετοιμάσου για 10 κινηματογραφικές εμπειρίες με τα πιο επικά και απρόσμενα plot twists
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το άρθρο παρουσιάζει 10 ταινίες με ανατρεπτικές πλοκές και απρόσμενα φινάλε.
  • Οι ταινίες αυτές προσφέρουν έντονες συγκινήσεις και κάνουν τον θεατή να αμφισβητήσει όσα πιστεύει.
  • Αναφέρονται παραδείγματα όπως το "Star Wars" και το "Saltburn" για να επεξηγηθεί η έννοια του plot twist.
  • Η λίστα περιλαμβάνει ταινίες όπως "The Prestige", "The Sixth Sense", "Shutter Island", "Oldboy", "Blink Twice", "Parasite", "Fight Club", "Enemy", "Donnie Darko" και "Saltburn".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ψάχνεις απεγνωσμένα εκείνη την ταινία που θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό και θα σε κάνει να πεις «δεν το περίμενα με τίποτα»; Υπάρχουν στιγμές στο σινεμά, όπως η μυθική ατάκα του Darth Vader στο Star Wars ή το σοκαριστικό φινάλε του Saltburn, όπου όσα πίστευες ότι ξέρεις καταρρέουν σε δευτερόλεπτα, προκαλώντας σου μια ανεπανάληπτη έκρηξη αδρεναλίνης. Οι καλύτερες ταινίες δεν σε ψυχαγωγούν απλώς, σε αναγκάζουν να ξανασκεφτείς ολόκληρη την πλοκή από την αρχή.

IMDB
IMDB

Αν είσαι κι εσύ εθισμένος στα ανατρεπτικά θρίλερ και τα plot twists που σου σπάνε το κεφάλι, ετοιμάσαμε την απόλυτη λίστα για σένα. Παρακάτω θα βρεις τις πιο δυνατές κινηματογραφικές εμπειρίες που θα σε κάνουν να κοιτάζεις την οθόνη αποσβολωμένος, χωρίς να αποκαλύπτουμε τα μεγάλα μυστικά τους.

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The Prestige

Αν το υπογράφει ο Christopher Nolan, ξέρεις ήδη ότι μιλάμε για αριστούργημα. Με ένα all-star καστ που περιλαμβάνει τον David Bowie, τον Hugh Jackman και τον Christian Bale, η ιστορία σε μεταφέρει στη Λονδίνο του 19ου αιώνα, όπου δύο μάγοι έχουν μια lifelong, bitter αντιζηλία που εξελίσσεται σε μια σκοτεινή και επικίνδυνη εμμονή.

The Sixth Sense

Ένα απόλυτο classic θρίλερ μυστηρίου που άφησε εποχή. Η υπόθεση ακολουθεί τον μικρό Cole Sear, ένα παιδί με το χάρισμα να επικοινωνεί με τους νεκρούς, και έναν εξίσου ταλαιπωρημένο ψυχολόγο, τον Dr. Malcom Crowe, που προσπαθεί απεγνωσμένα να τον βοηθήσει να ελέγξει αυτή τη μοναδική ικανότητα.

Shutter Island

Ο Martin Scorsese σκηνοθετεί τον Leonardo DiCaprio σε μία από τις καλύτερες ερμηνείες της καριέρας του. Δύο Αμερικανοί marshals, ο Teddy Daniels και ο Chuck Aule, καταφτάνουν σε ένα απομονωμένο άσυλο ψυχικής υγείας πάνω σε ένα νησί για να εξιχνιάσουν την εξαφάνιση μιας ασθενούς, σε ένα ψυχολογικό παιχνίδι που κρύβει μια από τις πιο αγαπημένες μας ανατροπές.

Oldboy

Ένα κορεάτικο θρίλερ-ορόσημο από τον Park Chan-Wook που θα σε τσακίσει. Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν άντρα που κρατείται αιχμάλωτος για χρόνια χωρίς κανέναν προφανή λόγο, μέχρι που ξαφνικά απελευθερώνεται έχοντας στα χέρια του χρήματα, ρούχα και ένα κινητό, ξεκινώντας ένα ανελέητο κυνήγι για να βρει τον βασανιστή του.

Blink Twice

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Zoe Kravitz ακολουθεί τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Slater King, τον οποίο υποδύεται ο Channing Tatum. Όταν γνωρίζει τη σερβιτόρα Frida και την προσκαλεί μαζί με την παρέα του σε ένα ονειρικό ιδιωτικό νησί, τα πάρτι δίνουν και παίρνουν, μέχρι που περίεργα και ανατριχιαστικά πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν.

Parasite

Η οσκαρική ταινία του Bong Joon Ho έχει σαρώσει τα πάντα και όχι άδικα. Η φτωχή οικογένεια Kim βλέπει τη χρυσή ευκαιρία της ζωής της όταν ο γιος τους πιάνει δουλειά στην πλούσια οικογένεια Park. Αν δεν την έχεις δει ακόμα, δεν μπορούμε να σου αποκαλύψουμε τίποτα παραπάνω, αλλά είναι σίγουρα στα must-watch που επιβάλλεται να τσεκάρεις χθες.

Fight Club

David Fincher σημαίνει αυτόματα κάτι «τρελό», σκοτεινό και γεμάτο ανατροπές. Ένας ανώνυμος, δυστυχισμένος υπάλληλος γραφείου που πάσχει από αϋπνίες συναντά τον χαρισματικό και απερίσκεπτο Tyler Durden, ιδρύοντας μαζί του ένα underground κλαμπ μάχης που σύντομα παίρνει μια τρομακτικά επικίνδυνα σκοτεινή τροπή.

Enemy

Μια ταινία του Denis Villeneuve που βασίζεται στην ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα. Ο Adam, ένας καθηγητής κολεγίου που ερμηνεύει ο Jake Gyllenhaal, ανακαλύπτει τυχαία σε μια ταινία έναν ηθοποιό που του μοιάζει σαν σταγόνα νερού. Καθώς προσπαθεί να τον εντοπίσει, αρχίζει να ζει κρυφά τη ζωή του, αλλά το πραγματικό plot twist βρίσκεται παρακάτω…

Donnie Darko

Ακόμη μια ερμηνεία-σταθμός από τον Jake Gyllenhaal. Εδώ παρακολουθούμε έναν παράξενο έφηβο που πιάνει φιλία με τον Frank, μια φιγούρα ντυμένη με κοστούμι κουνελιού που μόνο ο ίδιος μπορεί να δει και να ακούσει, ο οποίος του αποκαλύπτει ότι ο κόσμος πρόκειται να καταστφεί σύντομα.

Saltburn

Η Emerald Fennell υπογράφει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θρίλερ των τελευταίων ετών. Ο Oliver Quick προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια, αλλά η τύχη του αλλάζει όταν γνωρίζει τον αριστοκρατικό Felix στο Οξφόρδη, ο οποίος τον προσκαλεί να περάσει το καλοκαίρι στην υπεροτελή έπαυλη της οικογένειάς του, πυροδοτώντας μια αλυσίδα από ανατρεπτικά γεγονότα.

Κεντρική Εικόνα: IMDB

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