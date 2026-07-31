Cinema 31.07.2026

Η Alicia Silverstone ξαναφορά το ταγιέρ της Cher και στο νέο sequel του «Clueless»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Alicia Silverstone επιστρέφει ως Cher Horowitz στη νέα sequel σειρά του «Clueless» και οι fans των 90's σημειώνουμε ημερομηνία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Alicia Silverstone επιστρέφει ως Cher Horowitz σε νέα τηλεοπτική σειρά "Clueless".
  • Η σειρά θα συνεχίζει την ιστορία της Cher 30 χρόνια μετά την αρχική ταινία.
  • Η Cher είναι πλέον μητέρα, αλλά η εφηβεία της κόρης της θα την κάνει να νιώσει ξανά "clueless".
  • Η παραγωγή της σειράς, με δημιουργούς των "The O.C." και "Gossip Girl", ξεκινά στο Λος Άντζελες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν ταινίες που δεν ξεχνιούνται ποτέ και το «Clueless» ανήκει σίγουρα σε αυτή την κατηγορία. Η θρυλική teen comedy των 90’s ετοιμάζεται να επιστρέψει με μια ολοκαίνουργια τηλεοπτική συνέχεια, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη Cher Horowitz. Η Alicia Silverstone επιστρέφει στον πιο εμβληματικό ρόλο της καριέρας της, κάτι που ήδη έχει ενθουσιάσει τους fans της ταινίας. Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη της εμφάνιση, η πιο stylish ηρωίδα του Beverly Hills αποκτά ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η Paramount+ ανακοίνωσε επίσημα ότι έδωσε το πράσινο φως στη νέα limited σειρά, η οποία θα συνεχίζει την ιστορία της αγαπημένης ηρωίδας στο σήμερα. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο έτος στο Λος Άντζελες, διατηρώντας έτσι τη σύνδεση με την πόλη που αποτέλεσε βασικό στοιχείο της αισθητικής του αυθεντικού φιλμ. Η ίδια η Silverstone επιβεβαίωσε την επιστροφή της, ενώ θα συμμετέχει και ως executive producer της σειράς. Όλα δείχνουν πως το comeback του «Clueless» γίνεται με μεγάλες φιλοδοξίες.

Διάβασε επίσης: Ο Michael B. Jordan επιστρέφει ως ο πιο γοητευτικός κλέφτης στο νέο «The Thomas Crown Affair»

Η νέα ιστορία δεν θα προσπαθήσει να αντιγράψει το παρελθόν, αλλά να δείξει πώς έχει εξελιχθεί η ζωή της Cher. Πλέον είναι μια επιτυχημένη επαγγελματίας που πιστεύει πως έχει βρει τις ισορροπίες της ως μητέρα. Όμως η είσοδος της κόρης της στην εφηβεία θα ανατρέψει τα πάντα, καθώς η Cher θα συνειδητοποιήσει ότι η ανατροφή ενός teenager είναι πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο φανταζόταν. Και κάπως έτσι, θα αισθανθεί ξανά… «clueless».

https://www.instagram.com/clueless/
https://www.instagram.com/clueless/

Η Cher επιστρέφει σε έναν εντελώς νέο ρόλο

Η νέα σειρά τοποθετείται περίπου 30 χρόνια μετά τα γεγονότα της κλασικής ταινίας του 1995. Η Cher δεν είναι πλέον η μαθήτρια που προσπαθεί να οργανώσει τις ζωές όλων γύρω της, αλλά μια ώριμη γυναίκα που καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις της μητρότητας.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Το μεγαλύτερο εμπόδιο αυτή τη φορά δεν είναι κάποια σχολική σχέση ή ένα makeover, αλλά η έφηβη κόρη της, η οποία φαίνεται πως θα δοκιμάσει κάθε όριο της υπομονής της. Η νέα αυτή συνθήκη δημιουργεί το ιδανικό έδαφος για κωμικές καταστάσεις, οικογενειακές συγκρούσεις αλλά και πολλές αναφορές στο αυθεντικό «Clueless».

Δημιουργική ομάδα με εμπειρία στις επιτυχίες

Το σενάριο της σειράς υπογράφουν οι Josh Schwartz, Stephanie Savage και Jordan Weiss, δημιουργοί που έχουν συνδέσει το όνομά τους με αγαπημένες νεανικές σειρές όπως τα «The O.C.» και «Gossip Girl».

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης η Amy Heckerling, δημιουργός της αρχικής ταινίας, αλλά και ο παραγωγός Robert Lawrence, γεγονός που δίνει στους fans αισιοδοξία ότι το νέο project θα διατηρήσει το πνεύμα του αυθεντικού φιλμ.

https://www.instagram.com/clueless/
https://www.instagram.com/clueless/

Η τηλεοπτική επιστροφή του «Clueless» δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν διαφορετικές ιδέες και αρκετές εκδοχές της σειράς, οι οποίες όμως δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στην παραγωγή.

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια βρισκόταν σε ανάπτυξη για άλλη streaming πλατφόρμα, πριν τελικά εγκαταλειφθεί. Όταν όμως το project έγινε διαθέσιμο, η Paramount+ αποφάσισε να το επαναφέρει εκεί όπου ανήκει, αφού το «Clueless» αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες κινηματογραφικές δημιουργίες της εταιρείας.

https://www.instagram.com/clueless/
https://www.instagram.com/clueless/

Το «Clueless» παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες ενηλικίωσης όλων των εποχών, έχοντας επηρεάσει τη μόδα, την ποπ κουλτούρα και ολόκληρη τη γενιά των 90’s. Η επιστροφή της Alicia Silverstone στον ρόλο που την καθιέρωσε δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και όλα δείχνουν πως η Cher Horowitz είναι έτοιμη να αποδείξει ότι εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο λαμπερά icons της μικρής και μεγάλης οθόνης.

Διάβασε επίσης: 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alicia Silverstone Clueless ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έρχεται το πιο ανατριχιαστικό haunted house αφιερωμένο στον Ozzy Osbourne

Έρχεται το πιο ανατριχιαστικό haunted house αφιερωμένο στον Ozzy Osbourne

31.07.2026
Επόμενο
«Ah Ha»: Η εκρηκτική επιστροφή της Cardi B και το νέο της καλοκαιρινό hit

«Ah Ha»: Η εκρηκτική επιστροφή της Cardi B και το νέο της καλοκαιρινό hit

31.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Catherine Zeta-Jones όπως δεν την έχεις ξαναδεί στο «Kill Jackie»
Cinema

Η Catherine Zeta-Jones όπως δεν την έχεις ξαναδεί στο «Kill Jackie»

31.07.2026
«Οδύσσεια»: Η ταινία-φαινόμενο του Christopher Nolan σπάει τα ταμεία παγκοσμίως
Cinema

«Οδύσσεια»: Η ταινία-φαινόμενο του Christopher Nolan σπάει τα ταμεία παγκοσμίως

30.07.2026
Ο Michael B. Jordan επιστρέφει ως ο πιο γοητευτικός κλέφτης στο νέο «The Thomas Crown Affair»
Cinema

Ο Michael B. Jordan επιστρέφει ως ο πιο γοητευτικός κλέφτης στο νέο «The Thomas Crown Affair»

30.07.2026
Νόμιζες ότι ήξερες από θρίλερ; Το «Lucky» με την Anya Taylor-Joy έρχεται να αλλάξει το παιχνίδι
Cinema

Νόμιζες ότι ήξερες από θρίλερ; Το «Lucky» με την Anya Taylor-Joy έρχεται να αλλάξει το παιχνίδι

30.07.2026
Ο Spider-Man επιστρέφει στις αίθουσες – Όλες οι κινηματογραφικές πρεμιέρες για την Πέμπτη 30 Ιουλίου
Cinema

Ο Spider-Man επιστρέφει στις αίθουσες – Όλες οι κινηματογραφικές πρεμιέρες για την Πέμπτη 30 Ιουλίου

30.07.2026
Ο Steve Lacy αποκάλυψε κατά λάθος spoiler για το «Spider-Man: Brand New Day»
Cinema

Ο Steve Lacy αποκάλυψε κατά λάθος spoiler για το «Spider-Man: Brand New Day»

29.07.2026
Αν λατρεύεις το fantasy, «Children of Blood and Bone» πρέπει να μπει τώρα στη watchlist σου
Cinema

Αν λατρεύεις το fantasy, «Children of Blood and Bone» πρέπει να μπει τώρα στη watchlist σου

29.07.2026
Η Jennifer Aniston συναντά τον Santa Claus του Peter Dinklage στη νέα ταινία «Naughty»
Cinema

Η Jennifer Aniston συναντά τον Santa Claus του Peter Dinklage στη νέα ταινία «Naughty»

29.07.2026
Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan προσθέτει έναν ανύπαρκτο ήρωα στο έπος του Ομήρου
Cinema

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan προσθέτει έναν ανύπαρκτο ήρωα στο έπος του Ομήρου

29.07.2026
Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι

Οι 5 τάσεις στο πεντικιούρ που σαρώνουν φέτος το καλοκαίρι

Τα 5 κομμάτια-κλειδιά που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή όλο το καλοκαίρι

Τα 5 κομμάτια-κλειδιά που θα σε κρατήσουν δροσερή και κομψή όλο το καλοκαίρι

Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν

Αυτό είνα το λάθος που κάνεις στις διακοπές σου και γυρνάς πιο κουρασμένος από πριν

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok

Banana Crispy Pops: Η viral συνταγή με 3 υλικά που έχει κατακλύσει το TikTok

Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

Θες να γίνεις influencer; Το ChatGPT έχει τη λύση και είναι πανεύκολη

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Ξέχνα το hot girl summer! Το νέο viral trend είναι πιο ήρεμο απ’ όσο φαντάζεσαι

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

«ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ – ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΔ

«ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ – ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΔ

Σήματα καπνού ΗΠΑ – ΕΕ για κυβέρνηση συνεργασίας

Σήματα καπνού ΗΠΑ – ΕΕ για κυβέρνηση συνεργασίας

Ταξίδι με το αυτοκίνητο: Οι 7 απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν βγείτε στην εθνική οδό

Ταξίδι με το αυτοκίνητο: Οι 7 απαραίτητοι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε πριν βγείτε στην εθνική οδό