Cinema 29.07.2026

Η Jennifer Aniston συναντά τον Santa Claus του Peter Dinklage στη νέα ταινία «Naughty»

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Η Jennifer Aniston και ο Peter Dinklage πρωταγωνιστούν στη νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Naughty» της Olivia Wilde
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jennifer Aniston και ο Peter Dinklage πρωταγωνιστούν στη νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία «Naughty».
  • Η Olivia Wilde σκηνοθετεί την ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 2027.
  • Η Aniston υποδύεται μια μητέρα που ζητά τη βοήθεια του Άγιου Βασίλη (Dinklage) για την επιμέλεια του γιου της.
  • Η ταινία περιγράφεται ως χριστουγεννιάτικη κωμωδία με ανατροπές και χιούμορ, με vibes από το «Bridesmaids».
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Τα Χριστούγεννα του 2027 φαίνεται πως θα έχουν τη δική τους μεγάλη κινηματογραφική έκπληξη, καθώς η Jennifer Aniston και ο Peter Dinklage ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη νέα κωμωδία «Naughty». Η ταινία, που θα σκηνοθετήσει η Olivia Wilde, υπόσχεται μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και έναν πολύ ιδιαίτερο Santa Claus. Το νέο project έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον, χάρη στο ξεχωριστό καστ και τη φρέσκια προσέγγιση που φαίνεται να φέρνει στο είδος των holiday movies.

Jennifer Aniston
https://www.instagram.com/jenniferaniston/

Στην ταινία, η Jennifer Aniston θα υποδυθεί τη Mallory, μια μητέρα που παλεύει να κρατήσει την επιμέλεια του γιου της. Η ζωή της αλλάζει όταν αποφασίζει πως η μόνη της ελπίδα είναι να βρει τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη και να τον πείσει να καταθέσει υπέρ της σε μια δικαστική υπόθεση. Ο ρόλος του Santa Claus περνά στον Peter Dinklage, δημιουργώντας ένα δίδυμο που κανείς δεν περίμενε αλλά ήδη προκαλεί ενθουσιασμό.

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Η ιστορία της «Naughty» περιγράφεται ως μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία με vibes από το «Bridesmaids», αλλά σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό: τον μαγικό κόσμο του Βόρειου Πόλου. Το σενάριο υπογράφει ο Jimmy Warden, ενώ στην παραγωγή βρίσκονται μεταξύ άλλων η εταιρεία LuckyChap, η Olivia Wilde και ο ίδιος ο σεναριογράφος.

Η ηθοποιός Olivia Wilde σε επίσημη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.
Η Olivia Wilde χαμογελάει στους φωτογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Ένα νέο Christmas movie που θέλει να γίνει η μεγάλη έκπληξη

Η Jennifer Aniston συνεχίζει να επιλέγει διαφορετικά projects μετά την επιτυχημένη πορεία της σειράς «The Morning Show», ενώ ο Peter Dinklage αφήνει πίσω του τον κόσμο του «Game of Thrones» για έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο.

Η Jennifer Aniston και η Barbra Streisand σε κοινή εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «Naughty» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Νοεμβρίου 2027, ανοίγοντας από νωρίς την περίοδο των χριστουγεννιάτικων ταινιών.

Η Jennifer Aniston σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
https://www.instagram.com/jenniferaniston/

Με ένα δυνατό καστ, μια ανατρεπτική ιστορία και την υπογραφή της Olivia Wilde, η νέα ταινία φαίνεται πως έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες Christmas movies των επόμενων χρόνων.

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Jennifer Aniston Olivia Wilde Peter Dinklage ΤΑΙΝΙΑ
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