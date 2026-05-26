Beauty 26.05.2026

Πώς να υιοθετήσεις το signature hair look της Jennifer Aniston ως Rachel Green

Από το κούρεμα και το χρώμα μέχρι το styling και τη λάμψη, δες πώς μπορείς να αντιγράψεις βήμα-βήμα το signature look της Rachel Green
Μαρία Χατζηγιάννη

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πολυπόθητα χαρακτηριστικά στον πλανήτη. Μιλάμε φυσικά για τα μαλλιά της Jennifer Aniston! Από την εποχή που η Rachel Green έκανε το ντεμπούτο της στα «Φιλαράκια» και άλλαξε για πάντα το τοπίο της κομμωτικής, μέχρι τις σημερινές, λαμπερές εμφανίσεις της, η Jennifer Aniston αποτελεί σταθερά ένα hair icon. Δεν είναι απλά ένα κούρεμα, είναι μια δήλωση. Είναι η επιτομή του «effortlessly chic», ακόμα κι αν ξέρουμε ότι πίσω από αυτή την αβίαστη τελειότητα κρύβεται πολλή δουλειά (και σίγουρα ένας στρατός από κορυφαίους κομμωτές!). Εσύ, όμως, μπορείς να υιοθετήσεις αυτό το iconic στυλ; Η απάντηση είναι ΝΑΙ! Και είμαστε εδώ για να σου αποκαλύψουμε όλα τα μυστικά.

Η Jennifer Aniston σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για θέμα υγείας και ευεξίας.
Θυμάσαι την εποχή που κάθε κομμωτήριο δεχόταν αιτήματα για «το κούρεμα της Rachel»; Ήταν μια πραγματική μανία! Το συγκεκριμένο χτένισμα, με τις φιλαριστές του στρώσεις και τον εκρηκτικό όγκο, καθόρισε μια ολόκληρη δεκαετία και έγινε συνώνυμο της cool, κοριτσίστικης φρεσκάδας. Αλλά η Jennifer δεν έμεινε ποτέ κολλημένη σε ένα look. Με τα χρόνια, τα μαλλιά της εξελίχθηκαν, έγιναν πιο μακριά, πιο sleek, πιο ηλιόλουστα, αλλά πάντα διατηρούσαν αυτή την ακαταμάχητη λάμψη και την τέλεια κίνηση που την καθιστούν ξεχωριστή. Είναι ένα διαχρονικό στυλ που συνδυάζει την υγεία, τη λάμψη και την κομψότητα, και που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε ηλικία και τρόπο ζωής.

Από τη Rachel στο σήμερα

Tο «Rachel» κούρεμα ήταν ένα φαινόμενο. Ήταν το τέλειο μείγμα όγκου, φιλαρίσματος και προσώπου που πλαισίωνε το πρόσωπο με έναν τόσο κολακευτικό τρόπο. Πολλοί το προσπάθησαν, λίγοι το πέτυχαν (τουλάχιστον όπως η Jen!). Ήταν ένα κούρεμα που απαιτούσε συντήρηση και συγκεκριμένο styling, αλλά το αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό που άξιζε τον κόπο. Τα Rachel Green μαλλιά ήταν το απόλυτο statement της δεκαετίας του ’90.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς Τα Φιλαράκια περπατούν στο δρόμο με επίσημα ενδύματα.
Ωστόσο, καθώς οι δεκαετίες άλλαζαν, έτσι άλλαζε και το στυλ της Aniston. Από το 2000 και μετά, είδαμε μια στροφή σε πιο μακριά, πιο ίσια, αλλά πάντα πλούσια μαλλιά. Το χαρακτηριστικό της πλέον είναι το υγιές, λαμπερό ξανθό-καφέ χρώμα, με διακριτικές ανταύγειες που θυμίζουν φιλί από τον ήλιο. Αυτό το «California girl» vibe, με τα μαλλιά να πέφτουν φυσικά στους ώμους, μερικές φορές με ελαφριές μπούκλες στις άκρες, έγινε το σήμα κατατεθέν της. Είναι ένα look που αποπνέει φινέτσα, χωρίς να φαίνεται υπερβολικό ή επιτηδευμένο. Είναι η απόδειξη ότι το καλό κούρεμα και η σωστή περιποίηση μπορούν να κάνουν θαύματα, ανεξάρτητα από τις τάσεις.

Τα μυστικά για να αποκτήσεις το iconic Jennifer Aniston χτένισμα

Εντάξει, ήρθε η ώρα να μπούμε στην ουσία. Πώς μπορείς να έχεις κι εσύ αυτά τα ονειρεμένα Jennifer Aniston μαλλιά; Δεν είναι μόνο θέμα τύχης ή ακριβών προϊόντων. Είναι ένας συνδυασμός σωστού κουρέματος, περιποίησης και τεχνικής. Ακολούθησε τα βήματα:

1. Το κούρεμα: Η βάση όλων

Είτε θέλεις το «Rachel» είτε το πιο σύγχρονο, μακρύ look, το κούρεμα είναι το Α και το Ω. Ζήτα από τον κομμωτή σου:

  • Φιλάρισμα: Όχι υπερβολικό, αλλά αρκετό για να δώσει κίνηση και όγκο. Tο φιλάρισμα ήταν έντονο και ξεκινούσε από ψηλά. Στο σημερινό της look, είναι πιο διακριτικό, κυρίως γύρω από το πρόσωπο και στις άκρες.
  • Πλαίσιο προσώπου: Αυτό είναι κλειδί. Είτε με φράντζα (όπως στην Rachel) είτε με μακριές, διακριτικές στρώσεις που αγκαλιάζουν το πρόσωπο, αυτό το στοιχείο κολακεύει απίστευτα.
  • Μήκος: Για το κλασικό «Rachel», το μήκος ήταν λίγο πάνω από τους ώμους. Για το τωρινό της look, είναι μακρύ, συχνά μέχρι το στήθος. Συζήτησε με τον κομμωτή σου ποιο μήκος ταιριάζει καλύτερα στο δικό σου σχήμα προσώπου και τύπο μαλλιών.

2. Το χρώμα: Το ηλιόλουστο ξανθό

Το χρώμα της Jennifer είναι ένα μείγμα από ζεστά ξανθά και καστανά, με πολλές λεπτές, χρυσές ανταύγειες που δημιουργούν βάθος και λάμψη. Ζήτα από τον colorist σου:

  • Babylights ή Balayage: Αυτές οι τεχνικές δημιουργούν ένα πολύ φυσικό, «φιλί του ήλιου» αποτέλεσμα, χωρίς έντονες γραμμές.
  • Ζεστοί τόνοι: Απέφυγε τα πολύ ψυχρά ξανθά. Η Jennifer προτιμά τους ζεστούς, μελί και καραμελέ τόνους που χαρίζουν λάμψη και ζωντάνια.
Η Rachel και ο Ross από τη σειρά Friends αγκαλιάζονται.
3. Η περιποίηση: Υγεία και λάμψη

Δεν μπορείς να έχεις τα Jennifer Aniston μαλλιά αν δεν είναι υγιή! Η λάμψη και η απαλότητα είναι μη διαπραγματεύσιμες. Επένδυσε σε:

  • Ενυδατικά προϊόντα: Σαμπουάν, conditioner και μάσκες που προσφέρουν βαθιά ενυδάτωση και θρέψη.
  • Θερμοπροστασία: Η Jennifer χρησιμοποιεί συχνά εργαλεία styling με θερμότητα, οπότε η θερμοπροστασία είναι απαραίτητη.
  • Έλαια και serums: Για έξτρα λάμψη και προστασία από το φριζάρισμα.
  • Τακτικό κούρεμα: Κάθε 6-8 εβδομάδες για να διατηρείς τις άκρες υγιείς και το κούρεμα σε φόρμα.
4. Το styling: Η τέχνη του «αβίαστου»

Εδώ είναι που το Jennifer Aniston χτένισμα παίρνει ζωή. Είτε με πιστολάκι είτε με πρέσα, ο στόχος είναι ο όγκος, η κίνηση και η λάμψη.

  • Στέγνωμα με πιστολάκι: Χρησιμοποίησε μια μεγάλη στρογγυλή βούρτσα. Στέγνωσε τα μαλλιά σου τμηματικά, σηκώνοντας τις ρίζες για όγκο και γυρίζοντας τις άκρες προς τα μέσα ή προς τα έξω (ανάλογα με το look που θες) για κίνηση. Στο «Rachel», ο όγκος ήταν πολύ σημαντικός.
  • Ίσιωμα/Ελαφριές μπούκλες: Αν έχεις μακριά μαλλιά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια πρέσα για να τα ισιώσεις ελαφρώς, δίνοντας μια μικρή καμπύλη στις άκρες. Εναλλακτικά, ένα ψαλίδι για μπούκλες μπορεί να σου χαρίσει χαλαρές, φυσικές μπούκλες που δείχνουν σαν να τις έχεις από τον ύπνο.
  • Προϊόντα styling: Ένας αφρός για όγκο στις ρίζες, ένα ελαφρύ σπρέι για κράτημα και ένα serum για λάμψη είναι οι καλύτεροί σου φίλοι.

Η Jennifer Aniston είναι τόσο hands-on με τα μαλλιά της (και των φίλων της!) που έγινε viral όταν έπαιξε την προσωπική κομμώτρια του Jason Bateman, αποδεικνύοντας ότι ξέρει τι κάνει. Ακόμα και οι πειραματισμοί της, όπως όταν δοκίμασε ένα πιο σκούρο look με τη βοήθεια της Courteney Cox, δείχνουν ότι αγαπάει να παίζει με την εικόνα της, πάντα όμως με βάση την υγεία και την λάμψη των μαλλιών της.

