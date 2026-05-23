Beauty 23.05.2026

Αυτό είναι το βήμα πριν το foundation που θα κάνει το δέρμα σου να φαίνεται πιο λαμπερό σε δευτερόλεπτα

Πώς ένα τόσο απλό βήμα πριν το foundation μπορεί να μεταμορφώσει την υφή και τη λάμψη του προσώπου σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ice facial έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή και εύκολα beauty hacks των τελευταίων χρόνων, κερδίζοντας συνεχώς έδαφος τόσο στον κόσμο του skincare όσο και στο επαγγελματικό μακιγιάζ. Makeup artists το χρησιμοποιούν πριν από φωτογραφίσεις και red carpet εμφανίσεις, ενώ στα social media έχει γίνει σχεδόν καθημερινό tip για όσους θέλουν άμεσο glow χωρίς περίπλοκες ρουτίνες. Η λογική είναι απλή, αλλά το αποτέλεσμα εντυπωσιακό: λίγη δροσιά αρκεί για να «ξυπνήσει» η επιδερμίδα.

Πρόκειται για ένα trick που δεν βασίζεται σε προϊόντα αλλά στη θερμοκρασία, κάτι που το κάνει ακόμα πιο προσιτό. Σε λίγα δευτερόλεπτα, το πρόσωπο δείχνει πιο φρέσκο, πιο σφιχτό και έτοιμο να δεχτεί το μακιγιάζ με τρόπο πιο ομοιόμορφο και φυσικό. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται πλέον ένα από τα πιο γρήγορα steps για να πετύχεις επαγγελματικό αποτέλεσμα στο σπίτι.

Γιατί όλοι μιλούν για το ice facial στη skincare ρουτίνα

Το λεγόμενο ice facial βασίζεται στην εφαρμογή κρύου στο πρόσωπο για λίγα μόνο δευτερόλεπτα, συνήθως με παγάκια τυλιγμένα σε καθαρό ύφασμα ή με ειδικά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί για αυτή τη χρήση. Η αίσθηση είναι άμεση και δροσιστική, αλλά το πραγματικό «μαγικό» βρίσκεται στο αποτέλεσμα που αφήνει στην επιδερμίδα.

Μετά από μόλις λίγα λεπτά, το πρόσωπο δείχνει πιο «σφιγμένο», η όψη των πόρων μειώνεται οπτικά και η επιδερμίδα αποκτά μια φυσική λάμψη που λειτουργεί σαν ιδανικός καμβάς για το μακιγιάζ. Το foundation απλώνεται πιο ομοιόμορφα, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα δείχνει πιο καθαρό και επαγγελματικό, σαν να έχει γίνει ήδη ένα πρώτο βήμα primer.

Πέρα όμως από το αισθητικό κομμάτι, πολλοί το επιλέγουν και για την αίσθηση αποσυμφόρησης που προσφέρει, ειδικά τις πρωινές ώρες. Όταν το πρόσωπο δείχνει πιο πρησμένο ή κουρασμένο, το κρύο βοηθά να επανέλθει πιο γρήγορα σε μια πιο ξεκούραστη και ζωντανή όψη, χωρίς τη χρήση προϊόντων.

Το ice facial δεν απαιτεί ούτε χρόνο ούτε εξειδικευμένα προϊόντα, και αυτό είναι που το κάνει τόσο δημοφιλές: ένα τόσο απλό βήμα μπορεί να αλλάξει αισθητά το τελικό αποτέλεσμα ενός ολόκληρου makeup look.

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η απόλυτη μάχη για το βραβείο της Καλύτερης Μπαλάντας

Το πιο εύκολο cheesecake με 3 υλικά

