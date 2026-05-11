Old Money manicure: Το κομψό nail trend που έχει κατακτήσει τη Νέα Υόρκη

Η πιο κομψή και διακριτική τάση στα νύχια επιστρέφει με έμφαση στη φυσικότητα και το “less is more” αποτέλεσμα

Το Old Money μανικιούρ είναι η νέα τάση που έχει κατακτήσει τη Νέα Υόρκη και φέρνει πίσω την πιο καθαρή, κομψή και διακριτική εκδοχή του μανικιούρ. Σε αντίθεση με τα έντονα καλοκαιρινά nail trends, εδώ η φιλοσοφία είναι ξεκάθαρη, λιγότερο είναι περισσότερο, με έμφαση στη φυσικότητα και την ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Το συγκεκριμένο μανικιούρ χαρακτηρίζεται από κοντά, στρογγυλά ή οβάλ νύχια και ένα φινίρισμα που θυμίζει γυαλισμένη, σχεδόν σατινέ επιφάνεια. Οι αποχρώσεις κινούνται σε γαλακτερά ροζ και nude τόνους, με μια διαφάνεια που δίνει την αίσθηση καθαριότητας και φυσικής φροντίδας.

Δεν υπάρχουν σχέδια, glitter ή έντονα χρώματα. Αντίθετα, η έμφαση δίνεται στην απλότητα και στην αίσθηση ενός προσεγμένου, διαχρονικού αποτελέσματος που ταιριάζει σε κάθε περίσταση, από την καθημερινότητα μέχρι πιο formal εμφανίσεις.

Η τάση αυτή συνδέεται με το λεγόμενο «clean aesthetic», αλλά το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Εκφράζει μια πιο old money προσέγγιση στην ομορφιά, όπου η πολυτέλεια δεν είναι κραυγαλέα αλλά διακριτική.

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, όπου το στιλ συχνά βασίζεται σε minimal γραμμές και προσεγμένη εικόνα χωρίς υπερβολές. Το αποτέλεσμα θυμίζει φυσικά, περιποιημένα νύχια που δείχνουν ακριβή απλότητα.

Πώς πετυχαίνεται το αποτέλεσμα

Το μυστικό του Old Money μανικιούρ ξεκινά από τη σωστή προετοιμασία των νυχιών. Καθαρό σχήμα, σωστό λιμάρισμα και περιποιημένα επωνύχια είναι η βάση για ένα άψογο αποτέλεσμα.

Οι ειδικοί προτείνουν γαλακτερές, κρεμώδεις και ελαφρώς διάφανες αποχρώσεις, που δεν καλύπτουν πλήρως το νύχι αλλά αφήνουν μια φυσική όψη να “φαίνεται” από μέσα. Αυτό δημιουργεί ένα πιο ανάλαφρο και κομψό αποτέλεσμα, χωρίς έντονη αντίθεση.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα είναι ο καθαρισμός της επιφάνειας του νυχιού με μια απαλή βούρτσα και χλιαρό νερό, ώστε να αφαιρεθούν τα νεκρά κύτταρα και να δείχνει το μανικιούρ πιο φρέσκο και ομοιόμορφο.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

Το cuticle oil μπορεί να μην φαίνεται απαραίτητο, αλλά είναι το στοιχείο που δίνει διάρκεια και λάμψη στο αποτέλεσμα. Χρησιμοποιείται για να διατηρεί την περιοχή ενυδατωμένη και να παρατείνει την καθαρή, φρέσκια όψη του μανικιούρ για περισσότερες ημέρες.

Το νέο luxury των νυχιών

Το Old Money manicure δεν βασίζεται στην υπερβολή αλλά στη λεπτομέρεια. Είναι η τάση που αποδεικνύει πως η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα, με ένα αποτέλεσμα που δείχνει προσεγμένο χωρίς να προσπαθεί υπερβολικά.

