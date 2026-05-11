Cinema 11.05.2026

«Emily in Paris»: Πώς η σειρά του Netflix έβαλε την Ελλάδα στο επίκεντρο και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτό

Η πολυαναμενόμενη 6η σεζόν του «Emily in Paris» ετοιμάζεται να μας μεταφέρει στην Ελλάδα, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον και συζητήσεις
Πόπη Βασιλείου

Ετοιμάσου, γιατί η Lily Collins ως Emily Cooper ετοιμάζεται να αφήσει τους δρόμους του Παρισιού και να φορέσει τα καλά της για την Ελλάδα! Η πολυαγαπημένη μας πρωταγωνίστρια του Netflix, η Emily in Paris, ετοιμάζεται για την 6η σεζόν της και θα κάνει στάση στα μέρη μας. Και όχι απλά μια στάση, αλλά θα κάνει την Ελλάδα το επίκεντρο της νέας της περιπέτειας. Η είδηση αυτή δεν έχει απλώς ενθουσιάσει τους fans της σειράς, αλλά έχει προκαλέσει έναν παγκόσμιο χαμό, φέρνοντας την χώρα μας στο προσκήνιο με έναν τρόπο που δεν περιμέναμε. Πώς είναι δυνατόν μια τηλεοπτική σειρά να έχει τέτοια δύναμη; Πάμε να το αναλύσουμε.

Η αλήθεια είναι ότι το Emily in Paris έχει καταφέρει να γίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Από την πρώτη στιγμή που έκανε πρεμιέρα στο Netflix, η σειρά με πρωταγωνίστρια την Lily Collins (που, ας μην ξεχνάμε, έχει ελληνικές ρίζες από την πλευρά της μητέρας της, κάτι που προσθέτει μια έξτρα γοητεία στην όλη υπόθεση) αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές. Ο λόγος; Μια μίξη από φανταχτερή μόδα, ρομαντικές περιπέτειες, εστέτ, και φυσικά, την αισιοδοξία της Emily που καταφέρνει πάντα να βρίσκει το δρόμο της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να παρεξηγήσει τα πάντα στην πορεία. Η σειρά έχει γίνει συνώνυμη με την πολυτέλεια, την ομορφιά και την απόδραση, κάτι που όλοι μας χρειαζόμαστε σε έναν όλο και πιο αγχωτικό κόσμο.

Το «Emily in Paris» μετακομίζει στην Ελλάδα – Το πρόγραμμα των γυρισμάτων

Όταν λοιπόν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες πληροφορίες για την 6η σεζόν, και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι η παραγωγή σκεφτόταν σοβαρά να μεταφέρει την Emily και την παρέα της στην Ελλάδα, ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος. Τα social media πήραν φωτιά, τα ελληνικά και διεθνή μέσα άρχισαν να ασχολούνται, και η ιδέα του Emily in Athens (ή Emily in Mykonos, όπως αναφέρεται) έγινε το απόλυτο buzzword.

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η Ελλάδα είναι ένας τόπος που συνδυάζει τα πάντα. Έχει την αρχαία ιστορία και τον πολιτισμό που μαγεύουν τον κόσμο, έχει απίστευτα όμορφα νησιά με γαλαζοπράσινα νερά που θυμίζουν καρτ-ποσταλ, έχει σύγχρονες πόλεις με έντονη ζωή και γαστρονομικές απολαύσεις, και έχει μια ατμόσφαιρα που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Φαντάσου την Emily να περιπλανιέται στα σοκάκια της Πλάκας, να απολαμβάνει ένα κοκτέιλ με θέα την Ακρόπολη, να κάνει βουτιές στις παραλίες της Μυκόνου ή της Σαντορίνης, να δοκιμάζει ελληνικές γεύσεις, και φυσικά, να ερωτεύεται! Τα κοστούμια της θα απογειωθούν με φόντο το λευκό των κυκλαδίτικων σπιτιών ή το βαθύ μπλε του Αιγαίου. Η αισθητική της σειράς ταιριάζει γάντι με την ομορφιά της Ελλάδας, και αυτό είναι κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο.

Η επιλογή της Ελλάδας ως προορισμού για την 6η σεζόν του Emily in Paris δεν είναι τυχαία. Πέρα από την προφανή ομορφιά της χώρας, η Ελλάδα προσφέρει μια τεράστια γκάμα από εμπειρίες που μπορούν να δώσουν νέες πνοές στην ιστορία. Μπορεί να δούμε την Emily να ασχολείται με την ελληνική μυθολογία, να ανακαλύπτει την αρχιτεκτονική, να έρχεται σε επαφή με την ελληνική μόδα (ποιος ξέρει, ίσως να δούμε και κάποια Ελληνίδα σχεδιάστρια να κάνει την εμφάνισή της!), ή ακόμα και να μπλέξει σε ρομαντικές περιπέτειες με Έλληνες γοητευτικούς άντρες. Η σειρά έχει την ικανότητα να παίρνει τα στοιχεία ενός τόπου και να τα μετατρέπει σε μαγική τηλεοπτική πραγματικότητα, και η Ελλάδα έχει τόσα πολλά να προσφέρει.

Η αλήθεια είναι ότι το Emily in Paris έχει τη δύναμη να επηρεάσει την κοινή γνώμη και τις τάσεις. Όταν η Emily εμφανίζεται με ένα συγκεκριμένο ρούχο ή αξεσουάρ, αυτό γίνεται αμέσως αντικείμενο πόθου. Φαντάσου λοιπόν τι θα συμβεί όταν η Emily θα φωτογραφίζεται με φόντο την Ελλάδα! Η προβολή που θα λάβει η χώρα μας από μια τέτοια σειρά είναι ανεκτίμητη.

Μιλάμε για εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως που θα δουν την Ελλάδα όχι μόνο ως έναν τουριστικό προορισμό, αλλά ως ένα μέρος γεμάτο ζωή, ομορφιά, πολιτισμό και πάθος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση του τουρισμού, σε νέες επενδύσεις, και γενικότερα, σε μια αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος για την χώρα μας.

