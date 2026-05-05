Emily in Paris 6: Η μετακόμιση στο Μονακό που φέρνει την πιο glamorous ανατροπή της σειράς

Από το Παρίσι στο Μονακό: Η Emily in Paris 6 φέρνει τη μεγαλύτερη ανατροπή μέχρι σήμερα και αλλάζει όλο το Netflix vibe

Η σειρά Emily in Paris επιστρέφει με την 6η σεζόν της και ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς το τηλεοπτικό ταξίδι της Emily Cooper ανοίγει τα φτερά του πέρα από τα γνώριμα σοκάκια του Παρισιού και οδηγείται σε νέους, πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς που υπόσχονται φρέσκια ενέργεια, πολυτέλεια και ακόμη περισσότερη fashion αισθητική. Η νέα σεζόν δεν μένει στάσιμη, αλλά εξελίσσει τον κόσμο της σειράς, φέρνοντας την ηρωίδα αντιμέτωπη με νέες εικόνες, νέα σκηνικά και μια πιο διεθνή αφήγηση που ήδη συζητιέται έντονα από τους fans.

Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες του Netflix, το Emily in Paris Season 6 θα πραγματοποιήσει γυρίσματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Μονακό, με το δεύτερο να αποτελεί πλέον επιβεβαιωμένο προορισμό και όχι απλή φήμη. Η επιλογή του Μονακό προσθέτει μια πιο πολυτελή και glamorous διάσταση στη σειρά, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αισθητική της υπερβολής και της ευρωπαϊκής κομψότητας που χαρακτηρίζει το project από την πρώτη του σεζόν.

Η παραγωγή της νέας σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός εκτεταμένου γυριστικού προγράμματος που θα φέρει τη σειρά σε διαφορετικές τοποθεσίες και ατμόσφαιρες. Σύμφωνα με το Monaco Tribune, τα γυρίσματα στο Μονακό έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν από τις 11 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, κάτι που δείχνει ότι η πόλη θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αφήγηση της νέας σεζόν.

Παρά την επέκταση σε νέους προορισμούς, το Παρίσι παραμένει ο βασικός πυρήνας της σειράς. Ο δημιουργός Darren Star έχει ξεκαθαρίσει ότι η Emily in Paris δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ οριστικά τη γαλλική πρωτεύουσα, καθώς η ταυτότητα της σειράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παριζιάνικη αισθητική, τη μόδα και τον ρομαντισμό της πόλης. Έτσι, η νέα σεζόν ισορροπεί ανάμεσα στη σταθερότητα του Παρισιού και τη φρεσκάδα των νέων ευρωπαϊκών προορισμών.

Με αυτή τη στρατηγική επέκταση, η 6η σεζόν του Emily in Paris υπόσχεται να προσφέρει ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό οπτικό ταξίδι, συνδυάζοντας fashion moments, ρομαντικές εξελίξεις και διεθνές lifestyle περιεχόμενο που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού παγκοσμίως.

Η επιβεβαίωση του cast ότι το Emily in Paris έρχεται Ελλάδα