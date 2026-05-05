Μουσικά Νέα 05.05.2026

TAMTA X SMUT – Το immersive live experience ολοκληρώνεται στις 10 Μαΐου

Ετοιμαστείτε για μια ακόμη TAMTA X SMUT live εμπειρία, την Κυριακή 10 Μαΐου με opening DJ την LOO και live guest artist την V4L
Ειρήνη Στόφυλα

Οι επιτυχημένες εμφανίσεις της Τάμτα, στο SMUT ATHENS, φτάνουν σιγά σιγά προς το τέλος τους για την φετινή σεζόν.Το sold out live show, που έχει αφήσει το αποτύπωμα του στην alternative σκηνή της Αθήνας, για πρώτη χρονιά με live guest acts, μετράει τις τελευταίες παραστάσεις και εάν αναζητάς το κάτι διαφορετικό στην Αθηναϊκή διασκέδαση, αυτή είναι η ευκαιρία σου να μυηθείς στον μοναδικό universe που έχει ετοιμάσει η Τάμτα την Κυριακή 10 Μαΐου με opening DJ την LOO και live guest artist την V4L.

Η fashion-forward καλλιτέχνιδα, έχει βρει έναν μοναδικό τρόπο να κάνει takeover το queer underground club και να το μετατρέπει ξανά και ξανά σε σημείο αναφοράς για όλους τους music enthusiasts της πόλης. Δεν μιλάμε για ένα απλό performance αλλά μια immersive εμπειρία που ξεκινά ήδη από την είσοδο.

Βρέθηκα στο live της Τάμτα: Δεν ήταν συναυλία, ήταν κάτι που σε πάει σε άλλη διάσταση

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30 και το προσωπικό του club σου καλύπτει τις κάμερες του κινητού με αυτοκόλλητο, λίγο πριν μπεις στον χώρο. Και εδώ αρχίζει ένα δυνατό warm up για να μπεις στο αντισυμβατικό Universe της Τάμτα. Το ζέσταμα αναλαμβάνει η Loo, με ένα DJ set με cinematic ηλεκτρονικό ήχο και η V4L, με ένα live opening act με dreamy pink pop vocals της.

O Bill Roxenos και η Τάμτα, υπογράφουν το creative direction του δίωρου main act, που χωρίζεται σε δύο parts και σίγουρα όλοι θα βρούμε κομμάτια του εαυτού μας μέσα σε αυτά. Το ταξίδι επαναπροσδιορισμού της καλλιτέχνιδας παίρνει μορφή επί σκηνής μέσα από ορμητικά performances, μουσικές εναλλαγές και ερμηνευτικές αντιθέσεις από το νέο μουσικού ERA της και καταλήγει στο δεύτερο μισό όπου παρουσιάζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Τα σκηνικά έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Χαλδαίος ,η επιμέλεια φώτων είναι του Βαγγέλη Μούντριχα και η επιμέλεια του ήχου, είναι του Γιάννη Βενιού.

Κρατήσεις εισιτηρίων:
https://smutix.sumupstore.com/product/tamta-live-x-smut-10-05-2026

Το show γίνεται με την στήριξη των: MINOS EMI Universal, KIKI MUSIC & ERODIOS PR & MANAGEMENT.

Mythos x Bloody Hawk: Φέρνουν το πιο urban limited edition drop της χρονιάς

