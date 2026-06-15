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Μουσική 15.06.2026

H Κατερίνα Λιόλιου και η Panik Records συνεχίζουν τη συνεργασία τους – Ανανέωση συμβολαίων

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Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τη συνεργασία της με την Panik Records, υπογράφοντας την ανανέωση του συμβολαίου της
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου και η Panik Records ανανέωσαν τη συνεργασία τους με υπογραφή συμβολαίων.
  • Η ανανέωση έρχεται μετά την απονομή για πλατινένιες πωλήσεις του album «Το Δικό μου DNA» και των singles.
  • Η Κατερίνα Λιόλιου έχει σημαντικές διακρίσεις, όπως πλατινένια albums, εκατομμύρια streams και views.
  • Η νέα συνεργασία σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο με φιλόδοξα σχέδια και νέες μουσικές προτάσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Panik Records και η Κατερίνα Λιόλιου ανανεώνουν τη δημιουργική συνεργασία τους και μαζί συνεχίζουν τις ασταμάτητες μεγάλες επιτυχίες τους. Παρουσία του Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και η Κατερίνα Λιόλιου υπέγραψαν την ανανέωση των συμβολαίων, έχοντας δίπλα τους το team της εταιρείας, λίγες ημέρες μετά τη λαμπερή απονομή για τις πλατινένιες πωλήσεις του album «Το Δικό μου DNA» και των singles του.

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Η Κατερίνα Λιόλιου έχει εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες καλλιτέχνιδες της γενιάς της, έχοντας σταθερά ανοδική και εντυπωσιακή πορεία. Με το ξεχωριστό της ταλέντο, τη δυναμική σκηνική της παρουσία και τη διαρκή καλλιτεχνική της εξέλιξη, έχει καταστεί συνώνυμο της επιτυχίας.

Η Κατερίνα μας ταξιδεύει με το νέο της single «Αστροφεγγιά»

Μεταξύ άλλων, στο ενεργητικό της έχει δύο πλατινένια albums σε ενάμιση χρόνο («1994» και «Το δικό μου DNA»), πάνω από 250 εκατομμύρια Spotify streams, εκατοντάδες εκατομμύρια YouTube views και διαδοχικά no1 τραγούδια που έχουν κατακτήσει την κορυφή στα digital charts και το ραδιοφωνικό airplay, αλλά και είναι super viral με εκατοντάδες χιλιάδες video creations στο TikTok.

katerina lioliou_panik records_ananeosi simbolaiou

Η ανανέωση του συμβολαίου σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου δημιουργικού κύκλου, με φιλόδοξα σχέδια, καινούργιες μουσικές προτάσεις και ακόμη περισσότερες επιτυχίες που, σίγουρα, θα συναρπάσουν το κοινό.

katerina lioliou_panik records_ananeosi simbolaiou_____
Αυτή την περίοδο, η ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει να «σαρώνει» με το mega hit «Λογαριασμός», που έχει γίνει 3πλά πλατινένιο σε χρόνο – ρεκόρ, κατέκτησε το no1 στο Spotify Top50, στο Apple Music, στα trends του YouTube και στο ραδιοφωνικό airplay, ενώ μετρά πάνω από 8,8 εκατομμύρια YouTube views και περισσότερα από 30.000 video creations στο TikTok. Ταυτόχρονα, συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της στο «Romeo» κάθε Παρασκευή και Σάββατο, καθώς και τις συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο στο πλαίσιο του «Λογαριασμός Summer Tour».

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Panic Records ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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