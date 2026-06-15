Gwyneth Paltrow: Θύελλα αντιδράσεων για τη συμμετοχή της σε διαφήμιση ισραηλινού real estate

Σάλος στα social media για την Gwyneth Paltrow μετά τη συμμετοχή της σε διαφημιστικό σποτ για το πολυτελές project 51 Park στο Ισραήλ

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και επιχειρηματίας, Gwyneth Paltrow. Αφορμή στάθηκε η πρωταγωνιστική της παρουσία σε διαφημιστικό σποτ για ένα πολυτελές οικιστικό έργο στο Ισραήλ, μια κίνηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το επίμαχο βίντεο προωθεί το 51 Park, έναν ουρανοξύστη 51 ορόφων που κατασκευάζεται στη Herzliya, μια παραθαλάσσια πόλη βόρεια του Tel Aviv. Στο διαφημιστικό, το οποίο γυρίστηκε στη New York, η 53χρονη σταρ εγκωμιάζει το έργο, συνδέοντάς το με την έννοια των εμβληματικών κτιρίων που βρίσκονται δίπλα σε πάρκα. Όταν η ίδια ερωτάται αν το κτίριο βρίσκεται στη New York, απαντά ξεκάθαρα: «Herzliya, Israel».

Η Winnie Harlow στην Ελλάδα! ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ εικόνες του MAD

Η οργή του κοινού

Παρόλο που η Gwyneth Paltrow επέλεξε να μην αναρτήσει η ίδια το διαφημιστικό στους προσωπικούς της λογαριασμούς στο Instagram, οι χρήστες εντόπισαν τη συμμετοχή της και κατέκλυσαν τις πρόσφατες δημοσιεύσεις της με επικριτικά σχόλια.

Οι αντιδράσεις εστιάζουν στη χρονική συγκυρία της διαφήμισης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, υποστηρίζοντας ότι η προώθηση επενδύσεων σε ακίνητα στο Ισραήλ είναι προκλητική, δεδομένης της καταστροφικής κατάστασης στη Gaza λόγω του πολέμου. Στα σχόλια κυριαρχούν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ πολλοί χρήστες δημοσιεύουν παλαιστινιακές σημαίες ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Το πλαίσιο των αντιδράσεων

Η δημόσια κατακραυγή απέναντι στην ηθοποιό έρχεται σε μια εποχή όπου το διεθνές κλίμα για το Ισραήλ είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο. Με τις κατηγορίες για γενοκτονία στη Gaza να απασχολούν το International Court of Justice και την ισραηλινή κυβέρνηση, με επικεφαλής τον Benjamin Netanyahu, να βρίσκεται υπό διεθνή πίεση, η εμπλοκή διασημοτήτων σε τέτοιου είδους εμπορικές ενέργειες θεωρείται από πολλούς ως «επικίνδυνη».

Πρόσφατη έρευνα του Pew Research Center επιβεβαιώνει την τάση αυτή, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 36 χώρες εκφράζει αρνητική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Το υπόβαθρο της Paltrow

Η Gwyneth Paltrow, η οποία προέρχεται από οικογένεια με εβραϊκές και χριστιανικές ρίζες, έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Μετά τις επιθέσεις της Hamas στις 7 Οκτωβρίου 2023, ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών του Hollywood που είχαν υπογράψει ανοιχτή επιστολή προς τον τότε Πρόεδρο Joe Biden, ζητώντας την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνταν στη Gaza.

Μέχρι στιγμής, η πλευρά της ηθοποιού δεν έχει προβεί σε κάποιο επίσημο σχόλιο σχετικά με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.