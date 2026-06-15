Η Lila στο OK!: «Το L World είναι ο κόσμος μου με πολλή αγάπη και ελευθερία»

Με μια ματιά Η Lila ξεκινά την περιοδεία της «L World», που συμβολίζει την αγάπη και την ελευθερία, με εμφανίσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το νέο της τραγούδι ονομάζεται «Dopamini», εμπνευσμένο από την εποχή της δοπαμίνης.

Η Lila περιγράφει τον εαυτό της ως δημιουργική, τελειομανή και αισιόδοξη, θεωρώντας την προσωπικότητά της πιο sexy.

Ετοιμάζει μια εμφάνιση που αναμένεται να συζητηθεί στα Mad Video Music Awards 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια άκρως απολαυστική επικοινωνία στο πλαίσιο της νέας ενότητας «Themis is calling» της εκπομπής «ΟΚ!», ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε τη Lila, μια από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της νέας γενιάς. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της καριέρας της, μίλησε με ενθουσιασμό για την πρεμιέρα της περιοδείας της και τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, εκπέμποντας τη θετική ενέργεια που χαρακτηρίζει κάθε της εμφάνιση.

Με τον Θέμη Γεωργαντά να υπογραμμίζει τη διαρκή της άνοδο τα τελευταία χρόνια, η Lila δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την «ωραία τρέλα» που βιώνει, αποκαλύπτοντας πως το «L World» στην Τεχνόπολη αποτελεί μόνο την αρχή για μια σειρά εμφανίσεων που θα την ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.

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Η Lila εξήγησε πως το όνομα της περιοδείας της, «L World», δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτελεί έναν κόσμο γεμάτο σημασίες που αντιπροσωπεύουν την ίδια. «Το L είναι ο κόσμος της Lila με πολλά L μέσα. Το Love, το Liberty», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της καλλιτεχνικής της φιλοσοφίας. Η ίδια δήλωσε πανέτοιμη για το καλοκαιρινό της τουρ, το οποίο περιλαμβάνει σταθμούς όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, τα Γιάννενα, η Κύπρος και η Κρήτη, με τον Θέμη Γεωργαντά να της εύχεται καλή επιτυχία και να δίνει ραντεβού μαζί της για τα πολυαναμενόμενα Mad Video Music Awards 2026, όπου η Lila ετοιμάζει μια εμφάνιση που, όπως υπόσχονται και οι δύο, «θα συζητηθεί πολύ».

Από το «Poios na sou to pei» στη νέα «Dopamini»

Η συζήτηση στράφηκε φυσικά και στη μουσική της παραγωγή, με τον Θέμη Γεωργαντά να αποθεώνει το κομμάτι «Poios na sou to pei» σε συνεργασία με τον Toquel, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα ωραιότερα collabs της. Η Lila, εμφανώς συγκινημένη από την αποδοχή του κόσμου, σημείωσε πως πρόκειται για ένα τραγούδι που βγήκε «πολύ αβίαστα» και έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει μια θέση στις καρδιές των ακροατών. Παράλληλα, η καλλιτέχνιδα προχώρησε σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη για το μέλλον: «Τώρα έχουμε νέο τραγούδι. Dopamini είναι ο τίτλος. Γιατί είμαστε στην εποχή της δοπαμίνης», δήλωσε, προσθέτοντας πως το κοινό θα έχει την ευκαιρία να το απολαύσει σύντομα στις συναυλίες της.

Το «ανακριτικό» παιχνίδι των 60 δευτερολέπτων

Ο Θέμης Γεωργαντάς, θέλοντας να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά της Lila, την υπέβαλε σε ένα παιχνίδι ερωτήσεων με χρονικό περιορισμό, όπου η τραγουδίστρια έδειξε άλλη μια πλευρά του εαυτού της. Όταν ρωτήθηκε για το πώς περιγράφει τον εαυτό της, δήλωσε: «Δημιουργική, τελειομανής και αισιόδοξη», ενώ για το τι θεωρεί πιο sexy πάνω της απάντησε αφοπλιστικά: «Την προσωπικότητά μου». Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως η ένοχη απόλαυσή της είναι «το παγωτό και το άραγμα να δω YouTube», ενώ δεν δίστασε να ονομάσει τον Σάκη Ρουβά ως τον πιο όμορφο Έλληνα.

Το κλείσιμο της συνέντευξης επιφύλασσε μια δύσκολη δοκιμασία για τη Lila, καθώς ο Θέμης Γεωργαντάς της έθεσε το κλασικό δίλημμα ανάμεσα στον Toquel και τον Rack. «Αχ, είσαι τέτοιος, είσαι τέτοιος!», είπε γελώντας, πριν αποφασίσει τελικά να επιλέξει τον Rack, εξηγώντας τη μακρόχρονη πορεία τους και τη συνεργασία τους στο εμβληματικό «Deja Vu», που αποτελεί ορόσημο στην καριέρα της. Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η επιλογή ήταν καθαρά για τις ανάγκες του παιχνιδιού: «Αυτά τα δύο παιδιά τα έχω στην καρδιά μου. Εννοείται ότι ο Rack είναι μεγάλο κομμάτι της πορείας μου, όπως και ο Toquel», δήλωσε κλείνοντας την κουβέντα, πριν αποχαιρετήσει το κοινό του «ΟΚ!» με μια υπόσχεση για ακόμα περισσότερη μουσική και στιγμές γεμάτες ενέργεια.

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