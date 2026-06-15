Dragons’ Den: Οι κορυφαίοι επενδυτές του νέου κύκλου και οι νέες αφίξεις

Ο νέος κύκλος του DRAGONS’ DEN, του μοναδικού τηλεοπτικού προγράμματος επιχειρηματικότητας, επιστρέφει πιο δυναμικός από ποτέ, φέρνοντας μαζί του μια εντυπωσιακή ομάδα επενδυτών που είναι έτοιμη να δοκιμάσει, να διαπραγματευτεί και να επενδύσει σε ιδέες με προοπτική.
Στο πάνελ επιστρέφουν τέσσερις καταξιωμένοι επιχειρηματίες: ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, οι οποίοι έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό επιχειρείν και στο τηλεοπτικό format.
«Your Face Sounds Familiar»: Η συγκινητική ερμηνεία της Μαριάντας Πιερίδη ως Christina Aguilera
Μαζί τους, τη φετινή χρονιά, προστίθενται τρεις νέοι Dragons με ισχυρή παρουσία στον επαγγελματικό τους χώρο: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς. Οι νέες προσθήκες ενισχύουν τη “dream team” του show, φέρνοντας φρέσκια ματιά, εμπειρία και νέα κεφάλαια για επενδύσεις.
Οι διαπραγματεύσεις αναμένονται σκληρές, τα deals στρατηγικά και οι συγκινήσεις έντονες, καθώς οι Dragons ετοιμάζονται να αξιολογήσουν τις πιο φιλόδοξες επιχειρηματικές ιδέες της σεζόν.
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.