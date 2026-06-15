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TV & Media 15.06.2026

Dragons’ Den: Οι κορυφαίοι επενδυτές του νέου κύκλου και οι νέες αφίξεις

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Οι Dragons του DRAGONS’ DEN επιστρέφουν με νέα σεζόν και δυνατούς επενδυτές, έτοιμοι για σκληρές διαπραγματεύσεις και μεγάλα deals στο επιχειρηματικό show του ΣΚΑΪ
Mad.gr

Ο νέος κύκλος του DRAGONS’ DEN, του μοναδικού τηλεοπτικού προγράμματος επιχειρηματικότητας, επιστρέφει πιο δυναμικός από ποτέ, φέρνοντας μαζί του μια εντυπωσιακή ομάδα επενδυτών που είναι έτοιμη να δοκιμάσει, να διαπραγματευτεί και να επενδύσει σε ιδέες με προοπτική.

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Στο πάνελ επιστρέφουν τέσσερις καταξιωμένοι επιχειρηματίες: ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, οι οποίοι έχουν ήδη αφήσει το αποτύπωμά τους στο ελληνικό επιχειρείν και στο τηλεοπτικό format.

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Μαζί τους, τη φετινή χρονιά, προστίθενται τρεις νέοι Dragons με ισχυρή παρουσία στον επαγγελματικό τους χώρο: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς. Οι νέες προσθήκες ενισχύουν τη “dream team” του show, φέρνοντας φρέσκια ματιά, εμπειρία και νέα κεφάλαια για επενδύσεις.

eleftheria zoura_dragons den

giannis tsioris_dragons den

 

haris vafeias_dragon's den

 

maria chatzistefani_dragons den

Οι διαπραγματεύσεις αναμένονται σκληρές, τα deals στρατηγικά και οι συγκινήσεις έντονες, καθώς οι Dragons ετοιμάζονται να αξιολογήσουν τις πιο φιλόδοξες επιχειρηματικές ιδέες της σεζόν.

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Dragons Den
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