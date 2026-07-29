Η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσεται στο δυναμικό του ΕΡΤnews

Η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσεται στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΕΡΤnews από τη νέα τηλεοπτική σεζόν

Με μια ματιά Η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσεται στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΕΡΤnews από τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η δημοσιογράφος έχει προηγούμενη εμπειρία στην ΕΡΤ3, όπου ξεκίνησε την καριέρα της.

Έχει παρουσιάσει δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές, καλύπτοντας γεγονότα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Έχει καλύψει αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, όπως Συρία, Ουκρανία και Ισραήλ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βελίκα Καραβάλτσιου ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία, καθώς από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα ανήκει στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ΕΡΤnews. Η ανακοίνωση της ΕΡΤ επιβεβαίωσε την ένταξή της στο ενημερωτικό κανάλι, ενισχύοντας περαιτέρω την ομάδα των δημοσιογράφων του.

Η δημοσιογράφος έκανε τα πρώτα της βήματα στην ΕΡΤ3, όπου εργάστηκε ενώ παράλληλα ολοκλήρωνε τις σπουδές της στη Δημοσιογραφία. Στα χρόνια που ακολούθησαν απέκτησε σημαντική εμπειρία στην τηλεοπτική ενημέρωση, παρουσιάζοντας δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές, αλλά και καλύπτοντας μεγάλα γεγονότα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

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Ξεχωριστό κομμάτι της πορείας της αποτελούν οι αποστολές σε περιοχές με έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις. Έχει μεταφέρει το ρεπορτάζ από εμπόλεμες ζώνες, όπως η Συρία, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη, η Ουκρανία και το Ισραήλ, καταγράφοντας τις εξελίξεις με συνέπεια και δημοσιογραφική υπευθυνότητα.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, το ΕΡΤnews προσθέτει στο δυναμικό του μία δημοσιογράφο με πολυετή εμπειρία στην ενημέρωση και στο διεθνές ρεπορτάζ, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ενημερωτική του ομάδα ενόψει της νέας τηλεοπτικής χρονιάς.

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