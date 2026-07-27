«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το τηλεοπτικό δράμα του MEGA που θα μας κρατήσει κολλημένους στις οθόνες μας

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», τη νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA βασισμένη στο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου

Με μια ματιά Η νέα σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», βασίζεται σε βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.

Η πλοκή διαδραματίζεται στην ορεινή Κρήτη και αφορά έναν έρωτα που ανατρέπει μια φιλία δύο ανδρών.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός και Μαριάννα Κιμούλη.

Η σειρά αναμένεται να προβληθεί στο πρόγραμμα του MEGA για τη σεζόν 2026-2027. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα γυρίσματα για τη νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να αποτελέσει το απόλυτο τηλεοπτικό γεγονός της σεζόν. Βασισμένη στο ομότιτλο, πολυδιαβασμένο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου (από τις εκδόσεις Ψυχογιός), η σειρά μεταφέρει τους τηλεθεατές στα άγρια και μαγευτικά τοπία της ορεινής Κρήτης, εκεί όπου ένας αναπάντεχος έρωτας απειλεί να γκρεμίσει όσα χτίζονταν με κόπο επί χρόνια.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια σχέση ζωής: δύο άνδρες δεμένοι με αδελφική φιλία βλέπουν τα πάντα να ανατρέπονται όταν μια γυναίκα μπαίνει ανάμεσά τους. Οι ισορροπίες διαλύονται, οι κρυφές πληγές του παρελθόντος ανοίγουν ξανά και οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται στα απόλυτα όριά τους. Πάθη, συγκρούσεις και μυστικά έρχονται στην επιφάνεια, σε μια πλοκή που υπογράφει η έμπειρη πένα της Εμμανουέλας Αλεξίου, ενώ τη σκηνοθεσία μοιράζονται οι Μάριος Καραμάνης και Κώστας Κιμούλης.

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Αυτό, όμως, που απογειώνει τις προσδοκίες είναι το ανεπανάληπτο cast πρώτης γραμμής. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους εξαιρετικούς Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, πλαισιωμένους από μια πραγματική «dream team» ηθοποιών. Στη σειρά συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Δανάη Μιχαλάκη, Αιμιλιανός Σταματάκης, Ελένη Γερασιμίδου, Νίκος Βερλέκης, Μαρίνα Ψάλτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Μιχάλης Αεράκης και δεκάδες ακόμα καταξιωμένοι ηθοποιοί.

Με την υπογραφή του Πάνου Παπαχατζή στην παραγωγή και την εταιρεία «Αργοναύτες Α.Ε.» στην εκτέλεση παραγωγής, τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» έρχονται στο νέο πρόγραμμα του MEGA (2026-2027) για να μας καθηλώσουν με μια ιστορία όπου η τιμή, η προδοσία και η αγάπη συγκρούονταιτω μέχρις εσχάτων.

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