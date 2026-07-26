Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Το λάθος που κάνουμε σχεδόν όλοι όταν κλείνουμε το air condition και πώς να το αποφύγεις

Με μια ματιά Το κλείσιμο του air condition αμέσως μετά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει υγρασία, μούχλα και δυσάρεστες οσμές.

Η λειτουργία Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean απομακρύνει την υγρασία από τη συσκευή.

Αν δεν υπάρχει ειδική λειτουργία, άφησε το κλιματιστικό να λειτουργήσει λίγα λεπτά ως ανεμιστήρας πριν το κλείσεις.

Τακτικός καθαρισμός φίλτρων, έλεγχος αποχέτευσης και ετήσιο service βοηθούν στη διατήρηση της συσκευής. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το air condition έχει γίνει ο απόλυτος σύμμαχος του καλοκαιριού και δύσκολα φανταζόμαστε μια μέρα καύσωνα χωρίς αυτό. Όμως, υπάρχει μια μικρή συνήθεια που οι περισσότεροι έχουμε και μπορεί να επηρεάζει τόσο την απόδοση της συσκευής όσο και την ποιότητα του αέρα στο σπίτι. Και όχι, δεν μιλάμε για τη θερμοκρασία που επιλέγεις.

Οι περισσότεροι πατάμε απλώς το κουμπί OFF στο τηλεχειριστήριο και θεωρούμε ότι η δουλειά τελείωσε. Στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι το ιδανικό κλείσιμο του κλιματιστικού. Η υγρασία που μένει στο εσωτερικό της μονάδας μπορεί να γίνει η αιτία για δυσάρεστες μυρωδιές, ανάπτυξη μούχλας και μικρότερη απόδοση με τον καιρό.

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Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει μια πολύ εύκολη κίνηση που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν την εντάξεις στην καθημερινότητά σου, θα βοηθήσεις το air condition να παραμείνει πιο καθαρό και να λειτουργεί καλύτερα για περισσότερο καιρό.

Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι κλείνουμε αμέσως το κλιματιστικό από το OFF, χωρίς να αφήσουμε το εσωτερικό του να στεγνώσει. Κατά τη λειτουργία ψύξης, δημιουργείται υγρασία μέσα στη μονάδα. Αν αυτή παραμείνει εγκλωβισμένη, μπορεί να δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον για μούχλα, βακτήρια και εκείνη τη χαρακτηριστική δυσάρεστη μυρωδιά που πολλοί έχουν παρατηρήσει όταν ανοίγουν ξανά το air condition.

Ποιο κουμπί πρέπει να πατάς

Αν το μοντέλο σου διαθέτει λειτουργία Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean, καλό είναι να την ενεργοποιείς πριν το τελικό κλείσιμο. Η συγκεκριμένη λειτουργία απομακρύνει την υγρασία από το εσωτερικό της συσκευής και βοηθά να παραμένει καθαρή.

Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, άφησε το κλιματιστικό να λειτουργήσει για λίγα λεπτά στη λειτουργία Fan (ανεμιστήρας) πριν το κλείσεις εντελώς. Είναι ένα μικρό trick που αρκετοί αγνοούν, αλλά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο.

4 ακόμα tips για να κρατήσεις το air condition σε καλή κατάσταση

Καθάριζε τα φίλτρα τακτικά για καλύτερη ποιότητα αέρα. Φρόντιζε να μην υπάρχει φραγή στην αποχέτευση των υγρών. Κάνε ένα ετήσιο service πριν από την περίοδο έντονης χρήσης. Διατήρησε την υγρασία του χώρου σε φυσιολογικά επίπεδα, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης μούχλας.

Μια τόσο μικρή αλλαγή στη χρήση του air condition μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά τόσο στη διάρκεια ζωής της συσκευής όσο και στον αέρα που αναπνέεις μέσα στο σπίτι.

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